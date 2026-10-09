Преди четвърт век: Египет открива най-високия мост над Суецкия канал

Два континента се срещат над водите на Суецкия канал. На 9 октомври 2001 г. Египет открива край Ел Кантара Моста на мира – съоръжение, което свързва африканската част на страната със Синайския полуостров в Азия и по онова време е представяно като най-високия мост, построен на равнинен терен.

Мостът е известен още като Мост на египетско-японската дружба, а по-късно и като Суецкия канален мост. Макар в публичните публикации често да е наричан „висящ“, в инженерно отношение той е вантов мост – пътното платно е носено от кабели, свързани с два високи пилона.

70 метра над водата

Пътното платно се намира на около 70 метра над водата. Това е височината, която позволява на големи кораби да преминават по канала, без да прекъсват автомобилното движение. Основният отвор е дълъг 404 метра, а двата пилона се издигат на 154 метра. Формата им напомня древноегипетски обелиски – детайл, който превръща инфраструктурния проект и в символ на страната.

Самата мостова конструкция е дълга приблизително 3,9 километра. Заедно с подходите целият пътен участък достига около 9 километра и разполага с четири платна. Японската агенция за международно сътрудничество посочва, че общата стойност на проекта е 22,5 милиарда йени, като 13,5 милиарда от тях – около 60 процента – са осигурени от японското правителство като безвъзмездна помощ.

Връзка със Синай

Проектът е част от по-широк план на Египет за развитие на Синайския полуостров. До изграждането на моста преминаването между двата бряга на Суецкия канал става основно с фериботи или през тунели. Новото четирилентово съоръжение съкращава пътя между континенталната част на Египет и Синай и създава постоянна автомобилна връзка между Африка и Азия.

Строителството е реализирано с участието на японски и египетски компании. В централната част работят японският консорциум „Каджима“, „Ен Кей Кей“ и „Нипон стийл“, а местни фирми изграждат подходите. По данни на строителя „Каджима“ мостът е проектиран така, че корабоплаването по канала да продължи без ограничения.

На церемонията присъстват египетският президент Хосни Мубарак и бившият японски премиер Рютаро Хашимото. Египетският министър на транспорта Ибрахим ад-Демири определя съоръжението като връзка между двата континента и подчертава, че то позволява безопасното преминаване на големи товарни кораби.

„С откриването на този мост животът ще се промени от двете страни на Суецкия канал“, заявява по-късно ръководителят на проекта Мохамед Демири, цитиран от изданието EIR. Зад думите стои основната цел на строителството – не само по-бързо придвижване, но и заселване, земеделско развитие и привличане на инвестиции в Синай.

Източници: albayan.ae, albawaba.com, larouchepub.com