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Кралското семейство още повече се дистанцира от Хари и Меган след скандала с баща ѝ
  Тема: Известни личности

Кралското семейство още повече се дистанцира от Хари и Меган след скандала с баща ѝ

29 Октомври, 2026 14:58 762 7

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  • принц хари-
  • крал чарлз iii-
  • кралското семейство-
  • томас маркъл

Кралски експерти смятат, че Чарлз III и принц Уилям ще запазят дистанция заради отношенията си с Хари и Меган

Кралското семейство още повече се дистанцира от Хари и Меган след скандала с баща ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралското семейство не се очаква да се намеси в разследването срещу Томас Маркъл-старши, бащата на Меган Маркъл, който е обект на проверка във Филипините по обвинения за притежание на материали със сексуално насилие над деца. Това твърдят пред Page Six кралски експерти и журналисти.

„Не очаквам кралското семейство да се намеси в тази ситуация“, заяви кралският журналист Андреа Каамано. По думите му отношенията между Хари и Меган и останалите членове на семейството продължават да бъдат сложни, а дворецът вероятно няма да се включи в въпроси, свързани с бащата на херцогинята на Съсекс.

Кралският коментатор Кинси Шофийлд определи положението на крал Чарлз III като „трудно“. „Като баща той би искал да предложи емоционална подкрепа на принц Хари в толкова тежка ситуация. Като монарх обаче трябва да прецени възможните последици от всеки личен разговор“, каза тя.

Според Шофийлд предпазливостта на Чарлз е свързана и с факта, че Хари в миналото е обсъждал лични семейни въпроси публично. „Кралят би се въздържал да обсъжда толкова чувствителна тема без уверение, че разговорът ще остане поверителен“, заяви тя.

Шофийлд добави, че не очаква и принц Уилям да се намеси. „Това не е неговата битка“, каза тя, като посочи, че Уилям има собствено семейство, отговорности към короната и малък интерес да се включва в поредна криза около Съсекс.

Томас Маркъл-старши е разследван във Филипините, след като синът му Томас Маркъл-младши твърди, че е открил в дома му в Себу „стотици, ако не и хиляди“ изображения и видеозаписи със сексуално насилие над деца. Бащата отрича обвиненията и ги определя като „болни лъжи“. Саманта Маркъл, дъщеря на Томас-старши, на свой ред обвинява брат си, че отправя твърденията от желание за отмъщение.

Меган Маркъл заяви, че е знаела за „дълбоко разстройващите“ обвинения срещу баща си от години. Тя обясни, че дистанцията ѝ от него и решението той да няма контакт с децата ѝ са били продиктувани от желанието да ги защити.

„Не очаквам публична намеса от кралското семейство по този конкретен въпрос“, каза Андреа Каамано.

По думите му Чарлз III и принцът и принцесата на Уелс ще продължат да се концентрират върху официалните си задължения. Кралят предстои да участва в деветдневна обиколка на Карибите и в срещата на правителствените ръководители на Общността на нациите, а Уилям трябва да пътува до Мумбай през ноември за церемонията по връчването на наградите Earthshot Prize.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 0 Отговор
    Както ви казах, ударите срещу кралското семейство и Бритиш Петролиум тепърва започват! Файловете Епщайн имат материали за години напред, а САЩ са уморени от гадориите на англичаните!!!
    Още повече, че концепцията за унищожението на Англия е формирана още по времето на Уидроу Уилсън!!!

    15:01 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ма, Боже,

    5 1 Отговор
    каква драма. Всъщност от нея в бг се интересуват около три четири откач...

    15:08 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдааа

    0 0 Отговор
    Хората какви проблеми си имат с родата, а ние в наща сме се вторачили в един братчед, който порка всеки ден по три литра вино, но не буйства.

    16:00 29.10.2026