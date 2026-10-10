Бившият принц Андрю е получил солидно обезщетение за изгонването си от Royal Lodge

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е получил около 302 000 британски лири компенсация, след като официално е предал на Crown Estate договора за наем на Royal Lodge. Имението край Уиндзор вече е върнато на управляващата структура, а нетното плащане към нея възлиза на 1,5 млн. лири.

Сумата за компенсацията е приспадната от 1,8 млн. лири, определени за ремонт и възстановяване на имота. Според условията на договора Андрю е имал право на обезщетение, тъй като е прекратил наема в рамките на първите 25 години. Той е освободил Royal Lodge преди изтичането на договора, който е предвиждал по-дълъг срок на ползване.

Крал Чарлз III е покрил необходимата сума от личните си средства, за да бъде уредено задължението към Crown Estate. Според информация, цитирана от Associated Press, средствата са били предоставени на Андрю като заем от личния доход на монарха. В публикацията, цитирана от Page Six, плащането е описано като поемане на разходите за ремонтите и възстановяването на Royal Lodge от страна на краля.

„Договорът за Royal Lodge приключи и фокусът ни вече е изцяло върху бъдещото използване на имота и възможностите за генериране на допълнителна финансова стойност за нацията от ранното му връщане“, заяви говорител на Crown Estate.

Crown Estate е независима структура, която управлява имоти, принадлежащи на монарха в качеството му на крал. Активите не са лична собственост на Чарлз III и не са държавна собственост, а приходите от тях се насочват към публичните финанси.

Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън живяха заедно в Royal Lodge. След напускането му Андрю се премести в Marsh Farm - петстайно жилище в имението Сандрингам, което е частна собственост на краля.

Той се оттегли от кралските си задължения през 2019 г. заради връзките си с покойния финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления. През 2022 г. Андрю загуби военните си почетни звания и кралските патронажи, а по-късно беше лишен и от титлата си.

През 2021 г. Вирджиния Джуфре го обвини в сексуално насилие - твърдение, което той отрече. Двамата постигнаха многомилионно извънсъдебно споразумение преди смъртта ѝ през 2025 г.

През октомври 2026 г. Андрю предприе и съдебни действия, с които оспорва законността на ареста си и на заповедите за претърсване на имотите му. Делото е свързано с разследване, за което подробностите не са окончателно изяснени.