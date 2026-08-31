Сестрата на Доли Партън разкри последното ѝ желание след диагнозата рак

Сестрата на Доли Партън, кънтри певицата Стела Партън, разкри, че музикалната легенда е била готова да участва в експериментално лечение на рак, ако това би помогнало на бъдещи пациенти. Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка битка с онкологично заболяване. Видът на рака не беше оповестен публично.

В публикация в социалните мрежи 77-годишната Стела Партън определи сестра си като един от най-щедрите и грижовни хора, които е познавала. По думите ѝ Доли Партън наскоро е заявила, че ако лекарите вече не виждат надежда за възстановяването ѝ, би позволила да бъдат изпробвани експериментални медикаменти с надеждата резултатите да помогнат на други хора в бъдеще.

Стела Партън призова почитателите на певицата да почетат наследството ѝ чрез повече доброта, подкрепа за хората около тях и даряване на време и средства за общественополезни каузи. „Тя направи света по-добро място с присъствието си“, написа сестрата на изпълнителката.

Представители на Доли Партън потвърдиха след смъртта ѝ, че американската певица, автор на песни, актриса и филантроп се е борила с рак за кратък период. Няколко дни преди смъртта си тя е била приета във Vanderbilt-Ingram Cancer Center в Нашвил. Семейството и екипът ѝ не разкриха повече подробности за диагнозата.

Доли Партън беше погребана на частна церемония в Нашвил в присъствието на най-близките си роднини. Кънтри звездата беше положена до съпруга си Карл Дийн в Woodlawn Memorial Park. Дийн почина през март 2025 г., след близо 60 години брак с певицата.

След смъртта на Доли Партън редица световноизвестни музиканти отдадоха почит на една от най-влиятелните фигури в американската музика. Британският певец Хари Стайлс посвети специален момент на кънтри легендата още в първата вечер от концертната си серия в Madison Square Garden в Ню Йорк.

„Доли, обичаме те. Благодаря ти“, каза Хари Стайлс пред публиката, преди в залата да прозвучи оригиналният запис на „I Will Always Love You“, написана и изпълнена от Доли Партън през 1974 г. Хиляди зрители запяха песента, докато държаха осветените си телефони във въздуха.

Доли Партън оставя след себе си кариера, продължила близо шест десетилетия. Певицата е автор на около 3000 песни, сред които „Jolene“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“, и е носител на 11 награди „Грами“. Продажбите на записите ѝ надхвърлят 100 милиона копия в световен мащаб.

Освен с музиката си, Доли Партън беше известна с дългогодишната си благотворителна дейност. Чрез програмата Imagination Library тя подпомагаше детската грамотност, а през 2020 г. дари средства за научните изследвания, довели до разработването на ваксината на Moderna срещу COVID-19.