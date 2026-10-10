Близнакът Ивайло от „Игри на волята“ се раздели с приятелката си след 3 години връзка (ВИДЕО)

Първият напуснал „Игри на волята“ от двамата близнаци - Ивайло се е разделил с приятелката си след тригодишна връзка. Участникът, който бе изгонен на племенен съвет от Блатните, разкри неприятната новина в подкаста „След игрите“ с Мартин Кънев, където е описал отношенията им като сложни и е заявил, че двамата вече се водят разделени.

По думите му раздялата не е била предизвикана от изневяра или предателство. Решението е дошло след откровен разговор, в който двамата са обсъдили отношенията си и са решили да поемат по различни пътища.

Въпреки края на връзката Ивайло е посочил, че двамата продължават да държат един на друг и искат да запазят уважението помежду си. Той е допълнил, че изневярата според него не се изчерпва единствено с физическа близост, а включва и създаването на усещане у друг човек, че между тях може да има връзка.

В хода на разговора Ивайло коментира и отношенията между брат му Иван и Александра, с която той в момента е в едно племе. Той е заявил, че двамата си подхождат визуално, а Александра е определил като добро, кадърно и красиво момиче.

На въпрос за сестрата близначка на Александра участникът е отговорил с чувство за хумор, че би било интересно близнаци да се съберат с близначки. Според него обаче подобен сценарий засега не стои на дневен ред.

Ивайло се върна и към участието си в „Игри на волята“. Той предположи, че прекалената му инициативност го е превърнала в мишена за останалите състезатели.

Близнакът сподели и за тежките условия на Блатото, където по думите му храната не е била осигурена и участниците са търсили сами какво да ядат. Сред споменатите от него храни са джанки, черници и охлюви.

Пред предходния победител от шоуто Мартин Ивайло се върна и към конфликта си с Матей на Арената при една от първите битки. Според неговата версия именно Матей е започнал физическото спречкване с него и брат му.

В края на разговора Ивайло обясни, че за него мъжът се определя най-вече от постъпките си. Като основни мъжки качества той посочи сигурността, емоционалната подкрепа и спазването на дадената дума.