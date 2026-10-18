Коя е най-великата соул песен на всички времена? Отговорът е хит на Арета Франклин

Със своите емоционални вокали и текстове за любовта, болката и личната свобода соул музиката се утвърждава като един от най-въздействащите музикални жанрове. Тя се заражда в САЩ през 50-те години на XX век, съчетавайки елементи от госпъл, ритъм енд блус и джаз. През следващите десетилетия се появяват редица емблематични песни, много от които са изпълнени от Арета Франклин - кралицата на соула.

Сред почитателите на жанра често възниква въпросът коя е най-великата соул песен на всички времена. Макар мнозина да биха посочили „Respect“ на Франклин заради посланието ѝ за независимост и себеуважение, класацията на Time Out New York поставя на първо място друго нейно изпълнение - „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“. Любопитното е, че песента никога не е достигала върха на класациите.

В подреждането си на 50-те най-добри соул песни изданието включва разнообразни стилове - от прочувствени балади и протестни химни до романтични композиции и вечни танцувални хитове. Екипът обяснява пред Parade, че е искал да обхване различните лица на R&B музиката - от Stax и Motown до Northern Soul и неосоул. За целта са потърсени и мненията на специалисти, сред които известни диджеи от Soul City - седмично музикално събитие в Jazz Café в лондонския квартал Камдън.

„(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ е написана от Карол Кинг, която по това време е на 25 години, в съавторство с Джери Гофин. Сингълът излиза през септември 1967 г. и е включен в албума на Арета Франклин Lady Soul. Песента достига до осмо място в американската класация Billboard Hot 100, до второ място в класацията за R&B сингли и до № 79 във Великобритания.

През годините композицията е изпълнявана и от редица други артисти, сред които Мери Джей Блайдж и Селин Дион, чиито версии също постигат успех. Според Time Out New York обаче именно Франклин е първата, която успява да предаде пълноценно посланието на Карол Кинг за любовта, която носи усещане за щастие и вътрешна хармония. Изданието определя песента като съвършено съчетание на госпъл и соул, открояващо се и с въздействащия си текст, включително с думите: „Ти си ключът към душевния ми покой“.

Признанието за песента не се ограничава само до тази класация. CBS News също включва „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ сред 250-те най-значими американски песни от последните 250 години. През юни 2026 г. хитът попада и в проекта на медията Essential American Songbook, посветен на емблематични музикални произведения.

Източник: Lifestyle.bg.