9 храни, които не бива да държите в хладилника

Хладилникът невинаги е най-подходящото място за съхранение на хранителните продукти. Макар ниските температури да забавят развалянето на много храни, при други те могат да доведат до загуба на аромат, промяна на консистенцията и дори по-бързо влошаване на качеството.

Девет широко използвани продукта е по-добре да се съхраняват извън хладилника, посочват специалисти по хранене и хранителни технологии пред списание People.

Според Джоан Салдж Блейк, диетолог и преподавател по хранене в Бостънския университет, охлаждането обикновено не създава проблем за безопасността на храните, но може значително да повлияе върху вкусовите им качества. Докато горските плодове, листните зеленчуци и гъбите се нуждаят от охлаждане, други продукти запазват характеристиките си по-добре при умерена стайна температура.

1. Мед

Медът е сред продуктите, които не се нуждаят от съхранение в хладилник. Благодарение на високото съдържание на захари и ниското количество вода той може да се запази дълго време при подходящи условия.

Ниските температури обаче ускоряват кристализацията му. Глюкозата в състава на меда започва да образува кристали, вследствие на което продуктът се сгъстява, помътнява и придобива зърнеста структура.

Според Розмари Траут, специалист по хранителни технологии в университета „Дрексел“, това не означава, че медът е развален. Кристализиралият мед остава годен за консумация, но става по-труден за използване.

Най-подходящото място за него е добре затворен съд, съхраняван на сухо при умерена температура.

2. Кафе на зърна и смляно кафе

Съхраняването на кафе в хладилника е разпространен навик, който невинаги носи очакваните ползи.

Кафето лесно поглъща миризми от околната среда, а влагата и температурните колебания могат да повлияят отрицателно върху аромата му.

Диетологът Скайлър Григс препоръчва кафето да се държи в плътно затворен съд, на хладно, сухо и тъмно място.

Така се ограничава контактът му с въздуха, влагата и чуждите миризми, които постепенно променят вкусовите му характеристики.

3. Зехтин и растителни масла

Зехтинът, слънчогледовото олио и други растителни масла също не е необходимо да се съхраняват в хладилник при обичайни домашни условия.

Под въздействието на ниските температури някои от мазнините в тях започват да кристализират. В резултат маслото може да помътнее, да се сгъсти или частично да се втвърди.

Това не означава, че продуктът е развален. След връщане към стайна температура обикновено възстановява първоначалната си консистенция.

По-голям проблем за качеството на растителните масла са топлината, светлината и продължителният контакт с кислород. Затова най-подходящото място за съхранението им е затворен кухненски шкаф, далеч от печката и пряката слънчева светлина.

4. Хляб

Противно на широко разпространеното схващане, хладилникът не е най-добрият начин да запазим хляба свеж.

При ниски температури се ускорява процесът на ретроградация на нишестето – структурна промяна, която кара хляба да губи мекотата си и да става твърд.

В резултат той може да изглежда стар и сух, въпреки че не е непременно развален.

За краткосрочно съхранение специалистите препоръчват хлябът да се държи на стайна температура, добре опакован и защитен от прекомерна влага.

Ако няма да бъде консумиран скоро, по-добрият вариант е замразяването. То забавя процесите, които водят до загуба на свежест.

Важно е обаче да се прави разлика между изсъхване и плесенясване. В топла и влажна среда хлябът може да мухляса по-бързо, независимо че остава мек.

5. Домати

Доматите са сред продуктите, при които охлаждането може осезаемо да промени вкуса.

При ниски температури процесите на зреене се забавят, а образуването на някои ароматни съединения се нарушава. Това може да направи доматите по-безвкусни и да промени характерната им сочна текстура.

Според Джоан Салдж Блейк неузрелите домати трябва да се оставят на стайна температура, за да достигнат естествената си зрялост.

Има обаче важно изключение. Ако доматите вече са напълно узрели и няма да бъдат изядени скоро, краткотрайното съхранение в хладилник може да забави развалянето им.

За по-добър вкус е препоръчително охладените домати да се оставят известно време на стайна температура преди консумация.

6. Лук

Целите глави лук се съхраняват най-добре на сухо, тъмно и добре проветриво място.

Влагата в хладилника може да допринесе за омекване и развитие на плесени, особено ако лукът е поставен в неподходяща опаковка.

Освен това той отделя силни ароматни вещества, които лесно могат да бъдат погълнати от други храни.

Тук обаче има съществено уточнение: нарязаният или обеленият лук трябва да се съхранява в хладилник, в плътно затворен съд, и да се използва своевременно.

7. Картофи

Картофите също реагират на ниските температури.

Когато се съхраняват на студено, част от нишестето им се превръща в захари. Това може да промени вкуса и консистенцията им, като ги направи по-сладки.

Промяната има значение и при термичната обработка. Повишеното съдържание на редуциращи захари може да доведе до по-интензивно покафеняване при пържене и печене на висока температура.

Най-подходящото място за съхранение на сурови картофи е хладно, тъмно, сухо и проветриво помещение.

Не бива да се допуска продължителното им излагане на светлина, тъй като това може да предизвика позеленяване и натрупване на нежелани вещества.

8. Шоколад

Хладилникът може да промени външния вид и текстурата на шоколада.

При температурни колебания мазнините в него могат да претърпят структурни промени, вследствие на които по повърхността се появява белезникав налеп.

Това явление е известно като мастно посивяване на шоколада и само по себе си не означава, че продуктът е опасен за консумация.

Ниските температури и влагата могат също да повлияят върху начина, по който шоколадът се разтапя в устата, както и върху усещането за гладкост.

Най-добре е обикновеният шоколад да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от слънчева светлина и силни миризми.

При високи летни температури охлаждането може да се окаже необходимо, но тогава е важно шоколадът да бъде добре опакован, за да се избегне кондензацията.

9. Неузрели банани

Бананите се нуждаят от подходяща температура, за да узреят естествено.

При стайна температура ензимите постепенно разграждат нишестето в плода до по-прости захари. Именно този процес прави узрелите банани по-сладки и ароматни.

Поставянето на зелени банани в хладилник забавя зреенето и може да доведе до нежелани промени в текстурата.

Затова неузрелите плодове е най-добре да се оставят извън хладилника.

След като достигнат желаната зрялост обаче, охлаждането може да помогне да се забави по-нататъшното им омекване. Кората може да потъмнее, без това непременно да означава, че вътрешността е развалена.

Кога хладилникът все пак е необходим?

Специалистите подчертават, че правилното съхранение зависи не само от вида на храната, но и от нейната зрялост, начина на обработка и условията в дома.

През горещите месеци например някои продукти могат да се развалят много по-бързо на кухненския плот, отколкото в прохладно помещение.

Важно е също да се прави разлика между цели и нарязани плодове и зеленчуци. След нарязване много продукти се нуждаят от охлаждане, дори когато в цял вид могат да се съхраняват извън хладилника.

Основното правило е просто: ниската температура не е универсално решение за запазване на свежестта. При едни храни тя е необходима за безопасността, а при други може да влоши вкуса, аромата и текстурата им.