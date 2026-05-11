Веселин Маринов: Изумен съм от участниците в "Капките"!

11 Май, 2026 16:14

"Всички са уникални, борбата за финала ще е жестока.", категоричен е Маринов

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Прецедент е сезон 14 на "Като две капки вода" за легендарния член от състава на журито Веселин Маринов. За своите три години в "обувките" на оценяващ изпълнителят вижда много имитации, но тазгодишните определено го оставят без дъх.

"Нямаше участник, който да не ме изуми! Започвайки от една Симона например, която в последните два лайфа е просто убийствена. Емилия с нейното постоянство и способността ѝ да влиза в различни амплоа - от траш метъл до попфолк, показа, че може много. Дънди, който през призмата на шегата вади невероятен глас във всички тези женски образи, които му се случиха. Борис на два пъти разбива публиката. Всички са уникални", обсъди надълго и нашироко част от имитаторите Маринов ексклузивно пред "България Днес". Бардът се присъедини към оценяващите през 2023 г., донасяйки богат опит от над 40 лета в музикалната индустрия.

Според майстора на шлагера борбата за финалната четворка днес ще е особено ожесточена. Това е така заради почти равния брой точки на състезателите, борещи се за победата на 18 май в "Арена 8888". След последния лайф класирането изглежда така - Алекс Раева - 553 точки, Емилия - 553, Борис - 513, Дънди - 511, Иво Димчев - 504, следвани от Симона, Бабинова, Виктор и Пламена. Имитаторите успяват да изненадат Маринов

"Това е сезонът на обратите! Ето - един абсолютен фаворит като Иво Димчев не се знае дали изобщо ще бъде сред финалистите, а в началото дръпна много бързо", констатира журиращият, който още в първите епизоди на формата обяви Димчев за победител.

В последното живо предаване довечера не са изключени и сюрпризи, каквито съпътстваха и миналогодишното издание. Тогава вместо четиримата първенци всички участници отидоха на финала, където се бореха рамо до рамо.

Въпреки оспорвания край на Сезона-Слънце AI вече изчисли възможния първенец. Според анализите на два изкуствени интелекта, подкрепени със зрителски коментари и дискусии в мрежата, победата грабва Алекс Раева, пише bgdnes.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

