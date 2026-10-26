Мария Илиева извика на помощ сина си Александър в "Гласът на България" (ВИДЕО)

Осе­м­г­одишният Александър се превърна в неочаквания коз на Мария Илиева в решаващ момент от кастингите на тъмно в „Гласът на България“. Синът на певицата се появи, за да убеди Добромира да избере нейния отбор.

Задачата се оказа по-сложна, защото момчето трябваше да застане на страната на майка си, въпреки приятелството му с Дара. Александър и певицата се познават от години, а още от тригодишен той ѝ подарява рози.

След краткото колебание Александър подкрепи Мария Илиева и произнесе реч в полза на нейния отбор. Думите му успяха да убедят Добромира да избере певицата. Представянето му предизвика реакция и от страна на Меди.

„Целият е на майка си. Като започне да говори и не може да спре“, коментира Меди.

Историята обаче получи неочакван обрат още в същия епизод. След приключването на кастингите на тъмно четиримата треньори – Мария Илиева, Дара, Меди и Мастър Лечев – трябваше да направят финалната селекция на своите отбори.

Всеки от тях трябваше да определи кои 12 участници ще продължат към следващия етап и с кои ще се раздели. Някои изпълнители бяха избрани директно, а други трябваше да защитят мястото си с акапелно изпълнение.

Добромира се озова именно във втората група. Така, непосредствено след като Александър успя да я привлече към отбора на майка си, участничката трябваше да го напусне.

Финалната селекция определи състава на четирите отбора за следващата фаза на „Гласът на България“. Напред продължават общо 48 участници – по 12 във всеки отбор.

Те ще се състезават във вокалните двубои в битката за титлата и наградата от 30 000 евро. За треньорите селекцията се оказа първото сериозно изпитание за сезона. Напрежението доведе до сълзи при Мастър Лечев, а Меди получи подкрепа от колегите си, докато вземаше решенията за своя отбор.