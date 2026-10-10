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Дънди загуби личната си карта, откриха му я в квартала
  Тема: Известни личности

Дънди загуби личната си карта, откриха му я в квартала

10 Октомври, 2026 12:44 493 5

  • даниел пеев-
  • дънди-
  • лична карта-
  • съни бийч-
  • като две капки вода

Жената открила личния документ и издирила актьора чрез „Фейсбук“

Дънди загуби личната си карта, откриха му я в квартала - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Даниел Пеев-Дънди изгубил личната си карта, но неприятната ситуация приключила бързо благодарение на негова съкварталка от "Слатина". Жената намерила документа, издирила актьора във „Фейсбук“ и му го върнала, съобщи „Блиц“.

Публикацията не мина без десетки коментари на потребители, разпознали актьора и веднага му сигнализирали. Той бързо се включи, за да благодари на жената и да си върне документа.

Добросъвестната съседка спестила на артиста търсенето на изгубения документ и необходимостта да виси на опашки и да губи време в издаването на нов. Случката се превърна в любопитен епизод около актьора, който през последните години често присъства в телевизионни формати.

Дънди загуби личната си карта, откриха му я в квартала

Даниел Пеев е познат на публиката с прякора Дънди и с ролята си в сериала „Съни бийч“. Той е участвал и в „Денсинг старс“, а през 2025 г. беше част от звездния отбор в седмия сезон на „Хелс Китчън“.

През май 2026 г. актьорът спечели сезон 14 на „Като две капки вода“. След финала Дънди обяви, че ще дари голямата си награда – автомобил, на своя приятел Боян Христов, който се бори с онкологично заболяване. За победата си той каза: „Цялата зала викаше името ми – това е най-голямата награда!“

През последните години Дънди премина и през сериозна промяна във външния си вид, след като свали значително количество килограми. В интервю през октомври 2026 г. той обобщи житейския си път с думите: „В живота ми никога нещо не е ставало лесно, а постепенно.“

На този фон изгубената лична карта се оказала малък, но неприятен проблем, решен навреме от внимателна съкварталка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Другия

    2 0 Отговор
    Път като се разгащва да го обичат, да не носи картата в задния джоб на гащите!

    12:49 10.10.2026

  • 3 Кина

    3 0 Отговор
    Най големите наркомани в България са звездите на елита..! Капитализъм и разврат..!

    12:52 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 глоги

    0 0 Отговор
    Жената,КОЯТО Е открила личния МУ документ Е издирила актьора чрез МРЕЖАТА „Фейсбук“.

    13:19 10.10.2026