Новият филм на Ромен Гаврас „Жертвоприношение“ е сниман в България, Гърция и Исландия (ТРЕЙЛЪР)

Пещерата Проходна край Карлуково, известна като „Очите на Бога“, се появява в трейлъра на новия филм на Ромен Гаврас „Жертвоприношение“. Част от сцените в международната продукция са заснети в България, а филмът беше представен в Атина.
Гръцката премиера се състоя в културния център „Стеги“ на фондация „Онасис“. „Жертвоприношение“ е първата англоезична пълнометражна продукция на френския режисьор от гръцки произход.
Снимки в пещери и на вулканични терени
Продукцията е заснета на локации в Гърция, България и Исландия. Снимачният период е продължил десет седмици и е включвал работа в пещери и върху вулканични терени.
В България някои публикации разпознават пещерата Проходна край Карлуково като една от локациите във филма. Тя се вижда и в публикувания трейлър. Сред гръцките места за снимки са мраморна кариера в Северна Гърция, в района на Драма, както и райони край Лаврио и остров Санторини.
История за заложници и климатична катастрофа
„Жертвоприношение“ е сатирично екшън-приключение. Сюжетът се развива около благотворително събитие, на което нахлува радикализирана група екоекстремисти. Те вземат за заложници част от присъстващите, сред които влиятелни и богати личности.
Мотивът на групата е свързан с убеждението, че чрез жертвоприношение може да бъде предотвратена предстояща климатична катастрофа. Така пещерните и вулканичните пейзажи се превръщат в част от история, в която екологичният радикализъм и вярата в апокалиптично пророчество движат действията на героите.
Звезден актьорски състав
Във филма участват Аня Тейлър-Джой, Крис Еванс, Венсан Касел, Салма Хайек, Джон Малкович и Чарли Екс Си Екс.
Продукцията беше представена на Международния кинофестивал в Торонто през септември, преди гръцката ѝ премиера в Атина.
Източници: btvnovinite.bg, bta.bg
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07:02 06.10.2026