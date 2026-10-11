Софи Адено се завърна след 235 дни в орбита

Френската астронавтка Софи Адено се завърна на Земята след 235 дни в орбита и постави рекорд за най-дълъг непрекъснат престой в космоса от европейски астронавт. 44-годишната Адено се приземи с капсулата на екипажа „Крю-12“, която се приводни в Тихия океан. След това тя пристигна в тренировъчния център на Европейската космическа агенция в Кьолн.
Мисията на Адено на Международната космическа станция е продължила осем месеца. От височина около 400 километра тя описа гледката към планетата като място, в което няма деления и граници.„От 400 километра височина Земята се вижда без деления и без граници - като една скъпоценна планета, която всички споделяме“, заяви Адено пред журналисти.
По време на престоя си в орбита тя стана първата френска астронавтка, излязла в открития космос. Адено е осъществила общо три космически разходки, с което мисията ѝ се превърна в значим етап за френското и европейското участие в космическите полети.
Предстои възстановяване след безтегловността
Завръщането на Земята не слага край на мисията за Адено. Тя започва интензивна триседмична програма за възстановяване, насочена към физиологичните последствия от продължителната безтегловност върху мускулите и костната система.
Престоят в орбита изисква продължителна адаптация при връщането към земните условия. За Адено следва период на медицинско наблюдение и постепенно възстановяване след рекордната мисия и трите излизания извън космическата станция.
Източници: bnrnews.bg
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