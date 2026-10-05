Тейлър Суифт изненада Дакота Джонсън в „Saturday Night Live“ (ВИДЕО)

Тейлър Суифт направи изненадваща поява в „Saturday Night Live“, за да подкрепи Дакота Джонсън по време на началния ѝ монолог. Певицата се присъедини към актрисата на 3 октомври, а двете превърнаха приятелството си в център на кратък комедиен диалог.
„Имам много добри приятели. Те не ме съдят и наистина ме подкрепят“, каза Джонсън, преди да представи Суифт като своя „буквален терапевт“. Певицата веднага възрази: „Не съм ти терапевт“. След това описа шеговито посещенията на Джонсън в дома ѝ.
„Веднъж седмично идваш у дома с празна бутилка вино и ме питаш дали искам малко“, каза Суифт. По думите ѝ актрисата се настанява на дивана и започва да споделя лични истории, а тя от време на време отговаря само: „Това е лудост“.
Шеги за връзките и „Педиалайт“
Диалогът продължи с реплика на Суифт, че ѝ става късно и трябва да си ляга. Джонсън отвръща с „Преспиване! Ура!“, а Суифт добавя, че след това ѝ дава „Педиалайт“, докато охраната ѝ я изпраща до дома.
В началния си монолог Джонсън се пошегува и с предишните си връзки с музикантите Крис Мартин и Role Model. Актрисата и Суифт са дългогодишни приятелки, а наскоро работиха заедно и по видеоклипа към песента „Patient Zero“ на Суифт. Именно тази близост беше в основата на изненадващото включване на певицата в предаването.
Източник: eonline.com
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11:53 05.10.2026