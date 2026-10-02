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Стинг на 75: от Police до новата сцена
  Тема: Известни личности

Стинг на 75: от Police до новата сцена

2 Октомври, 2026 09:39 513 2

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  • рожден ден

Рожденият ден на музиканта идва в края на лондонските спектакли на „Последният кораб“ и преди нови концерти от турнето „Стинг 3.0“

Стинг на 75: от Police до новата сцена - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато Гордън Матю Томас Съмнър навършва 75 години, той не отбелязва рождения си ден с оттегляне от сцената. На 2 октомври Стинг е в Лондон, където до 3 октомври играе в новата сценична версия на мюзикъла си „Последният кораб“. Само два дни по-късно започва следващата част от турнето му „Стинг 3.0“ с концерт във Ванкувър.

„Последният кораб“ е особено личен проект. Историята е свързана с корабостроителниците в Уолсенд, града в Североизточна Англия, където Стинг е роден на 2 октомври 1951 г. В постановката той изпълнява ролята на Джаки Уайт - бригадир на корабостроителница, изправен пред разпадането на общността, която е изграждала живота си около завода. Лондонският спектакъл се играе в театър „Роял Дрюри Лейн“ от 22 септември до 3 октомври.

От учител до гласа на Police

Преди да стане световна звезда, Съмнър работи като автобусен кондуктор, строителен работник, данъчен служител и начален учител. Прякорът Стинг се появява заради черно-жълтия пуловер на райета, който носи по време на участия с джазова група. Името постепенно изтласква рожденото му име и остава завинаги свързано с музиканта.

През 1977 г. Стинг се премества в Лондон и заедно със Стюарт Коупланд и Анди Съмърс създава Police. Триото превръща смесването на пънк, реге, ню уейв и поп в свой почерк. Петте албума на групата раждат песни като „Роксан“, „Послание в бутилка“, „Не заставай толкова близо до мен“ и „Всеки твой дъх“. Police е приета в Залата на славата на рокендрола през 2003 г.

17 „Грами“ и музика извън рамките на рока

Стинг започва соловата си кариера през 1985 г. с албума „Мечтата за сините костенурки“, в който участва джазов състав с Бранфорд Марсалис и Кени Къркланд. Следват албуми като „Нищо като слънцето“, „Клетките на душата“, „Чисто нов ден“ и „Свещена любов“. Със „Стинг“ и „Полис“ той има 17 награди „Грами“ от 45 номинации. Самият музикант е казвал: „Работя най-добре, когато съм в болка и смут.“

Музиката му често излиза извън традиционния рок. Стинг е съосновател на фонда „Rainforest Fund“, създаден през 1989 г. за защита на тропическите гори и коренното население. През годините той работи и с изпълнители от различни жанрове, сред които Шаги, с когото печели „Грами“ за реге албум.

Нови записи и следващи концерти

На 26 юни 2026 г. излезе концертният албум „Нощната стража: На живо от Райксмузеум“. Записът е направен сред произведения на Рембранд и Вермеер в Амстердам и съчетава известни песни на Стинг с композиции от „Последният кораб“.

След края на лондонските спектакли Стинг продължава с „Стинг 3.0“ - концертен формат с китариста Доминик Милър и барабаниста Крис Маас. Северноамериканската серия започва на 5 октомври във Ванкувър и включва дати в Сиатъл, Минеаполис, Монреал, Ню Йорк и други градове до края на ноември.

Така 75-ият рожден ден на Стинг идва между две сцени: едната разказва за корабостроителницата от неговото детство, а другата продължава да събира публиката около песните, превърнали Гордън Съмнър в Стинг.

Източник: BBC


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мария Илиева

    5 0 Отговор
    Стинг е велик. И като музикант, и като човек.

    09:41 02.10.2026

  • 2 5+5

    0 0 Отговор
    невероятен глас... страхотен музикант

    11:19 02.10.2026