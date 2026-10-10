София Вергара отвърна на бившия си Джо Манганиело с послание за „нарцистичните мъже“

Актрисата София Вергара сподели в Instagram послания за „нарцистични мъже“, след като Джо Манганиело разказа в предстоящите си мемоари за края на брака им. Публикациите на актрисата не съдържат пряко споменаване на името му, но се появиха непосредствено след медийното внимание към книгата „Bloodlines“, която трябва да излезе на 13 октомври.

Една от графиките първоначално е била публикувана от сина на Вергара – Маноло Гонсалес Вергара, а след това е споделена от актрисата. В нея се твърди: „Няма значение колко много правите за нарцисист – нищо никога няма да му бъде достатъчно и той винаги ще се опитва да ви представи като лошия човек.“ Графиката съдържа и други твърдения за хора, които „жадуват превъзходство“ и отказват да поемат отговорност.

В друга публикация, споделена от София Вергара, се казва, че способността човек да се смее на себе си е знак за висока интелигентност, докато липсата на самоирония показва, че общувате с „идиот“. Първоначално посланието е публикувано от Том Брейди, а актрисата го е придружила с емоджита на пляскащи ръце.

В откъси от „Bloodlines“, публикувани от People, Манганиело описва брака си с Вергара като лишен от емоционална близост към края. Той твърди, че актрисата не го е прегръщала, дори когато я е молел за това, по време на тежките му здравословни проблеми.

Актьорът твърди още, че колумбийката се е подигравала на кучето, което той осиновил през 2019 г., когато се е борел със сериозно психическо и физическо състояние. Джо Манганиело разказва за продължило години заболяване, което според него почти е отнело живота му, и посочва мемоарите като начин да представи своята версия на събитията.

„Имаше неща, които бяха казани и отпечатани за мен, а не бяха верни“, заявява актьорът в контекста на книгата си. Представителите на двамата актьори не са отговорили веднага на запитванията на Page Six.

Двете версии за раздялата

През 2024 г. София Вергара каза, че бракът се е разпаднал заради различията им по въпроса за децата. Тя заяви, че не иска отново да става майка и не смята, че това би било справедливо към едно дете.

Според откъсите от мемоарите Джо Манганиело дава различно обяснение. Той твърди, че двамата са се отказали от процедура ин витро заради здравословното му състояние, тъй като не е искал да остави Вергара с дете, заченато от донорска яйцеклетка, ако той почине.

Вергара и Манганиело сключиха брак през ноември 2015 г., след по-малко от година връзка. Разводът им беше финализиран през февруари 2024 г. Днес Джо Манганиело е сгоден за Кейтлин О’Конър и казва, че би искал деца, „ако това е отредено“ за него. София Вергара е във връзка с бижутерийния ръководител Дъглас Чабът.