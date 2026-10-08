Как живее Николас Мадуро в затвора в Бруклин

Николас Мадуро е задържан в Metropolitan Detention Center в Бруклин, Ню Йорк, докато очаква съдебния процес по федералното дело срещу него. Той пледира невинен по повдигнатите обвинения. Процесът срещу него и съпругата му Силия Флорес е насрочен да започне на 1 юни 2027 г.

На 8 октомври 2026 г. американските власти са добавили и обвинения, свързани с предполагаеми изтезания и репресии във Венецуела. Те са твърдения на прокуратурата и не представляват установена вина.

От единична килия до общо помещение

В първите около три месеца от задържането си Мадуро е бил в единична килия с размери приблизително 2 на 3 метра. В нея е имало легло с тънък матрак, тоалетна с мивка и малко бюро. Излизането му е било ограничено до около един час дневно в малък ограден двор, а къпането е било разрешено три пъти седмично. Тези подробности са описани от германската обществена медия ARD и цитирани от „Тагесшау“.

В началото храната е била доставяна в килията. Според правния експерт Брайън Букмайър менюто е включвало хляб с фъстъчено масло, макарони със сирене, мляко, ябълков сок и вода. Съобщенията за мухъл, плъхове и червеи се отнасят до оплаквания на други затворници и до общата репутация на ареста, а не са потвърдени като част от храната на Мадуро.

През април 2026 г. Мадуро вероятно е преместен от изолация в обща килия с още 18 задържани. Затворническата администрация не е потвърдила промяната, като се позовава на съображения за сигурност.

Има ли контакти с други затворници

Синът му Николас Мадуро Гера твърди, че след преместването баща му вече може да разговаря с други задържани. Рапърът Текаши 6ix9ine също е потвърдил пред списание „Ню Йоркър“, че е бил в същото помещение и че леглото му се е намирало срещу това на Мадуро.

По-ранните данни описват различен режим. Според източници на CBS News Мадуро е бил държан в специално звено за високорискови обвиняеми, известно като SAMs unit. При този режим задържаните са отделени от останалите затворници, а придвижването им се извършва под постоянна охрана.

Свободното му време е ограничено. Мадуро няма достъп до вестници или интернет, а синът му казва, че прекарва голяма част от времето си в четене на Библията и други религиозни и философски книги.

Разговори със семейството, но не и свободни посещения

По информация на източник, близък до бившия венецуелски лидер, той има право на телефонни разговори със семейството и адвокатите си за около 300 минути месечно. Един разговор може да продължи най-много 15 минути.

Силия Флорес е задържана в отделно звено на същия затвор. В първите месеци Мадуро е можел да я вижда само при транспортирането им до съдебни заседания, според „Тагесшау“. Няма публично потвърдени данни двамата да разполагат с редовни лични посещения в затвора.

За Флорес защитата поиска по-лек режим заради здравословни оплаквания, но прокуратурата възрази, като посочи риск от бягство. До произнасянето на съда тя остава в ареста, а Мадуро продължава да бъде държан при засилени мерки за сигурност.

Източници: cbsnews.com, tagesschau.de, amp.dw.com