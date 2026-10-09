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Астрономи откриха първите следи от мистериозната девета планета (СНИМКИ)

Астрономи откриха първите следи от мистериозната девета планета (СНИМКИ)

9 Октомври, 2026 12:01 842 6

  • деветата планета-
  • астрономия-
  • космос-
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  • астрономи

Съществуват индикации, че Слънчевата система отново ще има девет планети

Астрономи откриха първите следи от мистериозната девета планета (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Слаб инфрачервен обект може да се окаже първата следа към дълго търсената Девета планета. Той е засечен на две изображения на небето, направени с 23 години разлика, като между наблюденията се е преместил с 47,46 ъглови минути.

Кандидатът е открит от екип на Националния университет Цин Хуа в Тайван при анализ на данни от две космически мисии. IRAS е картографирал небето през 1983 г., а японският апарат AKARI е извършил инфрачервени наблюдения през 2006 и 2007 г.

Резултатите са публикувани в Publications of the Astronomical Society of Australia. Изследователите са търсили обект, който се движи бавно, излъчва подходящо количество инфрачервена енергия и се намира на огромно разстояние отвъд орбитата на Нептун.

Анализът е бил насочен към планета на разстояние между 500 и 700 астрономически единици от Слънцето. Една астрономическа единица е средното разстояние между Земята и Слънцето. Според използвания модел търсеното тяло би трябвало да има маса между 7 и 17 пъти по-голяма от земната.

След преглед на милиони инфрачервени източници учените са открили 22 възможни съвпадения. Допълнителната селекция е свела броя им до 13, а проверката на изображенията е оставила само един обект, който отговаря на поставените условия.

Инфрачервените наблюдения са важни, защото толкова далечна планета би отразявала изключително малко слънчева светлина. Тя обаче би излъчвала собствена топлина, която може да бъде засечена с космически апарати, работещи в инфрачервения диапазон.

Деветата планета остава хипотетична. Идеята за съществуването ѝ се основава основно на необичайното групиране на орбитите на някои далечни тела в поясa на Кайпер. Според моделите това поведение може да бъде обяснено с гравитацията на голяма планета, която се намира отвъд Нептун.

Авторите на изследването обаче не обявяват откритие на нова планета. „Наблюденията с AKARI и IRAS сами по себе си не са достатъчни за определяне на пълната орбита на този кандидат“, посочват те.

Следващата стъпка е обектът да бъде наблюдаван с Камерата за тъмна енергия на 4-метровия телескоп „Бланко“ в Чили. Тези наблюдения трябва да покажат дали движението му съответства на орбита, която би могла да го превърне в реален кандидат за Деветата планета.


Тайван
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    2 0 Отговор
    Слава !

    12:27 09.10.2026

  • 4 Кучето на Мими 🐕

    1 1 Отговор
    Събина е дебел астроном.🤣

    12:27 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Алексия

    0 0 Отговор
    Време е да открият и 🌍 планета Х мистериозния двойник на Земята!!!! която финитира в покрайнините на слънчевата система и е от пет до десет пъти по голяма от нашата планета!!!

    13:20 09.10.2026