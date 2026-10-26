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Мария Илиева извика на помощ сина си Александър в "Гласът на България" (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Мария Илиева извика на помощ сина си Александър в "Гласът на България" (ВИДЕО)

26 Октомври, 2026 12:31 517 3

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8-годишният Александър трябваше да избира между майка си и Дара, но речта му наклони везните в полза на отбора на Мария Илиева

Мария Илиева извика на помощ сина си Александър в "Гласът на България" (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осе­м­г­одишният Александър се превърна в неочаквания коз на Мария Илиева в решаващ момент от кастингите на тъмно в „Гласът на България“. Синът на певицата се появи, за да убеди Добромира да избере нейния отбор.

Задачата се оказа по-сложна, защото момчето трябваше да застане на страната на майка си, въпреки приятелството му с Дара. Александър и певицата се познават от години, а още от тригодишен той ѝ подарява рози.

След краткото колебание Александър подкрепи Мария Илиева и произнесе реч в полза на нейния отбор. Думите му успяха да убедят Добромира да избере певицата. Представянето му предизвика реакция и от страна на Меди.

„Целият е на майка си. Като започне да говори и не може да спре“, коментира Меди.

Историята обаче получи неочакван обрат още в същия епизод. След приключването на кастингите на тъмно четиримата треньори – Мария Илиева, Дара, Меди и Мастър Лечев – трябваше да направят финалната селекция на своите отбори.

Всеки от тях трябваше да определи кои 12 участници ще продължат към следващия етап и с кои ще се раздели. Някои изпълнители бяха избрани директно, а други трябваше да защитят мястото си с акапелно изпълнение.

Добромира се озова именно във втората група. Така, непосредствено след като Александър успя да я привлече към отбора на майка си, участничката трябваше да го напусне.

Финалната селекция определи състава на четирите отбора за следващата фаза на „Гласът на България“. Напред продължават общо 48 участници – по 12 във всеки отбор.

Те ще се състезават във вокалните двубои в битката за титлата и наградата от 30 000 евро. За треньорите селекцията се оказа първото сериозно изпитание за сезона. Напрежението доведе до сълзи при Мастър Лечев, а Меди получи подкрепа от колегите си, докато вземаше решенията за своя отбор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    5 0 Отговор
    Сладко дете! Те, децата, всички да сладки! Обаче у нас има една тенденция известните да си пробутват непрекъснато наследниците. Първо кат малки, после като големи - я в киното, я в телевизията, я в политиката, макар и не винаги да са достатъчно добри.

    Коментиран от #3

    12:46 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 портокалче

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даааа":

    Не е само у нас, но просто у нас пазарът е малък и докато се уредят нашите хора, не остава място за обикновен човек.

    13:00 26.10.2026