Новини
Любопитно »
Вернер фон Браун - нацистът-аристократ, който заведе американците на Луната

Вернер фон Браун - нацистът-аристократ, който заведе американците на Луната

16 Юни, 2026 13:13 1 185 14

  • вернер фон браун-
  • нацист-
  • аристократ

Вернер фон Браун умира от рак през 1977 г. на 65-годишна възраст

Вернер фон Браун - нацистът-аристократ, който заведе американците на Луната - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вернер фон Браун е една от най-противоречивите фигури в човешката история – гениален аристократ, чиито ракети V-2 сеят смърт в Европа, но чийто ум по-късно конструира ракета-носител Saturn V, отвела американците на Луната.

Неговият живот е съчетание от безкомпромисен опортюнизъм, технически триумф и дълбоки морални компромиси. Той е сред най-емблематичните представители на асимилацията на германските учени в САЩ след Втората световна война.

Роден в богато пруско аристократично семейство, Вернер получава като подарък телескоп от майка си. Това разпалва страстта му към Луната. Обсебен от идеята за ракетно задвижване, младият фон Браун прикрепя няколко мощни фойерверка към детска количка и я изстрелва по претъпкана улица в Берлин. Експлозията предизвиква хаос, а момчето е задържано от местната полиция до пристигането на баща му.

Иронично за бъдещ инженер, в ранните си тийнейджърски години Вернер има сериозни трудности и почти скъсва с математиката и физиката. Той се амбицира и ги научава перфектно едва след като прочита книгата на Герман Оберт „Ракетата в планетарното пространство“, осъзнавайки, че без математика няма да стигне до Космоса.

Фон Браун се присъединява към Нацистката партия през 1937 г., а по-късно става офицер - щурмбанфюрер /майор) в SS. До края на живота си твърди, че това е било чисто формално и административно изискване, за да продължи работата си.

Най-мрачното петно в биографията му е производството на ракетите V-2 в подземната фабрика Мителверк, където се използва робски труд от концлагеристи. Повече хора умират при принудителния труд за изграждането на ракетите, отколкото от самите взривове на оръжието в Лондон и Антверпен. Макар фон Браун да твърди, че не е знаел за жестокостите, исторически документи доказват, че той лично е посещавал заводите и е бил наясно с бруталните условия.

Дори в Третия райх той не е бил напълно в безопасност. Нацистките тайни служби го арестуват за две седмици по обвинение в „дефетизъм“ /липса на вяра в успеха/ и саботаж, след като в пияно състояние в бар заявява, че съжалява, че прави оръжия, вместо да строи космически кораби. Алберт Шпеер лично се застъпва за него пред Хитлер, тъй като без учения ракетната програма щяла да колабира.

В края на войната през 1945 г., осъзнавайки, че Германия губи, фон Браун организира бягството и умишленото предава целия си инженерен екип (над 100 души) на американската армия, вместо на напредващите съветски войски. За да заобиколят американските закони, забраняващи прием на нацистки функционери, американските разузнавателни служби буквално фалшифицират досиетата на фон Браун и екипа му. Изчистват нацисткото им минало с кламери (откъдето идва името на операцията - "Кламер") и ги отвеждат в Тексас и Алабама да разработват оръжия срещу СССР.

През 50-те години американското общество все още гледа скептично на космическите пътувания. За да популяризира идеите си, фон Браун става технически консултант и телевизионна звезда в три научнопопулярни филма на Уолт Дисни за Космоса. Чаровен, говорещ перфектен английски (макар и с тежък акцент), той бързо се превръща в любимец на американците и вдъхновява нацията да повярва в полета до Луната.

Известният филмов персонаж на Питър Селърс от класиката на Стенли Кубрик „Д-р Стрейнджлав“ – лудият учен в инвалидна количка, който неволно вдига ръка за нацистки поздрав – е частично базиран именно на Вернер фон Браун.

Докато работи в Тексас, в свободното си време ученият написва технически роман, озаглавен „Das Marsprojekt“ (1948 г.). В него той изчислява с невероятна математическа точност нужните ресурси, гориво и траектории за мисия до Червената планета.

Любопитно съвпадение в тази книга е, че фон Браун пише за бъдещото правителство на Марс, което ще се управлява от лидер, избран с титлата „Илон“ (Elon). Около 70 години по-късно Илон Мъск действително оглавява съвременната надпревара за колонизация на Марс.

Вернер фон Браун умира от рак през 1977 г. на 65-годишна възраст. До края на дните си той твърди, че науката сама по себе си няма морално измерение – позиция, която критиците му определят като висша степен на опортюнизъм, а поддръжниците му – като неизбежна жертва в името на това човечеството да достигне звездите.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Наска Байконурова

    9 11 Отговор
    Заведе ги до Холивудското студио. Земята е Плоска, Луната е нематериално тяло, не може да се кацне на нея.

    13:16 16.06.2026

  • 2 Зевс

    19 4 Отговор
    Американците ползват германските учени без скрупули след войната, а когато вече не им трябват се отървават от тях, интереса клати феса.

    Коментиран от #4

    13:18 16.06.2026

  • 3 фантаст шмекер

    5 1 Отговор
    В научнофантастичния си роман "Проект Марс" 1953г, Вернер Фон Браун пише за някой си Илон, който щял да покори Марс..

    13:19 16.06.2026

  • 4 честен ционист

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Поне са им четкали егото и реномето, този нацист даже са го направили нещо като филмова звезда, докато други имали късмета да попаднат в руски плен са "творили" из ГУЛАГ след като са си изпели тайните разработки.

    Коментиран от #9, #10

    13:22 16.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кака Наска Байконурова

    7 6 Отговор
    Върджил Грисъм загинал в пожара на Аполо 1 само 2 дни след като възроптал, как ще са щели да ходят на Луната при положение, че телефонната връзка между 2 сгради на НАСА се разпадала.

    13:29 16.06.2026

  • 8 Д-р Марин Белчев

    5 3 Отговор
    Много по-интересна е историята на Серей Корольов, съветският ракетен конструктор, който построява Н-1, съветската ракета за Луната. Тя е неуспешна поради неговата ранна смърт през 1966 г.

    13:35 16.06.2026

  • 9 Спомен

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    В СССР ги ползват докато могат. Например, чак през 60-те години, когато се строи съветската телевизионна кула, която местните наричат "иголка", един от тези пленници, инженер по образование, прави опит да избяга, като сам конструира някакъв апарат с крила, чрез който да "излети" и после да се приземи на не малко разстояние от строящата се кула. Успял да реализира това, обаче го заловили.

    13:36 16.06.2026

  • 10 Нищо общо с реалността

    13 9 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Само като един пример, плененият от сталинградската битка фелдмаршал Фридрих Паулус след войната е освободен от СССР, връща се в родния си град Дрезден, където живее в къща с адютант, има право на безплатен автомобил, охрана и лично оръжие. Чете лекции във военното училище в Дрезден. Така са постъпвали СССР със всеки достоен военен и учен от Германия, който не е извършвал военни престъпления.
    Една е реалността, друго са фантазиите на болните русофоби.

    13:44 16.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Всички сте виждали формулите на руснаците
    за скоростите необходими на ракетите за изстрелване от Земята❗
    А някой виждал ли е формулите на янките
    от шестдесетте години,
    за изстрелване на ракети от Луната🤔❓

    13:58 16.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Обективен

    4 2 Отговор
    Този случай е показателен зад всичко постигнато от американците стои купуване на мозъци и последваща реализация на техните идеи за комерсиални цели.

    14:09 16.06.2026

  • 14 Механик

    4 3 Отговор
    На Луната ги отведе не фон Браун, а братя Люмиер.
    п.п.
    Кой разбрал, разбрал.

    14:31 16.06.2026