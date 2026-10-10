Дънди загуби личната си карта, откриха му я в квартала

Актьорът Даниел Пеев-Дънди изгубил личната си карта, но неприятната ситуация приключила бързо благодарение на негова съкварталка от "Слатина". Жената намерила документа, издирила актьора във „Фейсбук“ и му го върнала, съобщи „Блиц“.
Публикацията не мина без десетки коментари на потребители, разпознали актьора и веднага му сигнализирали. Той бързо се включи, за да благодари на жената и да си върне документа.
Добросъвестната съседка спестила на артиста търсенето на изгубения документ и необходимостта да виси на опашки и да губи време в издаването на нов. Случката се превърна в любопитен епизод около актьора, който през последните години често присъства в телевизионни формати.
Даниел Пеев е познат на публиката с прякора Дънди и с ролята си в сериала „Съни бийч“. Той е участвал и в „Денсинг старс“, а през 2025 г. беше част от звездния отбор в седмия сезон на „Хелс Китчън“.
През май 2026 г. актьорът спечели сезон 14 на „Като две капки вода“. След финала Дънди обяви, че ще дари голямата си награда – автомобил, на своя приятел Боян Христов, който се бори с онкологично заболяване. За победата си той каза: „Цялата зала викаше името ми – това е най-голямата награда!“
През последните години Дънди премина и през сериозна промяна във външния си вид, след като свали значително количество килограми. В интервю през октомври 2026 г. той обобщи житейския си път с думите: „В живота ми никога нещо не е ставало лесно, а постепенно.“
На този фон изгубената лична карта се оказала малък, но неприятен проблем, решен навреме от внимателна съкварталка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Другия
12:49 10.10.2026
3 Кина
12:52 10.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 глоги
13:19 10.10.2026