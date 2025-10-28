"Мисис България Вселена“ Оксана Желяпова отправи трогателно послание към бесарабските българи

Оксана Желяпова е първата бесарабска българка от Молдова, носителка на титлата "Мисис България Вселена". Окичва се с короната на 24 октомври 2022 година и я печели не просто с хубостта си, но и с каузата, за която работи от дълги години - единството на бесарабските българи и радостта на децата, на които помага в Твърдица, Тараклия и Кишинев в Молдова, пише marica.bg.

Денят, посветен на българската общност в Бесарабия, която днес се простира в Южна Украйна и Молдова, е повод за размисъл върху културното наследство, единството и предизвикателствата пред диаспората.

Бесарабските българи, потомци на преселници от края на 18-ти и началото на 19-ти век, са изключително важна част от многонационалната мозайка в региона, а празникът, отбелязван ежегодно на 29 октомври, включва фестивали, културни събития и инициативи за запазване на традициите, както в България, така и в чужбина. Тази година, на фона на геополитическите напрежения в региона, посланието за мир и сътрудничество звучи особено актуално.

В специално послание по повод празника, една жена, реализирала множество проекти в подкрепа на общността, споделя своята визия за бъдещето и помощта към бесарабските българи по света.

"Искам да поздравя всички бесарабски българи по света", заявява тя. "На 29 октомври честваме Деня на бесарабските българи, а моята кауза е да ги подкрепям в Молдова и по целия свят, където и да сме ние", и подчертава важността на единството за постигане на мир: "Винаги съм искала да обърна внимание на българите по света. Искам повече хора да се обединят, защото иначе няма да можем да постигнем мир. Моята мисия е много важна – тя носи мир, доброта и дава пример за човещината. Не всичко е пари, важно е да оставим спомен след нас!"

Оксана споделя и опита си от успешни инициативи, които са събрали различни националности: "Реализирала съм множество проекти, свързани със спорта (футбол, бокс), като различни изложби, събития, където съм събирала различни националности – всеки е показал своята носия, културна идентичност. Идеята в тези проекти е събирането на всички националности в региона на Молдова. Бесарабски българи, гагаузи, молдовци – нека се обединим! Това беше лозунгът. Проектите се наричаха „Приятелство“. Няма победители и победени. Всеки беше победител, защото хората се обединиха и накрая излязоха ръка за ръка, рамо до рамо и се прегръщаха с усмивки на лице. Защото няма по-голяма сила от това да бъдем единни. В единството е силата. И най-вече вярата – без нея няма промяна. Вярата прави чудеса, защото всичко зависи от самия човек. Правителствата се сменят циклично, но хората остават ", споделя с вълнение и плам „Мисис България Вселена“ Оксана Желяпова

Посланието ѝ се обръща и към институциите, особено към българските посолства: "Искам да привлека вниманието на всички посолства, особено на българските, и най-вече на това в страната, в която съм родена – Молдова. Българското посолство винаги трябва да защитава интересите на българския народ. То не трябва да се намесва в проблемите на държавата, а да помага на българите, особено на тези в чужбина. Да защитава тяхната култура, ценности, вяра, да реагира на проблеми, да работи активно."

Оксана призовава бесарабските българи да се върнат в родината си: "Искам бесарабските българи да живеят в родината, да работят, да учат в по-спокойна среда и да се чувстват пълноценни граждани, а не гастарбайтери по света. Искам да знаят, че България винаги искрено се радва на бесарабските българи. Вратите са винаги отворени за всички!"

Желяпова е щастлива, че каузата ѝ я е довела в България. Красивата бесарабка е майка на две деца и магистър-юрист с допълнителни специализации в Криминално и Международно право, завършени в Молдова (МГУ) и от неотдавна легализирани в България. Все още не е ясно дали ще практикува професията си, но със сигурност иска да има справедливост - във всяка житейска история, с която се сблъсква.

Денят на бесарабските българи не е само спомен за миналото, а и напомняне за бъдещето – едно, в което единството и вярата преодоляват разделенията. Както казва Оксана, "вярата ще спаси света". С наближаването на 29 октомври, общността се надява на по-голяма подкрепа от родината и международните институции, за да запази своето уникално наследство.

