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Близнакът Ивайло от „Игри на волята“ се раздели с приятелката си след 3 години връзка (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Близнакът Ивайло от „Игри на волята“ се раздели с приятелката си след 3 години връзка (ВИДЕО)

10 Октомври, 2026 13:19 1 028 11

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  • след игрите-
  • риалити участници

Риалити участникът заяви, че причината не е изневяра, а откровен разговор между двамата след излизането му от шоуто

Близнакът Ивайло от „Игри на волята“ се раздели с приятелката си след 3 години връзка (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият напуснал „Игри на волята“ от двамата близнаци - Ивайло се е разделил с приятелката си след тригодишна връзка. Участникът, който бе изгонен на племенен съвет от Блатните, разкри неприятната новина в подкаста „След игрите“ с Мартин Кънев, където е описал отношенията им като сложни и е заявил, че двамата вече се водят разделени.

По думите му раздялата не е била предизвикана от изневяра или предателство. Решението е дошло след откровен разговор, в който двамата са обсъдили отношенията си и са решили да поемат по различни пътища.

Въпреки края на връзката Ивайло е посочил, че двамата продължават да държат един на друг и искат да запазят уважението помежду си. Той е допълнил, че изневярата според него не се изчерпва единствено с физическа близост, а включва и създаването на усещане у друг човек, че между тях може да има връзка.

В хода на разговора Ивайло коментира и отношенията между брат му Иван и Александра, с която той в момента е в едно племе. Той е заявил, че двамата си подхождат визуално, а Александра е определил като добро, кадърно и красиво момиче.

На въпрос за сестрата близначка на Александра участникът е отговорил с чувство за хумор, че би било интересно близнаци да се съберат с близначки. Според него обаче подобен сценарий засега не стои на дневен ред.

Ивайло се върна и към участието си в „Игри на волята“. Той предположи, че прекалената му инициативност го е превърнала в мишена за останалите състезатели.

Близнакът сподели и за тежките условия на Блатото, където по думите му храната не е била осигурена и участниците са търсили сами какво да ядат. Сред споменатите от него храни са джанки, черници и охлюви.

Пред предходния победител от шоуто Мартин Ивайло се върна и към конфликта си с Матей на Арената при една от първите битки. Според неговата версия именно Матей е започнал физическото спречкване с него и брат му.

В края на разговора Ивайло обясни, че за него мъжът се определя най-вече от постъпките си. Като основни мъжки качества той посочи сигурността, емоционалната подкрепа и спазването на дадената дума.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тик-Ток

    7 1 Отговор
    Нас кво ни интересува това ,някой си господин никой останал без кифла

    13:25 10.10.2026

  • 2 Гост

    9 1 Отговор
    В БГ хайлайфа досега плочкаджии нямахме! А честито... Жив и здрав и догодина в Ергена!

    13:27 10.10.2026

  • 3 НЕПТИЯТНАТА НОВИНА!!!

    6 1 Отговор
    Ех Ивайло, Ивайло…истинските мъже, за които говориш и очевидно се асоциираш между тях, не участват в подобни глу пости като тези игри на неволята, които в най-добрия случай те превръщат в “господин за един ден”. Истинският мъж намира форма за изява, от която е видно, че успехът ще го съпътства продължително време при това с висока степен на вероятност!

    13:28 10.10.2026

  • 4 WRC шафьор

    3 1 Отговор
    Хари Потър и до него още един противар.

    13:28 10.10.2026

  • 5 Живота

    2 1 Отговор
    Е като строшена въртележка
    Понякога потръгва, и любов ти дава
    Друг път спира, за да те изхвърли
    Но за да живееш живо
    Трябва пак след въртележката да тичаш
    Каквото ще да е
    Живота трябва да обичаш

    13:33 10.10.2026

  • 6 в240

    2 2 Отговор
    Тоя и близнака му са/бяха най-отвратителните в предаването...!

    13:36 10.10.2026

  • 7 оценка

    3 0 Отговор
    Е,и ние какво да сторим по тоя проблемъ?!Разделили са се-да са живи и здрави! Други гаджета ще си намерят,въпрос е на време.

    13:37 10.10.2026

  • 8 123

    2 0 Отговор
    Някакъв си близнак, на някакъв си Ивайло, от някакви си игри, се разделил с някаква си приятелка. И как това влияе на живота в обществото ? Абе факти вие защо съществувате?

    Коментиран от #11

    14:02 10.10.2026

  • 9 Иван

    1 0 Отговор
    много тъп тоя Брат

    14:16 10.10.2026

  • 10 Приятелката му

    1 0 Отговор
    Стисках стисках ама на третия ден...

    14:19 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.