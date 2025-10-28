Новини
"Мисис България Вселена“ Оксана Желяпова отправи трогателно послание към бесарабските българи

28 Октомври, 2025 08:46 1 670 21

  • оксана желяпова-
  • мис вселена българия-
  • бесарабски българи-
  • послание

"Моята кауза е да ги подкрепям в Молдова и по целия свят, където и да сме ние", каза Желяпова

"Мисис България Вселена“ Оксана Желяпова отправи трогателно послание към бесарабските българи - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Оксана Желяпова е първата бесарабска българка от Молдова, носителка на титлата "Мисис България Вселена". Окичва се с короната на 24 октомври 2022 година и я печели не просто с хубостта си, но и с каузата, за която работи от дълги години - единството на бесарабските българи и радостта на децата, на които помага в Твърдица, Тараклия и Кишинев в Молдова, пише marica.bg.

Денят, посветен на българската общност в Бесарабия, която днес се простира в Южна Украйна и Молдова, е повод за размисъл върху културното наследство, единството и предизвикателствата пред диаспората.

Бесарабските българи, потомци на преселници от края на 18-ти и началото на 19-ти век, са изключително важна част от многонационалната мозайка в региона, а празникът, отбелязван ежегодно на 29 октомври, включва фестивали, културни събития и инициативи за запазване на традициите, както в България, така и в чужбина. Тази година, на фона на геополитическите напрежения в региона, посланието за мир и сътрудничество звучи особено актуално.

В специално послание по повод празника, една жена, реализирала множество проекти в подкрепа на общността, споделя своята визия за бъдещето и помощта към бесарабските българи по света.

"Искам да поздравя всички бесарабски българи по света", заявява тя. "На 29 октомври честваме Деня на бесарабските българи, а моята кауза е да ги подкрепям в Молдова и по целия свят, където и да сме ние", и подчертава важността на единството за постигане на мир: "Винаги съм искала да обърна внимание на българите по света. Искам повече хора да се обединят, защото иначе няма да можем да постигнем мир. Моята мисия е много важна – тя носи мир, доброта и дава пример за човещината. Не всичко е пари, важно е да оставим спомен след нас!"

Оксана споделя и опита си от успешни инициативи, които са събрали различни националности: "Реализирала съм множество проекти, свързани със спорта (футбол, бокс), като различни изложби, събития, където съм събирала различни националности – всеки е показал своята носия, културна идентичност. Идеята в тези проекти е събирането на всички националности в региона на Молдова. Бесарабски българи, гагаузи, молдовци – нека се обединим! Това беше лозунгът. Проектите се наричаха „Приятелство“. Няма победители и победени. Всеки беше победител, защото хората се обединиха и накрая излязоха ръка за ръка, рамо до рамо и се прегръщаха с усмивки на лице. Защото няма по-голяма сила от това да бъдем единни. В единството е силата. И най-вече вярата – без нея няма промяна. Вярата прави чудеса, защото всичко зависи от самия човек. Правителствата се сменят циклично, но хората остават ", споделя с вълнение и плам „Мисис България Вселена“ Оксана Желяпова

 

Посланието ѝ се обръща и към институциите, особено към българските посолства: "Искам да привлека вниманието на всички посолства, особено на българските, и най-вече на това в страната, в която съм родена – Молдова. Българското посолство винаги трябва да защитава интересите на българския народ. То не трябва да се намесва в проблемите на държавата, а да помага на българите, особено на тези в чужбина. Да защитава тяхната култура, ценности, вяра, да реагира на проблеми, да работи активно."

Оксана призовава бесарабските българи да се върнат в родината си: "Искам бесарабските българи да живеят в родината, да работят, да учат в по-спокойна среда и да се чувстват пълноценни граждани, а не гастарбайтери по света. Искам да знаят, че България винаги искрено се радва на бесарабските българи. Вратите са винаги отворени за всички!"

Желяпова е щастлива, че каузата ѝ я е довела в България. Красивата бесарабка е майка на две деца и магистър-юрист с допълнителни специализации в Криминално и Международно право, завършени в Молдова (МГУ) и от неотдавна легализирани в България. Все още не е ясно дали ще практикува професията си, но със сигурност иска да има справедливост - във всяка житейска история, с която се сблъсква.

Денят на бесарабските българи не е само спомен за миналото, а и напомняне за бъдещето – едно, в което единството и вярата преодоляват разделенията. Както казва Оксана, "вярата ще спаси света". С наближаването на 29 октомври, общността се надява на по-голяма подкрепа от родината и международните институции, за да запази своето уникално наследство.

 

 

Източник: www.marica.bg


  • 1 Настопроценти

    14 2 Отговор
    Много красива кака!

    08:50 28.10.2025

  • 2 Пич

    3 17 Отговор
    Тази за първи път я чувам и виждам ! Заключение по снимка - не е грозно мацето , но е много типово ! И то типово като българка от Аскюлю или Айтос!!!

    Коментиран от #17, #18

    08:51 28.10.2025

  • 3 търси мъж

    2 5 Отговор
    брака с бесараби ще и донесе много ползи . ще си направи бебета .

    08:57 28.10.2025

  • 4 Мими Ралева

    5 7 Отговор
    Оксана Желяпова да е председателка на Народното събрание! Да е Желязкова.

    08:59 28.10.2025

  • 5 Браво , Оксана!

    15 5 Отговор
    Поздравления!

    И красива, и умна и чаровна! И с кауза!

    България се гордее с теб!

    09:00 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ристю

    10 1 Отговор
    Окси,много ми харесваш! Приказка си маце!

    09:02 28.10.2025

  • 8 Боклуците на Боклука

    9 6 Отговор
    Изчезвай с триста от държавата на Тиквата и Шиши. Нищо хубаво не те чака в България, освен да те направят една компаньонка 🫣

    Коментиран от #12, #15

    09:02 28.10.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 16 Отговор
    Чужденките нямат място по нашите конкурси...

    09:03 28.10.2025

  • 10 Всички българи в Молдавия

    10 6 Отговор
    Са против влашката фашистка Санду.

    09:04 28.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Боклуците на Боклука":

    Тя за това е дишла, тук има по-състоятелни бизнесмени. Как мислиш, че се побеждава в такива конкурси в България??? С красота и ум само не става, трабва и чочко солиден зад победителката....

    09:11 28.10.2025

  • 13 колко прости хора има по тази земя…

    10 2 Отговор
    каква е тази глупост “българия вселена”??? кой идиот измисли това ?

    09:16 28.10.2025

  • 14 доктор ОХ боли

    9 3 Отговор
    Ама няма ли да се върне да живее в Бесарабия ? Така ще е по-близо до тези , на който иска да помага ! А тук , от България и от луксозния си дом , ще е много , много по-трудно !
    Ех , несгоди !

    09:18 28.10.2025

  • 15 дебеЛ Лебед

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Боклуците на Боклука":

    Е да , ама една такава компаньонка си осигури къща в Барса ! И другите също искат от същото. А пък , ако имат и уменията , за да го постигнат , тогава....... !

    09:20 28.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вълка от дома

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ей не се заглеждай ,да не ядеш точилката като се върнеш

    Коментиран от #20

    09:41 28.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Даа

    3 0 Отговор
    Хубава жена

    09:45 28.10.2025

  • 20 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вълка от дома":

    Няма , обещавам ! За мен винаги ти си най красивата !

    09:55 28.10.2025

  • 21 БАРС

    1 1 Отговор
    БРАВО НА ЖЕНАТА И ЗА КРАСОТАТА И И ЗА ИЗКАЗВАНЕ О И.ДА СИ ГИ ПРИЕМЕМ И ДА ИМ ПОМОГНЕМ С РАБОТА НА ТИЯ ХОРА И С ЖИЛИЩА .БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЕЗЛЮДЯВА .ТИЯ БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ СА ПОТОМЦИ НА СЪЩИТЕ ТИЯ БЪЛГАРИ КОИТО НЯКОГА СЪБРАха ПАРИ ЗА РУСКАТА АРМИЯ КАКТО И УЧАСТВАХА ЗАЕДНО С НЕЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ОСМАНСКО ИГО.ТАКА ,ЧЕ Е СРАМНО ДА СЕ ПИШАТ РАЗНИ ПОДЕГРАВАТЕЛНИ КОМЕНТАРИИ.ДА АКО ТРЯБВА ДЪРЖАВАТА ДА ПОСТРОИ СЕЛИЩА ЗА ТЯХ А НЕ да дава пари за РАЗНИ ДРУГИ ЕМИГРАНТИ.ДА РУСНАЦИТЕ ИМАТ ЕДНА ПРИКАЗКА :МЫ СВОИ НЕ БРАСАЕМ..И ТЯ ТРЯБВА ДА ВАЖИ ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН.ОЩЕ АЕДНЪЖ БРАВО НА ЖЕНАТА ПРАВИДЛНО СЕ ИЗКАЗА.

    10:05 28.10.2025