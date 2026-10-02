ЕК одобри 170 млн. евро държавна помощ за българските земеделци

Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро. Тя е предназначена за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете заради кризата в Близкия изток.
Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи в Близкия изток (METSAF), приета от Комисията на 29 април 2026 г.
Схемата ще се прилага до 31 декември 2026 г. и има за цел да смекчи въздействието от поскъпването на горивата и торовете в селското стопанство. Подкрепата ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Помощта е съобразена с увеличените разходи и е с максимален размер до 50 000 евро на дружество.
ЕК оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ и установи, че тя отговаря на всички условия, след което я одобри официално.
Самата рамка METSAF ще бъде в сила до края на 2026 г. През периода на нейното прилагане Комисията ще преглежда съдържанието, обхвата и срока ѝ на действие, като ще взема под внимание събитията в Близкия изток и общата икономическа ситуация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #4
14:12 02.10.2026
2 Факт
Коментиран от #8, #11
14:13 02.10.2026
3 Зърнара с осемте фирми
14:21 02.10.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Абс верно че при Соца активно се подпомагаха ТКЗС-тата щото с допотопния Руски Инвентар с който разполагаха/комбайните "Дон" разсипваха почти половината зърно за радост на следващите ги ята Гарги/ просто нямаше да съществуват.Съществената разлика обаче между Тогава и Сега е ако тогавашнатаСо. Субсидия изобщо не ме е интересувала,то сегашните Субсидии рефлектират Благотворно върху РЕНТАТА която получам от Реституираните си Добруджански земи!
14:23 02.10.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #7
14:23 02.10.2026
6 стоян георгиев
14:26 02.10.2026
7 стоян георгиев
До коментар #5 от "Сатана Z":Пишете на радев да откаже парите.
14:31 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 9689
14:39 02.10.2026
10 Ферко
Рундьо им раздаде 200 мил. преди две седмици, пак на същия принцип аз на теб ти обратно на мен!
Колко е продукцията на родните ни земеделци за година в милиони?
Те имат повече лични автомобили, като себестойност, отколкото агротехника и земеделски пособия!
Наливане от пусто в празно за 6 милиона
денонощно стригани магарета!
14:43 02.10.2026
11 Истинските факти
До коментар #2 от "Факт":Истината е, че
мярката METSAF се ПЛАЩА ОТ БЮДЖЕТИТЕ НА СТРАНИТЕ ...
Тоест - ЕС благоволява да ни позволи да си субсидираме селското стопанство,
че да не умрем от глад при тази създадена от ЕС криза ...
15:11 02.10.2026