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ЕК одобри 170 млн. евро държавна помощ за българските земеделци

ЕК одобри 170 млн. евро държавна помощ за българските земеделци

2 Октомври, 2026 14:06 707 11

  • помощ-
  • средства-
  • земеделци

Средствата целят да смекчат въздействието от високите цени на горивата и торовете

ЕК одобри 170 млн. евро държавна помощ за българските земеделци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро. Тя е предназначена за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете заради кризата в Близкия изток.

Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи в Близкия изток (METSAF), приета от Комисията на 29 април 2026 г.

Схемата ще се прилага до 31 декември 2026 г. и има за цел да смекчи въздействието от поскъпването на горивата и торовете в селското стопанство. Подкрепата ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Помощта е съобразена с увеличените разходи и е с максимален размер до 50 000 евро на дружество.

ЕК оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ и установи, че тя отговаря на всички условия, след което я одобри официално.

Самата рамка METSAF ще бъде в сила до края на 2026 г. През периода на нейното прилагане Комисията ще преглежда съдържанието, обхвата и срока ѝ на действие, като ще взема под внимание събитията в Близкия изток и общата икономическа ситуация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор
    Жив социализъм. Тогава подпомагаха ТКЗС тата.

    Коментиран от #4

    14:12 02.10.2026

  • 2 Факт

    9 12 Отговор
    Добре че е ЕС, че иначе щяха да ви управялват бавн 0 ра3 виващи милиционери и копейки

    Коментиран от #8, #11

    14:13 02.10.2026

  • 3 Зърнара с осемте фирми

    17 0 Отговор
    Опаа, + 2 Майбаха

    14:21 02.10.2026

  • 4 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Абс верно че при Соца активно се подпомагаха ТКЗС-тата щото с допотопния Руски Инвентар с който разполагаха/комбайните "Дон" разсипваха почти половината зърно за радост на следващите ги ята Гарги/ просто нямаше да съществуват.Съществената разлика обаче между Тогава и Сега е ако тогавашнатаСо. Субсидия изобщо не ме е интересувала,то сегашните Субсидии рефлектират Благотворно върху РЕНТАТА която получам от Реституираните си Добруджански земи!

    14:23 02.10.2026

  • 5 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Смешното в случая е ,че ЕС разрешава на БГ да даде пари от хазната на т.нар.земеделци,които продават продукцията си купена от Турция или Гърция на нашия пазар с 500% надценка ,че и повече.Виждал около София полета със слънчоглед,които така и не бяха обрани и оставени да се скапят защото се знае,че ще получат пари от държавата без да се набутват с разходи за прибиране на реколтата.Такава е схемата

    Коментиран от #7

    14:23 02.10.2026

  • 6 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Радев да я откаже.всичкиянмунизбирател е недоволен че ще има подобна помощ!

    14:26 02.10.2026

  • 7 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Пишете на радев да откаже парите.

    14:31 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 9689

    2 0 Отговор
    Пак далавера.В Крушари обл Добрич фалшиви земеселски производители.Уж сеят домати в оранжерии..........

    14:39 02.10.2026

  • 10 Ферко

    2 0 Отговор
    В министерството на земеделието всичко се разпределя, така, че за да получиш, трябва да дадеш!
    Рундьо им раздаде 200 мил. преди две седмици, пак на същия принцип аз на теб ти обратно на мен!
    Колко е продукцията на родните ни земеделци за година в милиони?
    Те имат повече лични автомобили, като себестойност, отколкото агротехника и земеделски пособия!
    Наливане от пусто в празно за 6 милиона
    денонощно стригани магарета!

    14:43 02.10.2026

  • 11 Истинските факти

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Истината е, че

    мярката METSAF се ПЛАЩА ОТ БЮДЖЕТИТЕ НА СТРАНИТЕ ...

    Тоест - ЕС благоволява да ни позволи да си субсидираме селското стопанство,
    че да не умрем от глад при тази създадена от ЕС криза ...

    15:11 02.10.2026

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