Меди: Отказът в „Гласът на България“ ме съкруши

Меди разказа за най-болезнения отказ в музикалния си път по време на финалната селекция в „Гласът на България“. Певецът призна, че когато му казали „не“ в шоуто, преживял момента тежко, но именно този опит го накарал да продължи напред.
„Това, че ми казаха „не“, беше съкрушително за мен“, каза Меди и призова участниците от своя отбор да не се отказват. Посланието му прозвуча в момент, в който менторите трябваше да направят последните си избори преди вокалните двубои, пояснява woman.bg.
Сред изпълнителите, които привлякоха вниманието на менторите, беше 18-годишният Емилио Филипов от село Кирчево. Младият фолклорен певец изпълни песента „Зоро, ле, Зоро“ и впечатли Меди, Мария Илиева, Дара и Иван Лечев с плътен глас, който според Меди звучал като на много по-възрастен човек.
Емилио заяви, че Меди е негов идол. Двамата се прегърнаха, а изпълнението се превърна в един от емоционалните моменти в селекцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Смех и подигравки
10:08 25.10.2026
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7 Тити на Кака
До коментар #1 от "Хубава работа ама":Ако нашенските роми следваха повече примера на Меди, Емилио от Кирчево, Азис, Софи, проф. Чирков / вечна му памет!/, Ваня Григорова, Иво Папазов, Усин Керим и толкова други успешни хора от етноса си, едва ли някой в България би имал резерви към сънародниците ни от тази етническа група!
Коментиран от #8
10:14 25.10.2026
8 Пич
До коментар #7 от "Тити на Кака":Абсолютно съм съгласен с тебе!!!
10:35 25.10.2026
9 Ташо
10:40 25.10.2026