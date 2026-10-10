Дейвид Лий Рот на 72 години: гласът на Van Halen празнува рожден ден днес

Американският рок певец Дейвид Лий Рот навършва 72 години на 10 октомври 2026 г. Легендарният вокалист на Van Halen остава сред най-разпознаваемите фронтмени в историята на хард рока, известен с мощния си глас, ексцентричното сценично поведение и хитовете, които превърнаха групата в световна сензация.

Роден на 10 октомври 1954 г. в Блумингтън, щата Индиана, Дейвид Лий Рот израства с интерес към рокендрола, блуса и популярната музика. В началото на 70-те години се присъединява към музикантите Еди и Алекс Ван Хален. Любопитна подробност е, че първоначално братята наемат озвучителната техника на Рот, преди да го приемат за свой вокалист.

Групата, която първоначално носи името Mammoth, впоследствие става известна като Van Halen. Съставът се утвърждава по клубовете в Лос Анджелис, а през 1978 г. издава едноименния си дебютен албум. Песни като „Runnin' with the Devil“, „Ain't Talkin' 'bout Love“ и прочутото китарно соло „Eruption“ поставят началото на една от най-успешните истории в американския рок.

От клубовете до световната слава

Истинският комерсиален връх за Дейвид Лий Рот и Van Halen идва през 1984 г. с албума „1984“, включващ хитовете „Jump“, „Panama“ и „Hot for Teacher“.

„Jump“ достига първото място в американската класация Billboard Hot 100 и се превръща в една от емблематичните песни на десетилетието. Музикалният видеоклип, в който Дейвид Лий Рот демонстрира акробатични скокове и характерната си сценична енергия, се нарежда сред най-разпознаваемите клипове от ерата на MTV.

По време на концертите си певецът съчетава рок вокали, хумор и почти театрално поведение. Именно това му носи прякора Diamond Dave.

През 1985 г., на върха на популярността на Van Halen, Дейвид Лий Рот напуска групата и започва солова кариера. Още същата година постига успех с версията си на „California Girls“, а след това издава албума „Eat 'Em and Smile“ (1986), записан с китариста Стив Вай, басиста Били Шийън и барабаниста Грег Бисонет.

Сред най-известните му самостоятелни хитове са „Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody“, „Yankee Rose“ и „Just Like Paradise“.

Раздели, завръщания и признание

След напускането на Дейвид Лий Рот Van Halen продължава със Сами Хагар като вокалист. През следващите десетилетия отношенията между Рот и останалите музиканти преминават през поредица от конфликти и помирения.

Певецът се завръща за кратко през 1996 г., а през 2007 г. отново застава начело на Van Halen. С него групата издава албума „A Different Kind of Truth“ през 2012 г., първия си студиен запис с Дейвид Лий Рот от 1984 г. насам.

През 2007 г. Van Halen е приета в Залата на славата на рокендрола. Отличието признава огромното влияние на групата върху развитието на хард рока, особено революционния китарен стил на Еди Ван Хален и сценичното присъствие на Дейвид Лий Рот.

След смъртта на Еди Ван Хален през октомври 2020 г. бъдещето на групата окончателно се променя. Дейвид Лий Рот остава едно от лицата на класическия ѝ период, а песните, записани с него, продължават да звучат по рок радиостанциите по света.

На 72 години Дейвид Лий Рот има зад гърба си повече от пет десетилетия музикална кариера, белязана от световни хитове, зрелищни концерти и едно от най-успешните партньорства между вокалист и китарист в историята на рока.