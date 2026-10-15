Хайди Клум обещава кървав Хелоуин през 2026 г.

След гигантския червей и Медуза Хайди Клум отново подготвя костюм, който трябва да превърне появата ѝ на Хелоуин в спектакъл. Моделът пази образа си за 2026 г. в тайна, но вече даде достатъчно ясен намек: костюмът ще бъде „много, много кървав“.

„Моят костюм за Хелоуин вече се изработва“, казва Клум пред Bustle. По думите ѝ проектът е толкова сложен, че още през първата седмица създателят му е признал, че не знае дали ще успее да го направи. Дизайнер на специалните ефекти е Майк Марино, с когото Клум работи и по предишни мащабни превъплъщения.

Образът остава тайна

През септември Клум добавя още един кратък намек в интервю за Parade: „Кървав е“. Тя не разкрива дали става дума за конкретно чудовище, персонаж или напълно нова идея. Единственото потвърдено е, че костюмът се подготвя от месеци и ще разчита на сложен грим и специални ефекти.

Годишното парти на Клум се провежда в Ню Йорк на 31 октомври и е започнало през 2000 г. Изключение са 2020 и 2021 г., когато събитието не се състоя заради пандемията от COVID-19. Гостите трябва да бъдат с костюми, а появата на домакинята традиционно е кулминацията на вечерта.

От червея до Медуза

Клум превърна хелоуинските си костюми в ежегодна традиция, която често изисква повече от обикновен грим и дрехи. През 2022 г. тя се появи като гигантски червей, поставена в дълга органична форма и влачена на риболовна кука. Образът бързо се превърна в интернет сензация.

През 2025 г. моделът избра Медуза. Тя носеше зелени люспи, дълга змийска опашка и механични змии вместо коса, а подготовката за костюма продължи около 10 часа. Съпругът ѝ Том Каулиц беше облечен като човек, превърнат в камък.

Сред останалите запомнящи се образи на Клум са извънземно, паун, Фиона от „Шрек“, Джесика Рабит и върколак от музикалния клип към „Thriller“. През 2023 г. тя използва акробати от „Цирк дю Солей“, за да изгради костюм на паун, а през 2024 г. заедно с Каулиц се появи като герои от „Извънземното“.

За тазгодишната хелоуинска тема е създадена и лимитирана колекционерска торбичка за кръв, оформена като медицинска торба. Самият костюм обаче ще остане скрит до появата на Клум на партито. Тя е казвала, че започва да мисли за следващото си превъплъщение веднага след края на всяко празненство.

Източници: parade.com, bustle.com, apnews.com