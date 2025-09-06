Новини
Любопитно »
Райна - секси и шарена в джунглата (СНИМКИ)

Райна - секси и шарена в джунглата (СНИМКИ)

6 Септември, 2025 18:36 848 9

  • райна-
  • певица-
  • екзотично-
  • плаж-
  • гваделупа-
  • кариби

Певицата се оправи на ново екзотично пътешествие

Райна - секси и шарена в джунглата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Райна, която от години е забравила за фолк сцената и се фокусира върху инфлуенсърството, отново се отправи на екзотично пътешествие - този път до до Гваделупа, откъдето сподели удивителни кадри от ботаническа градина, наподобяваща джунгла.

На кадрите от Карибите Райна е с цветна прилепнала дълга рокля, която откроява сексапилните ѝ извивки и я кара да изглежда неустоима. Тя позира и в компанията на маймуни и лемури на фона на буйна растителност.

По-късно певицата се отправи и към плажа, от където сподели нова порция горещи кадри по бански.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кака Райна на ксекс

    5 0 Отговор
    преживявания из Гваделупа
    дето лупат яко

    18:43 06.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Това е толкова зло, че не мъж, ами куче не би се завъртяло около него.

    Коментиран от #3

    18:50 06.09.2025

  • 3 матю хари

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Като самодива е. Искам я!

    18:51 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дупничанин

    3 0 Отговор
    Е къв инфлуенсер е кат нема ни една татуировка? Поне неква от чалгарските години?

    18:53 06.09.2025

  • 6 Мс Донка

    2 0 Отговор
    Кипро кадънче, ама с гаранцията вече почват да се появяват проблеми.

    18:53 06.09.2025

  • 7 бай Шиле

    3 0 Отговор
    Отишла е на лов за карибски пирати, само че там не са я закъсали до толкова.

    18:54 06.09.2025

  • 8 Студопор

    2 0 Отговор
    В джунглата, ако си шарен, значи си токсичен. Какво ни занимавате изобщо с тази? Каква новина е кой къде си плакне четирибуквието? Извън България никой не знае за Райна. Каква звезда е тя? Селски бекове...

    19:01 06.09.2025

  • 9 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Тия лемури може и да ги е надървила, ама жив човек не виждам покрай нея.🤣🤣

    19:05 06.09.2025