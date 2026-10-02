Оливие Мартинес обвини Хали Бери в насилие над сина им

Оливие Мартинес обвини бившата си съпруга Хали Бери, че е упражнила физическо насилие над 12-годишния им син, и поиска да получи еднолично попечителство. Френският актьор е подал искането в съд в Лос Анджелис на 1 октомври заедно с молба за временна ограничителна заповед срещу Бери.
Според съдебните документи, цитирани от PEOPLE и USA Today, Мартинес твърди, че на 26 септември Бери е скочила върху детето, хванала го е за врата и го е душила. Той заявява, че синът им му се е обадил разстроен и е поискал да бъде взет от дома на майка си. Твърденията не са доказани по съдебен ред.
„Това не е първият случай, в който ответницата физически напада сина ни“, е записал Мартинес в декларацията си, според документите. Той твърди още, че през последните години е имало и други физически прояви, както и словесно и емоционално насилие.
Адвокатът на Бери отхвърли обвиненията
Адвокатът на Хали Бери Марина Бек определи съдебното искане като „напълно неоснователно и умишлено подвеждащо“. Тя заяви, че съществуват множество съдебни решения, според които Мартинес е нарушавал съдебни разпореждания и е пречил на необходимите терапевтични и образователни мерки за детето. По думите ѝ за това той вече е бил санкциониран.
Представителят на актрисата отхвърли и твърденията, че тя представлява опасност за сина си. От страна на Мартинес не е представена публична независима оценка, която да потвърждава описаното в декларацията.
Съдът определи временен режим
Съдът е издал временна ограничителна заповед, която задължава Бери да стои на най-малко 100 ярда от Мартинес. Според TMZ тя все пак може да вижда детето, но само по определен от съда режим - два дни седмично и през всеки втори уикенд. Мярката е временна и ще действа до насроченото за 16 октомври заседание.
Съдът е разпоредил и поверителна медиация между двамата родители по въпросите, свързани с попечителството. До момента Бери и Мартинес са споделяли законовото и физическото попечителство над сина си.
Двамата се ожениха през 2013 г., разделиха се две години по-късно, а разводът им беше финализиран през 2023 г. През 2024 г. Бери също поиска еднолично попечителство, като обвини Мартинес, че поведението му създава проблеми за детето и пречи на получаването на психологическа и образователна помощ. Настоящият съдебен спор предстои да бъде разгледан по същество.
Източници: PEOPLE, TMZ, USA Today
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Жената котка
07:30 02.10.2026
3 ?????
Не че при наште е нещо друго, но те гледат нататък и копират.
07:52 02.10.2026