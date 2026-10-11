Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Мария Илиева разкри какво стои зад новата ѝ визия

Мария Илиева разкри какво стои зад новата ѝ визия

11 Октомври, 2026 11:33 761 13

  • мария илиева-
  • килограми-
  • отслабване-
  • трансформация-
  • подкаст

Големият интерес към трансформацията ѝ вдъхнови певицата да създаде нов подкаст, в който ще говори със специалисти за женското здраве и промените в тялото

Мария Илиева разкри какво стои зад новата ѝ визия - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева разкри подробности за голямата промяна във външния си вид, която през последните години не остана незабелязана от почитателите ѝ. Певицата призна, че зад новата ѝ фигура стоят четири години усилия и сериозни здравословни проблеми, с които се сблъскала след раждането на дъщеря си София. В откровен разговор пред bTV тя разказа, че в един момент теглото ѝ достигнало 100 килограма, а опитите да отслабне сама се оказали безуспешни.

"Преди пет години, когато родих моята дъщеря София, се оказа, че съм 100 килограма и имах нужда от помощ", разказа Мария.

Първоначално изпълнителката решила да се справи с проблема по познатия начин – с по-малко храна и повече движение. Започнала да тренира всеки ден и драстично ограничила храненето си, но въпреки усилията килограмите почти не помръдвали.

"Беше голяма мъка. Имаше момент, в който стоях супер гладна и пиех вода, и хапвах някакви миниатюрни неща, колкото да не припадна", призна тя.

Дори когато кантарът показвал няколкостотин грама по-малко, скоро след това теглото ѝ отново се връщало. Това постепенно я обезкуражило и я накарало да потърси професионална помощ.

"Ужасно се обезнадеждих. Тренирах всеки ден и виждайки, че това не работи, намерих своя лекар", сподели Илиева.

След преглед при ендокринолог станало ясно, че причината за трудното отслабване не е просто в храненето. По думите на певицата при нея били установени тежък метаболитен синдром и инсулинова резистентност, появили се след бременностите. Като част от назначеното лечение били включени и медикаменти от групата на GLP-1 рецепторните агонисти.

Мария обаче е категорична, че промяната ѝ не се дължи на някакво чудодейно средство, а на продължителни усилия и постоянство.

"Това е огромен труд и дисциплина, които стоят зад тази промяна. Няма нищо вълшебно, за съжаление, никъде", заяви тя.

Певицата признава, че именно преживяното я е накарало да погледне по различен начин на проблемите с теглото. Според нея много хора се обвиняват, че нямат достатъчно воля, без да подозират, че зад неуспешните опити за отслабване може да стои здравословен проблем.

"Това не е липса на воля, а диагноза и тя трябва да бъде третирана от лекари специалисти", подчерта още Мария.

Изпълнителката не скри и че след бременностите е имала сериозна диастаза – раздалечаване на коремните мускули, заради което впоследствие се подложила на абдоминопластика.

"Имах много тежка диастаза", призна певицата.


Големият интерес към отслабването ѝ постепенно я вдъхновил да започне и ново начинание. След като получила хиляди съобщения от жени, които искали да научат как е постигнала промяната, Мария решила да създаде подкаста "Методът на дивата". В него тя разговаря с медицински специалисти по теми, свързани с женското здраве, хормоналните промени, репродуктивните проблеми и естетичните интервенции. Първият ѝ гост е именно ендокриноложката, която ѝ помогнала да се справи с проблемите с теглото.

Междувременно певицата продължава с ангажиментите си в "Гласът на България", където е сред треньорите. Тя разказа, че въпреки съревнованието в предаването отношенията между тях са изключително приятелски.

"Много сме близки с другите треньори. Истински се забавляваме, боричкаме се, спорим, шегуваме се един с друг", разказа тя.

След 25 години на музикалната сцена Мария Илиева признава, че най-голямото щастие за нея вече не е свързано с професионалните успехи, а със семейството ѝ – любимия ѝ Алек и двете им деца София и Александър.

"Като се обърнеш накрая на деня, си свалиш грима, миглите, токчетата, косите и видиш тия усмивки, тази любов, си даваш сметка, че всъщност нищо друго няма значение", завърши певицата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да ве

    10 0 Отговор
    Оземпизмът не трябва да се рекламира! 😬

    Коментиран от #5

    11:41 11.10.2026

  • 5 Ибайло Свирчев

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "да ве":

    Защо така с лошо? Аз бях 200 кила мях, сега съм като гимнастичка. Партньорите ми много ме харасват....

    11:43 11.10.2026

  • 6 Гост

    7 0 Отговор
    Пептидите вече са като бонбони

    11:45 11.10.2026

  • 7 Мъж

    6 1 Отговор
    Никога не съм я харесвал тази

    11:45 11.10.2026

  • 8 Реалност

    3 0 Отговор
    Колкото и да отслабне, като го няма кръстчето и трябва да сложи колан да се види къде е не е Ок . Все на момче бие.

    12:03 11.10.2026

  • 9 Налудник

    6 0 Отговор
    Зад новата й визия стои много "Оземпик" и почти същото количество липса на мозък.

    12:03 11.10.2026

  • 10 Манол 24 sm

    5 0 Отговор
    Аз стоя зад нея..

    12:04 11.10.2026

  • 11 Мъж

    2 0 Отговор
    Пази боже от подкупни и завистливи баби

    12:06 11.10.2026

  • 12 редовен прием протеинови добавки

    3 0 Отговор
    от зрели игриви господа

    Мария Илиева разкри какво стои зад новата ѝ визия

    12:22 11.10.2026

  • 13 Джи

    1 0 Отговор
    Преди беше по секси!

    12:25 11.10.2026