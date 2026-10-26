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Хайди Клум показа страховит детайл от костюма си за Хелоуин 2026
  Тема: Известни личности

Хайди Клум показа страховит детайл от костюма си за Хелоуин 2026

26 Октомври, 2026 07:18 776 3

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  • ню йорк

Моделът показа зловещи протези, но запази в тайна какъв ще бъде крайният образ

Хайди Клум показа страховит детайл от костюма си за Хелоуин 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хайди Клум отново остави феновете да гадаят каква трансформация подготвя за Хелоуин. Моделът публикува близък кадър на сложни протези, които напомнят органични и телесни форми, без да разкрива как ще изглежда целият костюм. Към снимката тя написа: „Какъв е костюмът ми?“

Публикацията се появи седмица преди традиционното парти на Клум в Ню Йорк, което ще се състои на 31 октомври. В отделно видео тя показа как разглежда платове в магазин, което подсказва, че подготовката за мащабната визия продължава.


Клум обещава „много кървав“ образ

Точният персонаж остава неизвестен, но Клум вече даде насока към темата. В интервю за PEOPLE тя определи тазгодишния костюм като „много кървав“ и каза, че ще „върви много добре с червено вино“. Това е единственото конкретно описание, което моделът е дала преди премиерата на визията.

Снимката предизвика различни предположения заради необичайните форми и цветовете на протезите. Някои наблюдатели ги сравниха с човешки органи, а други видяха в тях морски или коралоподобни елементи. Клум обаче не е потвърдила нито една от тези версии.

Традиция, започнала през 2000 г.

Хайди Клум организира първото си хелоуинско парти през 2000 г. и през годините превърна собствената си поява в основната атракция на събитието. Сред най-запомнящите се образи са гигантски червей, принцеса Фиона, труп и клонирана версия на самата Клум.

През 2025 г. тя се появи като Медуза с тяло, покрито със зелени люспи, дълга опашка и подвижни змии вместо коса. Съпругът ѝ Том Каулиц допълни сцената като гръцки войник, превърнат в камък.

Клум е казвала, че търси образи, които хората обикновено не избират за Хелоуин. Какъв ще бъде новият ѝ персонаж, ще стане ясно на 31 октомври, когато тя излезе на червения килим на годишното си парти.

Източници: people.com, eonline.com


САЩ
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