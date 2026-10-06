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Новият филм на Ромен Гаврас „Жертвоприношение“ е сниман в България, Гърция и Исландия (ТРЕЙЛЪР)
  Тема: Известни личности

Новият филм на Ромен Гаврас „Жертвоприношение“ е сниман в България, Гърция и Исландия (ТРЕЙЛЪР)

6 Октомври, 2026 06:48 605 1

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Пещерата Проходна край Карлуково се вижда в трейлъра на „Жертвоприношение“

Новият филм на Ромен Гаврас „Жертвоприношение“ е сниман в България, Гърция и Исландия (ТРЕЙЛЪР) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пещерата Проходна край Карлуково, известна като „Очите на Бога“, се появява в трейлъра на новия филм на Ромен Гаврас „Жертвоприношение“. Част от сцените в международната продукция са заснети в България, а филмът беше представен в Атина.

Гръцката премиера се състоя в културния център „Стеги“ на фондация „Онасис“. „Жертвоприношение“ е първата англоезична пълнометражна продукция на френския режисьор от гръцки произход.

Снимки в пещери и на вулканични терени

Продукцията е заснета на локации в Гърция, България и Исландия. Снимачният период е продължил десет седмици и е включвал работа в пещери и върху вулканични терени.

В България някои публикации разпознават пещерата Проходна край Карлуково като една от локациите във филма. Тя се вижда и в публикувания трейлър. Сред гръцките места за снимки са мраморна кариера в Северна Гърция, в района на Драма, както и райони край Лаврио и остров Санторини.

История за заложници и климатична катастрофа

„Жертвоприношение“ е сатирично екшън-приключение. Сюжетът се развива около благотворително събитие, на което нахлува радикализирана група екоекстремисти. Те вземат за заложници част от присъстващите, сред които влиятелни и богати личности.

Мотивът на групата е свързан с убеждението, че чрез жертвоприношение може да бъде предотвратена предстояща климатична катастрофа. Така пещерните и вулканичните пейзажи се превръщат в част от история, в която екологичният радикализъм и вярата в апокалиптично пророчество движат действията на героите.

Звезден актьорски състав

Във филма участват Аня Тейлър-Джой, Крис Еванс, Венсан Касел, Салма Хайек, Джон Малкович и Чарли Екс Си Екс.

Продукцията беше представена на Международния кинофестивал в Торонто през септември, преди гръцката ѝ премиера в Атина.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg


Ловеч / България
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  • 1 Госあ

    3 1 Отговор
    Добре звучи! Дано французите не са прецакали и сериозното си кино. Да не трябват жертвоприношения и всякакви внушения, а сериозно отношение и научен и технологичен подход към проблема който наистина съществува. И най вече - планова икономика! Капитализма е вреден и за човека и за планетата!

    07:02 06.10.2026