Новини
Любопитно »
Тейлър Суифт изненада Дакота Джонсън в „Saturday Night Live“ (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Тейлър Суифт изненада Дакота Джонсън в „Saturday Night Live“ (ВИДЕО)

5 Октомври, 2026 11:42 675 1

  • тейлър суифт-
  • дакота джонсън-
  • събота вечер на живо-
  • patient zero-
  • холивуд

Певицата се появи по време на началния монолог на актрисата и се пошегува, че не е нейният „буквален терапевт“

Тейлър Суифт изненада Дакота Джонсън в „Saturday Night Live“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт направи изненадваща поява в „Saturday Night Live“, за да подкрепи Дакота Джонсън по време на началния ѝ монолог. Певицата се присъедини към актрисата на 3 октомври, а двете превърнаха приятелството си в център на кратък комедиен диалог.

„Имам много добри приятели. Те не ме съдят и наистина ме подкрепят“, каза Джонсън, преди да представи Суифт като своя „буквален терапевт“. Певицата веднага възрази: „Не съм ти терапевт“. След това описа шеговито посещенията на Джонсън в дома ѝ.

„Веднъж седмично идваш у дома с празна бутилка вино и ме питаш дали искам малко“, каза Суифт. По думите ѝ актрисата се настанява на дивана и започва да споделя лични истории, а тя от време на време отговаря само: „Това е лудост“.

Шеги за връзките и „Педиалайт“

Диалогът продължи с реплика на Суифт, че ѝ става късно и трябва да си ляга. Джонсън отвръща с „Преспиване! Ура!“, а Суифт добавя, че след това ѝ дава „Педиалайт“, докато охраната ѝ я изпраща до дома.

В началния си монолог Джонсън се пошегува и с предишните си връзки с музикантите Крис Мартин и Role Model. Актрисата и Суифт са дългогодишни приятелки, а наскоро работиха заедно и по видеоклипа към песента „Patient Zero“ на Суифт. Именно тази близост беше в основата на изненадващото включване на певицата в предаването.

Източник: eonline.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Далече от тук

    0 0 Отговор
    Една сурия българки си избегаха от късмета

    11:53 05.10.2026