Астрономи откриха първите следи от мистериозната девета планета (СНИМКИ)

Слаб инфрачервен обект може да се окаже първата следа към дълго търсената Девета планета. Той е засечен на две изображения на небето, направени с 23 години разлика, като между наблюденията се е преместил с 47,46 ъглови минути.

Кандидатът е открит от екип на Националния университет Цин Хуа в Тайван при анализ на данни от две космически мисии. IRAS е картографирал небето през 1983 г., а японският апарат AKARI е извършил инфрачервени наблюдения през 2006 и 2007 г.

Резултатите са публикувани в Publications of the Astronomical Society of Australia. Изследователите са търсили обект, който се движи бавно, излъчва подходящо количество инфрачервена енергия и се намира на огромно разстояние отвъд орбитата на Нептун.

Анализът е бил насочен към планета на разстояние между 500 и 700 астрономически единици от Слънцето. Една астрономическа единица е средното разстояние между Земята и Слънцето. Според използвания модел търсеното тяло би трябвало да има маса между 7 и 17 пъти по-голяма от земната.

🚨 BREAKING: FIRST OFFICIAL PICTURES OF PLANET 9 CANDIDATE RELEASED! Astronomers analyzing historical infrared data from IRAS (1983) and AKARI (2006) have flagged direct photographic evidence of a massive body shifting 47.5 arcminutes across the deep sky over a 23-year baseline. Estimated at 7–17 Earth masses, this unseen giant could be acting as a cosmic bulldozer—altering outer solar system orbits and redirecting comets into near-Earth trajectories. Is the long-debated "Planet X" / Nibiru hypothesis finally being confirmed by raw telemetry? Full breakdown on the channel 🔭👇 #Planet9 #PlanetX #Astronomy #SpaceNews #SolarSystem #DobsonianPower — Dobsonian Power (@DobsonianPower) October 8, 2026

След преглед на милиони инфрачервени източници учените са открили 22 възможни съвпадения. Допълнителната селекция е свела броя им до 13, а проверката на изображенията е оставила само един обект, който отговаря на поставените условия.

Инфрачервените наблюдения са важни, защото толкова далечна планета би отразявала изключително малко слънчева светлина. Тя обаче би излъчвала собствена топлина, която може да бъде засечена с космически апарати, работещи в инфрачервения диапазон.

Деветата планета остава хипотетична. Идеята за съществуването ѝ се основава основно на необичайното групиране на орбитите на някои далечни тела в поясa на Кайпер. Според моделите това поведение може да бъде обяснено с гравитацията на голяма планета, която се намира отвъд Нептун.

Авторите на изследването обаче не обявяват откритие на нова планета. „Наблюденията с AKARI и IRAS сами по себе си не са достатъчни за определяне на пълната орбита на този кандидат“, посочват те.

Следващата стъпка е обектът да бъде наблюдаван с Камерата за тъмна енергия на 4-метровия телескоп „Бланко“ в Чили. Тези наблюдения трябва да покажат дали движението му съответства на орбита, която би могла да го превърне в реален кандидат за Деветата планета.