Джиджи Хадид се превърна в Алиса в Страната на чудесата в Милано, Хайди Клум блесна в прозрачна рокля (СНИМКИ)

Джиджи Хадид направи едно от най-запомнящите се превъплъщения на Vogue World 2026 в Милано. Моделът се появи с визия, вдъхновена от Алиса в Страната на чудесата, създадена от Valentino Haute Couture. Тоалетът съчетава приказна естетика с висша мода и е създаден специално за откриването на събитието.

1680 часа ръчна работа

Зад ефектната визия стои огромен труд. Според информацията на Vogue Italia роклята е изработена от рециклирани венециански юргани, а създаването ѝ е изисквало около 1680 часа ръчна работа.

Това превръща дрехата не просто в сценичен костюм, а в сложен моден проект.

Приказката среща италианската мода

Изборът на образа на Алиса не е случаен. Vogue World: Milano беше посветен на историята на италианската мода, занаятчийството и ръчната работа.

Хадид се появи в началото на шоуто и зададе приказния тон на вечерта. Визията ѝ съчетава препратки към класическата приказка с характерния за Valentino интерес към драматични силуети и детайлна изработка.

Звездите на Милано

Vogue World събра едно място модели, актьори, музиканти и дизайнери. Сред присъстващите бяха още Памела Андерсън, Хайди Клум, Моника Белучи и редица други известни лица.

Хайди Клум беше сред звездите, които привлякоха вниманието с визията си на Vogue World 2026 в Милано. 53-годишният модел се появи с прозрачна черна рокля от дантела, създадена от гръцката дизайнерка Силия Критариоти. Роклята е с дълги ръкави, висока яка и прилепнал силует. Под нея Клум носеше черно бельо.

Много дантела и ръчна работа

Дрехата е изградена от богато украсена черна дантела, като флорални мотиви покриват различни части от силуета. Прозрачността на материала оставя голяма част от фигурата видима, докато бродираните елементи създават своеобразни акценти по роклята. Клум допълни визията с черни обувки и малка черна чанта. Косата ѝ беше оформена в обемни руси вълни, а гримът следваше класическия ѝ бляскав стил.

„Голата рокля“ отново е на мода

Прозрачните рокли отдавна са част от червения килим и модните събития, но през последните сезони тенденцията отново е особено видима.

При Клум тя получава по-сложна интерпретация чрез многослойната дантела и ръчната изработка.

Самото Vogue World 2026 е посветено именно на италианското майсторство, традиционните техники и човешкия труд зад модата.

Хайди Клум не за първи път избира смела визия

Моделът от години е известен с експериментите си с модата.

Прозрачните и силно прилепнали тоалети са сред характерните елементи в публичните ѝ появи, включително при предишни издания на Vogue World.

В Милано тя отново заложи на визия, която трудно остава незабелязана.

На 53 години Хайди Клум продължава да бъде едно от разпознаваемите лица на международната модна сцена, а появата ѝ в Милано отново привлече вниманието към нея.