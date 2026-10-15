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Хайди Клум обещава кървав Хелоуин през 2026 г.
  Тема: Известни личности

Хайди Клум обещава кървав Хелоуин през 2026 г.

15 Октомври, 2026 21:35 575 6

  • хайди клум-
  • хелоуин-
  • хелоуински костюми-
  • медуза-
  • гигантски червей

Костюмът на модела още се пази в тайна, но тя го определя като „много, много кървав“

Хайди Клум обещава кървав Хелоуин през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След гигантския червей и Медуза Хайди Клум отново подготвя костюм, който трябва да превърне появата ѝ на Хелоуин в спектакъл. Моделът пази образа си за 2026 г. в тайна, но вече даде достатъчно ясен намек: костюмът ще бъде „много, много кървав“.

„Моят костюм за Хелоуин вече се изработва“, казва Клум пред Bustle. По думите ѝ проектът е толкова сложен, че още през първата седмица създателят му е признал, че не знае дали ще успее да го направи. Дизайнер на специалните ефекти е Майк Марино, с когото Клум работи и по предишни мащабни превъплъщения.

Хайди Клум обещава кървав Хелоуин през 2026 г.

Образът остава тайна

През септември Клум добавя още един кратък намек в интервю за Parade: „Кървав е“. Тя не разкрива дали става дума за конкретно чудовище, персонаж или напълно нова идея. Единственото потвърдено е, че костюмът се подготвя от месеци и ще разчита на сложен грим и специални ефекти.

Годишното парти на Клум се провежда в Ню Йорк на 31 октомври и е започнало през 2000 г. Изключение са 2020 и 2021 г., когато събитието не се състоя заради пандемията от COVID-19. Гостите трябва да бъдат с костюми, а появата на домакинята традиционно е кулминацията на вечерта.

От червея до Медуза

Клум превърна хелоуинските си костюми в ежегодна традиция, която често изисква повече от обикновен грим и дрехи. През 2022 г. тя се появи като гигантски червей, поставена в дълга органична форма и влачена на риболовна кука. Образът бързо се превърна в интернет сензация.

През 2025 г. моделът избра Медуза. Тя носеше зелени люспи, дълга змийска опашка и механични змии вместо коса, а подготовката за костюма продължи около 10 часа. Съпругът ѝ Том Каулиц беше облечен като човек, превърнат в камък.

Сред останалите запомнящи се образи на Клум са извънземно, паун, Фиона от „Шрек“, Джесика Рабит и върколак от музикалния клип към „Thriller“. През 2023 г. тя използва акробати от „Цирк дю Солей“, за да изгради костюм на паун, а през 2024 г. заедно с Каулиц се появи като герои от „Извънземното“.

За тазгодишната хелоуинска тема е създадена и лимитирана колекционерска торбичка за кръв, оформена като медицинска торба. Самият костюм обаче ще остане скрит до появата на Клум на партито. Тя е казвала, че започва да мисли за следващото си превъплъщение веднага след края на всяко празненство.

Източници: parade.com, bustle.com, apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПФФ

    2 1 Отговор
    НИКОГА НЕ Е КЪСНО ДА СТАНЕШ ДА РЕЗИЛ!

    21:43 15.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    2 1 Отговор
    Че то в България всеки ден е Хелоуин

    Коментиран от #3

    21:55 15.10.2026

  • 3 В София може

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Ама ние на село трябва да работим всеки ден.

    22:08 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оффф

    1 1 Отговор
    Дърта чанта се чуди как да се направи на интересна🤣😂😂

    22:37 15.10.2026

  • 6 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:45 15.10.2026