Хайди Клум показа страховит детайл от костюма си за Хелоуин 2026

Хайди Клум отново остави феновете да гадаят каква трансформация подготвя за Хелоуин. Моделът публикува близък кадър на сложни протези, които напомнят органични и телесни форми, без да разкрива как ще изглежда целият костюм. Към снимката тя написа: „Какъв е костюмът ми?“

Публикацията се появи седмица преди традиционното парти на Клум в Ню Йорк, което ще се състои на 31 октомври. В отделно видео тя показа как разглежда платове в магазин, което подсказва, че подготовката за мащабната визия продължава.

Клум обещава „много кървав“ образ

Точният персонаж остава неизвестен, но Клум вече даде насока към темата. В интервю за PEOPLE тя определи тазгодишния костюм като „много кървав“ и каза, че ще „върви много добре с червено вино“. Това е единственото конкретно описание, което моделът е дала преди премиерата на визията.

Снимката предизвика различни предположения заради необичайните форми и цветовете на протезите. Някои наблюдатели ги сравниха с човешки органи, а други видяха в тях морски или коралоподобни елементи. Клум обаче не е потвърдила нито една от тези версии.

Традиция, започнала през 2000 г.

Хайди Клум организира първото си хелоуинско парти през 2000 г. и през годините превърна собствената си поява в основната атракция на събитието. Сред най-запомнящите се образи са гигантски червей, принцеса Фиона, труп и клонирана версия на самата Клум.

През 2025 г. тя се появи като Медуза с тяло, покрито със зелени люспи, дълга опашка и подвижни змии вместо коса. Съпругът ѝ Том Каулиц допълни сцената като гръцки войник, превърнат в камък.

Клум е казвала, че търси образи, които хората обикновено не избират за Хелоуин. Какъв ще бъде новият ѝ персонаж, ще стане ясно на 31 октомври, когато тя излезе на червения килим на годишното си парти.

Източници: people.com, eonline.com