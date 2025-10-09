"Пернати иманяри" - Откриха обувка от 14-ти век и овча кожа на 650 години в гнездата на брадати лешояди

В Испания брадатите лешояди събират уникални артефакти, за да обзаведат гнездата си от векове. Проучване по тази тема е публикувано в научното списание „Екология“.

Учени са открили редки исторически артефакти в гнезда, които птиците са използвали като строителен материал. Сред 226-те предмета, извадени от 12 дългогодишни гнезда, са украсено парче овча кожа на 650 години и обувка от 14-ти век.

Зоолозите отбелязват, че лешоядите от векове носят човешки артефакти в гнездата си, създавайки уникални „природни музеи“. Благодарение на сухия климат на пиренейските скални пещери, където са се намирали гнездата, дори органичните материали са били перфектно запазени. В допълнение към артефактите, в гнездата са открити 2117 кости, 86 копита и 43 фрагмента от яйчени черупки. Тези находки ще позволят на изследователите да изучат промените в екосистемата през последните векове.

Авторите на научната статия подчертават: „Поради здравината на гнездовите структури и местоположението им в защитени зони, те са действали като природни музеи, запазвайки историческия материал в добро състояние.“ Констатациите ще помогнат за програмите за възстановяване на местообитанията и повторното въвеждане на застрашени брадати лешояди.