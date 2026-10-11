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Горещ октомври: Хайди Клум остана само по прашки (СНИМКА)

Горещ октомври: Хайди Клум остана само по прашки (СНИМКА)

11 Октомври, 2026 09:49 1 296 9

  • хайди клум-
  • провокативен кадър-
  • по прашки-
  • топлес

53-годишният супермодел захвърли дрехите край басейна

Горещ октомври: Хайди Клум остана само по прашки (СНИМКА) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският супермодел Хайди Клум отново привлече вниманието в социалните мрежи с провокативна снимка, на която позира топлес край басейна на дома си в Лос Анджелис. 53-годишната красавица се възползва от необичайно горещото октомврийско време в Калифорния, за да събере слънчеви лъчи, облечена единствено в черни прашки, пише Page Six.

На кадъра, публикуван в Instagram, Клум се е излегнала върху оранжева хавлия, носейки само слънчеви очила. До нея лежи домашният ѝ любимец, а наблизо се виждат черна дизайнерска чанта Chanel и купичка с маслини.

Горещо е в Ел Ей, гласи краткият коментар на модела към фотографията, придружена от музиката на парчето „Sunset Paradise“.


Публикацията предизвика множество възторжени реакции сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за външния вид и самочувствието на германската звезда.

Това далеч не е първият случай, в който Хайди Клум демонстрира предпочитанията си към минималистичното плажно облекло. През август тя публикува друга дръзка фотография, на която позира с копринен шал и прозрачни дантелени бикини на италианска марка, с която си сътрудничи от години.

По-рано същия месец моделът сподели кадри от романтична ваканция със съпруга си, музиканта Том Каулиц. В едно от видеата тя сваля ефирната си рокля, разкривайки, че носи единствено луксозно колие Bulgari на стойност около 40 000 долара.

През юли Клум отново провокира последователите си, този път в рекламна кампания на германската марка за снаксове Funny-Frisch. На публикуваното видео тя позира на плажа само по долнище на бански, сламена шапка и слънчеви очила, прикривайки гърдите си с пакет чипс.

Междувременно супермоделът продължава активно да работи и с 22-годишната си дъщеря Лени Клум. Двете наскоро участваха в рекламна кампания на Intimissimi, посветена на Октоберфест, като представиха модели бельо, предназначени за носене под традиционните баварски рокли.

Хайди Клум е майка на четири деца. От брака си с британския певец Сийл има двама синове – Хенри и Йохан, и дъщеря Лу. Най-голямата ѝ дъщеря Лени е от връзката ѝ с италианския бизнесмен Флавио Бриаторе, но е осиновена от Сийл през 2009 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    9 0 Отговор
    Па дайте снимката де, що се стискате.

    09:56 11.10.2026

  • 3 Пущиня(к)

    8 0 Отговор
    Я снимка не видим. Затва - 1 звезда за статията.

    Коментиран от #5

    09:56 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пущиня(к)":

    И язе една им турих, тава е безобразие.

    10:07 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стоян":

    да имате Инсталирам ,тези от редакцията не ги интерсува.

    Коментиран от #9

    10:24 11.10.2026

  • 9 Стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва":

    Благодаря за информацията , много странно защо са ми изострили коментара ,не бях писал нищо обидно , а само че факти ме подведоха , че ще видя снимка , но нищо не видях , но нейсе да са живи и здрави

    10:46 11.10.2026