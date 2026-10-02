Сара Джесика Паркър отново влезе в образа на Кари Брадшоу (СНИМКА)

Сара Джесика Паркър превърна появата си на гала-вечерта на Нюйоркския градски балет в поредна препратка към Кари Брадшоу. Актрисата пристигна със съпруга си Матю Бродерик в полупрозрачна рокля с флорална бродерия и дълги розови ленти, а косата ѝ беше оформена в ефектна плитка тип рибена кост.
Тоалетът е на дизайнерката Симон Роша. Паркър го допълни със сребърни бижута и блестящи обувки, напомнящи балетни пантофки. Най-силният акцент обаче беше прическата – дългата плитка, в която бяха вплетени розови ленти, стигаше почти до кръста ѝ. За постигането на тази дължина са използвани удължения.
Препратка към Кари Брадшоу
Визията напомни на стила на Кари Брадшоу от „Сексът и градът“ и продължението „И просто ей така“. Прическата има сходство с украсена с цветя плитка, която героинята носи в епизод от сериала продължение. Именно този баланс между театралност, романтика и леко неочакван детайл превърна появата на Паркър в една от забележителните сцени на вечерта.
Паркър изигра Кари Брадшоу в шестте сезона на „Сексът и градът“, излъчвани между 1998 и 2004 г., както и в двата игрални филма от 2008 и 2010 г. По-късно тя отново се върна към ролята в „И просто ей така“, чийто трети сезон приключи през 2025 г.
Паркър е свързана с балета от години
Гала-вечерта на Нюйоркския градски балет се провежда ежегодно и съчетава нови хореографии с костюми, създадени от известни дизайнери. Идеята за събитието е разработена с участието на Паркър, която е сред неговите основатели. Първата гала се състои през 2012 г., а актрисата продължава да бъде част от ръководството на балета.
Появата ѝ с Бродерик дойде няколко месеца след като двамата отбелязаха 29 години от сватбата си. По този повод Паркър публикува техни снимки през годините и написа: „За теб, мой скъпи. Ние. Завинаги млади.“ Двамата са женени от 1997 г.
Източници: PageSix
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