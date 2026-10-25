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Меди: Отказът в „Гласът на България“ ме съкруши
  Тема: Известни личности

Меди: Отказът в „Гласът на България“ ме съкруши

25 Октомври, 2026 09:46 1 653 9

  • меди-
  • гласът на българия-
  • мария илиева-
  • дара-
  • иван лечев

Певецът призова участниците да не приемат едно „не“ като край на музикалния си път

Меди: Отказът в „Гласът на България“ ме съкруши - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Меди разказа за най-болезнения отказ в музикалния си път по време на финалната селекция в „Гласът на България“. Певецът призна, че когато му казали „не“ в шоуто, преживял момента тежко, но именно този опит го накарал да продължи напред.

„Това, че ми казаха „не“, беше съкрушително за мен“, каза Меди и призова участниците от своя отбор да не се отказват. Посланието му прозвуча в момент, в който менторите трябваше да направят последните си избори преди вокалните двубои, пояснява woman.bg.

Сред изпълнителите, които привлякоха вниманието на менторите, беше 18-годишният Емилио Филипов от село Кирчево. Младият фолклорен певец изпълни песента „Зоро, ле, Зоро“ и впечатли Меди, Мария Илиева, Дара и Иван Лечев с плътен глас, който според Меди звучал като на много по-възрастен човек.

Емилио заяви, че Меди е негов идол. Двамата се прегърнаха, а изпълнението се превърна в един от емоционалните моменти в селекцията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Смех и подигравки

    1 0 Отговор
    На бг територията само предатели и измекярки

    10:08 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хубава работа ама":

    Ако нашенските роми следваха повече примера на Меди, Емилио от Кирчево, Азис, Софи, проф. Чирков / вечна му памет!/, Ваня Григорова, Иво Папазов, Усин Керим и толкова други успешни хора от етноса си, едва ли някой в България би имал резерви към сънародниците ни от тази етническа група!

    Коментиран от #8

    10:14 25.10.2026

  • 8 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тити на Кака":

    Абсолютно съм съгласен с тебе!!!

    10:35 25.10.2026

  • 9 Ташо

    1 0 Отговор
    И дваматта са тарамбиши

    10:40 25.10.2026