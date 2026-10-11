Софи Адено се завърна след 235 дни в орбита

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Доверието се изгражда по-лесно, когато няма натиск всичко да бъде казано наведнъж. Сутринта е подходяща за спокоен разговор, общо решение или просто за повече близост с човек, на когото разчитате. По-късно Ви се отваря пространство да мислите за бъдещето и за това кое искате да развивате през следващите седмици. Вечерта е добра за вдъхновение и размисъл, но не позволявайте силните чувства да Ви убедят, че трябва да вземете решение веднага.

Водолей (21.01 - 19.02) Новата перспектива Ви действа освежаващо и може да Ви накара да планирате нещо различно от обичайното. Добър момент е за четене, културно преживяване, среща с интересен човек или разговор за бъдещи идеи. Вечерта вниманието Ви се прехвърля към по-големите цели и начина, по който искате да бъдете възприемани. Личните отношения могат да бъдат по-напрегнати, ако се опитвате да съчетаете силна независимост с желание другият да Ви следва безусловно.

Козирог (23.12 - 20.01) Удовлетворението може да дойде от усещането, че усилията Ви имат смисъл, а не от това да направите още повече. В ранните часове е възможно да получите признание, подкрепа или добър знак по тема, която Ви е важна. Към вечерта приятели или хора от Вашата среда могат да Ви помогнат да погледнете по-различно на лична ситуация. Не се затваряйте в собствената си преценка, ако някой Ви предлага по-мека и човешка гледна точка.

Стрелец (23.11 - 22.12) Срещата с хора, които споделят Вашите интереси, може да Ви зареди и да Ви даде нова идея. Първата част на деня е подходяща за приятели, общи планове и всичко, което Ви напомня, че не сте сами в намеренията си. По-късно ще Ви се прииска повече тишина и дистанция от външния шум. Вечерта е добра за лично осмисляне, но не и за връщане към стара любовна драма само защото чувството отново е силно.

Скорпион (24.10 - 22.11) По-спокойното начало Ви дава възможност да се отдръпнете от шума и да се вслушате в собствените си усещания. Добре е да си дадете време за почивка, особено ако последните дни са били емоционално натоварени. Вечерта постепенно връща повече сила и желание да бъдете видими, но може да засили и чувствителността към любовните отношения. Ако се върне стара емоция, опитайте да я разберете, вместо автоматично да повторите предишната реакция.

Везни (24.09 - 23.10) Присъствието Ви е по-топло и привлекателно и хората по-лесно откликват на Вашето настроение. Сутринта е подходяща да направите нещо за себе си, да се видите с близки или да се насладите на повече свобода след напрежението от предишните дни. Вечерта Ви кара да погледнете по-сериозно на собствените си ценности и на това какво очаквате от една връзка. Не се отказвайте от важна потребност само за да избегнете неудобен разговор.

Дева (24.08 - 23.09) Спокойствието идва, когато знаете, че най-важното е подредено и няма нужда да мислите за всичко едновременно. Може да си позволите малко повече удоволствие или покупка, стига тя да Ви носи реална стойност. Към края на деня разговорите стават по-съдържателни и може да се върнете към тема, която отдавна искате да изясните. Не анализирайте всяка дума прекалено дълго — понякога простият въпрос води до най-честния отговор.

Лъв (24.07 - 23.08) Лекото настроение Ви помага да общувате по-свободно и да се радвате на спонтанните моменти. Разговор, разходка или кратко пътуване могат да се окажат най-хубавата част от неделята. Вечерта фокусът се измества към дома и личните отношения, където може да се появи стара чувствителна тема. Покажете топлина, но не позволявайте гордостта да превърне различието в ненужна драма.

Рак (22.06 - 23.07) Усещането за уют и принадлежност е особено важно и може да Ви накара да предпочетете близкия кръг пред шумните компании. Първата половина на деня е благоприятна за семейна среща, гостуване или нещо приятно у дома. Към вечерта се връща повече страст и желание за лично изразяване, но и по-голяма чувствителност към реакциите на другите. Ако любовна тема се окаже по-напрегната, дайте ? пространство вместо да настоявате за незабавно решение.

Близнаци (22.05 - 21.06) Желанието за разнообразие и приятно преживяване може да Ви изведе от обичайния неделен ритъм. Сутринта е добра за творчество, срещи, занимания с децата или просто за нещо, което Ви кара да се усмихнете. По-късно вниманието постепенно се насочва към практичните задачи и към това как да започнете новата седмица по-подредено. Вечерта не поемайте чужди ангажименти от чувство за вина или желание да угодите.

Телец (21.04 - 21.05) Малките удоволствия ще Ви донесат повече, отколкото сложните планове. Подходящо е да се погрижите за себе си, да подредите нещо у дома или да прекарате време с човек, с когото се чувствате естествено. Към вечерта отношенията стават по-интензивни и стара тема може отново да поиска внимание. Опитайте този път да чуете другия докрай, преди да решите какво означава поведението му.