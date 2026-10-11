Горещ октомври: Хайди Клум остана само по прашки (СНИМКА)

Германският супермодел Хайди Клум отново привлече вниманието в социалните мрежи с провокативна снимка, на която позира топлес край басейна на дома си в Лос Анджелис. 53-годишната красавица се възползва от необичайно горещото октомврийско време в Калифорния, за да събере слънчеви лъчи, облечена единствено в черни прашки, пише Page Six.

На кадъра, публикуван в Instagram, Клум се е излегнала върху оранжева хавлия, носейки само слънчеви очила. До нея лежи домашният ѝ любимец, а наблизо се виждат черна дизайнерска чанта Chanel и купичка с маслини.

„Горещо е в Ел Ей“, гласи краткият коментар на модела към фотографията, придружена от музиката на парчето „Sunset Paradise“.

Публикацията предизвика множество възторжени реакции сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за външния вид и самочувствието на германската звезда.

Това далеч не е първият случай, в който Хайди Клум демонстрира предпочитанията си към минималистичното плажно облекло. През август тя публикува друга дръзка фотография, на която позира с копринен шал и прозрачни дантелени бикини на италианска марка, с която си сътрудничи от години.

По-рано същия месец моделът сподели кадри от романтична ваканция със съпруга си, музиканта Том Каулиц. В едно от видеата тя сваля ефирната си рокля, разкривайки, че носи единствено луксозно колие Bulgari на стойност около 40 000 долара.

През юли Клум отново провокира последователите си, този път в рекламна кампания на германската марка за снаксове Funny-Frisch. На публикуваното видео тя позира на плажа само по долнище на бански, сламена шапка и слънчеви очила, прикривайки гърдите си с пакет чипс.

Междувременно супермоделът продължава активно да работи и с 22-годишната си дъщеря Лени Клум. Двете наскоро участваха в рекламна кампания на Intimissimi, посветена на Октоберфест, като представиха модели бельо, предназначени за носене под традиционните баварски рокли.

Хайди Клум е майка на четири деца. От брака си с британския певец Сийл има двама синове – Хенри и Йохан, и дъщеря Лу. Най-голямата ѝ дъщеря Лени е от връзката ѝ с италианския бизнесмен Флавио Бриаторе, но е осиновена от Сийл през 2009 г.