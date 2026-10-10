Обрат в любовната драма във "Фермата": Симона се върна при Ергенът Виктор, Викторио напусна по спешност

При младата актриса Симона от "Фермата" продължават да се вихрят любовните драми. Вечно обърканата блондинка не спира да скача от гадже на гадже и сякаш не може да си намери мястото. От старта на риалитито до момента тя успя да завърти около себе си цели трима мъже, а камерите на продукцията уловиха всяко нейно "невинно объркване".

Бившият Джулиан, ухажорът Викторио и тайното гадже от външния свят - ергенът Виктор, се завъртяха в драматичен омагьосан кръг, които младата актриса изживява под покрива на стопанството.

Само седмица, след като уж скъса окончателно със Симона заради флирта ѝ с Викторио и избора ѝ да продължи с участието си във "Фермата", въпреки нанесените щети по крехката им връзка, ергенът Виктор се пропука и отговори на любовното извинително писмо на актрисата.

Младият мъж, явно преглътнал обидата, дойде за трети път пред вратите на стопанството, за да донесе лично писменото становище за своите чувства, разбити надежди и последни очаквания към Симона.

Разстроена от редовете, напоени с обвинения, признания и откровения, актрисата не издържа и избухна в сълзи пред камерите: "Викторе, обичам те! Искам да съм с теб!"

Плувецът, който очакваше с вълнение реакцията на Симона, също се разчувства и нахлу на снимачната площадка. Последва прегръдка зад камерите, а след нея и новият план на вече окопитилата се актриса.

Симона очевидно е решила да прехвърли топката изцяло в полето на Виктор. След като му се обясни в любов и разтопи леда помежду им, актрисата остави на него задачата да измисли как да бъдат заедно, но без тя да напуска предаването. Уви, освен да влезе с годежен пръстен, пред Виктор изглежда няма други варианти, които да позволят участие в сезона, посветен на семейните или кръвни двойки.

Междувременно едно място в любовната въртележка на актрисата се освободи преждевременно. Оказа се, че влюбеният Викторио и вуйчо му Кристиян няма да могат да продължат участието си, след като стюардът беше откаран по спешност в болница, където се наложи незабавна лапароскопска операция на червата. Така още една двойка напусна инцидентно играта след разтрогнатия годеж между Крис и Елеонора от предишния ден.