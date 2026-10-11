Мария Илиева разкри какво стои зад новата ѝ визия

Мария Илиева разкри подробности за голямата промяна във външния си вид, която през последните години не остана незабелязана от почитателите ѝ. Певицата призна, че зад новата ѝ фигура стоят четири години усилия и сериозни здравословни проблеми, с които се сблъскала след раждането на дъщеря си София. В откровен разговор пред bTV тя разказа, че в един момент теглото ѝ достигнало 100 килограма, а опитите да отслабне сама се оказали безуспешни.

"Преди пет години, когато родих моята дъщеря София, се оказа, че съм 100 килограма и имах нужда от помощ", разказа Мария.

Първоначално изпълнителката решила да се справи с проблема по познатия начин – с по-малко храна и повече движение. Започнала да тренира всеки ден и драстично ограничила храненето си, но въпреки усилията килограмите почти не помръдвали.

"Беше голяма мъка. Имаше момент, в който стоях супер гладна и пиех вода, и хапвах някакви миниатюрни неща, колкото да не припадна", призна тя.

Дори когато кантарът показвал няколкостотин грама по-малко, скоро след това теглото ѝ отново се връщало. Това постепенно я обезкуражило и я накарало да потърси професионална помощ.

"Ужасно се обезнадеждих. Тренирах всеки ден и виждайки, че това не работи, намерих своя лекар", сподели Илиева.

След преглед при ендокринолог станало ясно, че причината за трудното отслабване не е просто в храненето. По думите на певицата при нея били установени тежък метаболитен синдром и инсулинова резистентност, появили се след бременностите. Като част от назначеното лечение били включени и медикаменти от групата на GLP-1 рецепторните агонисти.

Мария обаче е категорична, че промяната ѝ не се дължи на някакво чудодейно средство, а на продължителни усилия и постоянство.

"Това е огромен труд и дисциплина, които стоят зад тази промяна. Няма нищо вълшебно, за съжаление, никъде", заяви тя.

Певицата признава, че именно преживяното я е накарало да погледне по различен начин на проблемите с теглото. Според нея много хора се обвиняват, че нямат достатъчно воля, без да подозират, че зад неуспешните опити за отслабване може да стои здравословен проблем.

"Това не е липса на воля, а диагноза и тя трябва да бъде третирана от лекари специалисти", подчерта още Мария.

Изпълнителката не скри и че след бременностите е имала сериозна диастаза – раздалечаване на коремните мускули, заради което впоследствие се подложила на абдоминопластика.

"Имах много тежка диастаза", призна певицата.

Големият интерес към отслабването ѝ постепенно я вдъхновил да започне и ново начинание. След като получила хиляди съобщения от жени, които искали да научат как е постигнала промяната, Мария решила да създаде подкаста "Методът на дивата". В него тя разговаря с медицински специалисти по теми, свързани с женското здраве, хормоналните промени, репродуктивните проблеми и естетичните интервенции. Първият ѝ гост е именно ендокриноложката, която ѝ помогнала да се справи с проблемите с теглото.

Междувременно певицата продължава с ангажиментите си в "Гласът на България", където е сред треньорите. Тя разказа, че въпреки съревнованието в предаването отношенията между тях са изключително приятелски.

"Много сме близки с другите треньори. Истински се забавляваме, боричкаме се, спорим, шегуваме се един с друг", разказа тя.

След 25 години на музикалната сцена Мария Илиева признава, че най-голямото щастие за нея вече не е свързано с професионалните успехи, а със семейството ѝ – любимия ѝ Алек и двете им деца София и Александър.

"Като се обърнеш накрая на деня, си свалиш грима, миглите, токчетата, косите и видиш тия усмивки, тази любов, си даваш сметка, че всъщност нищо друго няма значение", завърши певицата.