Оливие Мартинес обвини Хали Бери в насилие над сина им

Оливие Мартинес обвини бившата си съпруга Хали Бери, че е упражнила физическо насилие над 12-годишния им син, и поиска да получи еднолично попечителство. Френският актьор е подал искането в съд в Лос Анджелис на 1 октомври заедно с молба за временна ограничителна заповед срещу Бери.

Според съдебните документи, цитирани от PEOPLE и USA Today, Мартинес твърди, че на 26 септември Бери е скочила върху детето, хванала го е за врата и го е душила. Той заявява, че синът им му се е обадил разстроен и е поискал да бъде взет от дома на майка си. Твърденията не са доказани по съдебен ред.

„Това не е първият случай, в който ответницата физически напада сина ни“, е записал Мартинес в декларацията си, според документите. Той твърди още, че през последните години е имало и други физически прояви, както и словесно и емоционално насилие.

Адвокатът на Бери отхвърли обвиненията

Адвокатът на Хали Бери Марина Бек определи съдебното искане като „напълно неоснователно и умишлено подвеждащо“. Тя заяви, че съществуват множество съдебни решения, според които Мартинес е нарушавал съдебни разпореждания и е пречил на необходимите терапевтични и образователни мерки за детето. По думите ѝ за това той вече е бил санкциониран.

Представителят на актрисата отхвърли и твърденията, че тя представлява опасност за сина си. От страна на Мартинес не е представена публична независима оценка, която да потвърждава описаното в декларацията.

Съдът определи временен режим

Съдът е издал временна ограничителна заповед, която задължава Бери да стои на най-малко 100 ярда от Мартинес. Според TMZ тя все пак може да вижда детето, но само по определен от съда режим - два дни седмично и през всеки втори уикенд. Мярката е временна и ще действа до насроченото за 16 октомври заседание.

Съдът е разпоредил и поверителна медиация между двамата родители по въпросите, свързани с попечителството. До момента Бери и Мартинес са споделяли законовото и физическото попечителство над сина си.

Двамата се ожениха през 2013 г., разделиха се две години по-късно, а разводът им беше финализиран през 2023 г. През 2024 г. Бери също поиска еднолично попечителство, като обвини Мартинес, че поведението му създава проблеми за детето и пречи на получаването на психологическа и образователна помощ. Настоящият съдебен спор предстои да бъде разгледан по същество.

Източници: PEOPLE, TMZ, USA Today