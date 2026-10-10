Принц Хари беше позорно освиркан на мач по ръгби

Принц Хари беше освиркан от част от публиката по време на мача между Лестър Тайгърс и Глостър в Лестър. Херцогът на Съсекс гледаше срещата на стадион „Уелфорд Роуд“ с бира в ръка, когато лицето му се появи на големия екран.

Реакцията на част от зрителите беше последвана от бързо прекъсване на телевизионния кадър. „Чуват се освирквания“, каза коментаторът на TNT Ник Мълинс, преди камерите да се върнат към мача.

Хари беше на трибуните в компанията на Андреа Пинчен, главен изпълнителен директор на Лестър Тайгърс. Съпругата му Меган Маркъл не присъстваше на срещата.

🤣Harry booed at English rugby match The Prince was pictured on the big screen at Leicester’s Welford Road, but there were audible boos from spectators before TNT cameras cut away. “Some boos were there”, said TNT commentator Nick Mullins before returning to the match action. https://t.co/9Ai4OvuNjH — HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) October 9, 2026

Появата на Хари остана извън спортния резултат, след като Лестър Тайгърс победи Глостър с 38:31. Домакините изоставаха с 0:14 след първите 10 минути, но обърнаха развоя и записаха втори пореден успех в английското първенство.

Двубоят беше от третия кръг на шампионата и се игра на 9 октомври. Глостър понесе първата си загуба в първенството за сезона.

Реакцията на публиката се случи на фона на продължаващото напрежение между Хари и членовете на британското кралско семейство. През 2020 г. той и Меган се отказаха от ролите си като висши работещи членове на монархията и се преместиха в Калифорния.

Отношенията им с крал Чарлз III и принц Уилям бяха обсъждани публично в документалната поредица „Хари и Меган“, излъчена през 2022 г., и в мемоарите на Хари „Резервният“, публикувани през 2023 г.

През август Хари и Меган се върнаха във Великобритания с децата си принц Арчи и принцеса Лилибет. По информация на Page Six причината е била желанието им да бъдат по-близо до крал Чарлз III, който се лекува от рак.

Същевременно изданието съобщи, че Хари и Меган не планират да се присъединят към кралското семейство за традиционните коледни празненства в Сандрингам, за да си спестят напрежението с останалите членове на фамилията.