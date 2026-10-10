Матей Къркбрайт отпадна от „Игри на волята“ след загуба от Антония в решаващия дуел на елиминационната битка. Така племето на Вулканите претърпя нова загуба в надпреварата.
Битката за спасение беше разделена на два етапа. В първата част номинираните Симона и Антония от Ураганите се изправиха срещу Константинели и Матей от Вулканите в отборно изпитание.
Матей и Антония се затрудниха с един от въздушните елементи. Това определи Константинели и Симона като участниците, които продължават към индивидуалния сблъсък. Константинели победи Симона и спечели 100 златни гроша.
В последвалия дуел Матей се изправи срещу Антония. Фитнес инструкторката спечели сблъсъка и си осигури оставане в „Игри на волята“, докато студентът напусна състезанието.
Антония обаче беше изпратена на Блатото заради незадоволителното си представяне. Там тя ще трябва да се състезава срещу останалите членове на племето на Обречените.
Следващото изпитание е „Битка на звездите“
В следващия епизод на арената предстои „Битка на звездите“. Един срещу друг ще се изправят шампионът от петия сезон Иван Рълев и Иванина Тодорова от шестия сезон срещу финалиста от шестия сезон Раду Шуляк и Полина Пелипенко.
Предаването се излъчва по NOVA от 20:00 часа.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лют пипер
08:58 10.10.2026
2 Факт
Коментиран от #4
09:17 10.10.2026
3 Хан Крум
09:24 10.10.2026
4 Гост
До коментар #2 от "Факт":Беше сготвен от двамата тарикати в племето си. Разбра го още тогава, като му наредиха рисковото капитанство и го изкоментира в анализа, че бил станал жертвено агне.
Матей е много добродушен. Как само се радваше на победата на Боян. Сякаш той беше победил. Това момче не е злобно, като повечето интриганти там.
09:28 10.10.2026
5 Гост
И защо я пратиха на блатото точно, когато Канарите очакват ново попълнение от там? За да я пратят другата седмица при тях, и да получат канарите силна жена ли?
Канарите вече трябваше да получат нов блатен, но им го бавят умишлено, защото останаха само слаби блатни. Е, сега ще им уредят силен.
09:33 10.10.2026