5 грешки, които неусетно разрушават брака

Липсата на любопитство към партньора, премълчаването на проблемите и пренебрегването на интимността могат постепенно да отдалечат дори най-близките двойки

Пет често срещани грешки могат постепенно да подкопаят брака, без партньорите дори да осъзнават какво се случва. Сред тях са убеждението, че вече познаваме напълно човека до себе си, избягването на трудните разговори и превръщането на връзката в поредица от ежедневни задължения.

За тези незабележими заплахи пред семейните отношения предупреждава американският сексолог и терапевт д-р Тами Нелсън, цитирана от New York Post.

Според специалиста дълготрайният брак не зависи единствено от първоначалното привличане или съвместимостта между двама души. Не по-малко важни са способността им да общуват открито, да се адаптират към промените и да поддържат интереса си един към друг.

Изследвания в областта на семейната психология също показват връзка между качеството на комуникацията, усещането за емоционална сигурност и удовлетвореността от партньорските отношения.

„Съвместимостта може да означава различни неща за различните хора в различни моменти. Връзката преминава през етапи на развитие точно както самите ние“, обяснява Нелсън.

1. Убеждението, че вече знаем всичко за партньора

Една от най-разпространените грешки в дългогодишните отношения е загубата на любопитство към човека до нас.

В началото на връзката партньорите обикновено проявяват силен интерес един към друг. Искат да научат повече за мечтите, страховете, желанията и преживяванията на другия.

С течение на времето обаче това любопитство често отстъпва място на усещането, че вече познаваме човека до себе си напълно.

Според Нелсън именно този процес може постепенно да отслаби привличането.

„Така се влюбваме – когато някой проявява любопитство към нас“, обяснява терапевтът.

Проблемът е, че хората непрекъснато се променят. Предпочитанията, целите и представите им за бъдещето не остават същите през целия живот.

Затова специалистът съветва партньорите да продължават да си задават въпроси, дори след десетилетия съвместен живот.

Какво вълнува човека до нас в момента? Какви нови желания има? Как си представя бъдещето? Какво го прави щастлив?

Нелсън отбелязва, че вниманието на външен човек понякога изглежда особено привлекателно именно защото носи усещането, че някой отново проявява искрен интерес към личността ни.

2. Избягването на трудните разговори

Много двойки смятат липсата на конфликти за доказателство, че отношенията им са хармонични. Според Нелсън обаче това невинаги е така.

Понякога партньорите просто са престанали да обсъждат темите, които ги тревожат.

Причината може да бъде страх от скандал, нежелание да наранят другия или убеждението, че разговорът няма да доведе до промяна.

Така постепенно се натрупват неизказани разочарования.

„Обърнете внимание на нещата, за които не говорите, и се запитайте защо“, съветва специалистът.

Сред най-често избягваните теми са парите, сексуалният живот, неудовлетворените потребности и различията в очакванията.

Според терапевта по-големият проблем невинаги са двойките, които спорят, а онези, които постепенно спират да общуват.

Това не означава, че честите скандали са полезни. От значение е начинът, по който партньорите изразяват несъгласието си.

Конструктивният разговор предполага изслушване, уважение и готовност за разбиране, а не обвинения и опити за надмощие.

3. Постоянното недоволство от сексуалния живот

Интимността е друга област, в която двойките могат неусетно да създадат напрежение.

Според Нелсън честа грешка е разговорите за секс да се съсредоточават единствено върху липсите – какво партньорът не прави, защо интимните контакти са станали по-редки или какво не отговаря на очакванията.

Подобен подход лесно предизвиква защитна реакция, чувство за вина или усещане за отхвърляне.

Вместо това терапевтът препоръчва разговорите да започват с положителните преживявания.

Партньорите могат да споделят какво харесват в интимните си отношения, кои моменти помнят с удоволствие и какво биха искали да преживяват по-често.

Това създава по-благоприятна атмосфера за обсъждане на желанията и потребностите.

„Независимо дали сте нова двойка, или сте заедно от цяла вечност, започнете с нещо, което цените, а след това споделете какво бихте искали да има повече“, съветва Нелсън.

Според нея изразяването на признателност може да бъде много по-полезно за интимната близост от непрекъснатото посочване на недостатъците.

4. Превръщането на брака в списък със задължения

Сметки, работа, деца, домакинство и организация на ежедневието – с годините тези отговорности могат да заемат почти цялото пространство в отношенията.

Нелсън определя това състояние като режим на „поддръжка“.

Той е необходим, защото всяко семейство има практически задачи, които трябва да бъдат изпълнявани.

Проблемът възниква, когато отношенията се изчерпват единствено с тях.

Партньорите започват да разговарят основно за покупки, сметки, ангажименти и битови проблеми, а времето за споделени преживявания постепенно намалява.

Според терапевта всяка връзка се нуждае и от режим на „развитие“ – възможности за нови преживявания, личностно израстване и съвместно откриване на интересни занимания.

Това може да бъде пътуване, ново хоби, посещение на непознато място или просто промяна в обичайната програма.

Не е необходимо преживяванията да бъдат скъпи или необичайни. Важното е партньорите да продължават да създават общи спомени.

Нелсън подчертава, че балансът е от съществено значение. Прекалената рутина може да доведе до скука, но непрекъснатото търсене на нови преживявания също може да бъде изтощително.

Устойчивите отношения се нуждаят едновременно от стабилност, близост и пространство за развитие.

5. Премълчаването на положителните чувства

Последната грешка изглежда незначителна, но според специалиста може да има сериозно отражение върху емоционалната близост.

Много хора изпитват обич, нежност или благодарност към партньора си, без да ги изразяват с думи.

Те приемат, че чувствата им са очевидни и не се нуждаят от постоянно потвърждение.

Нелсън обаче смята, че споделянето на положителните емоции е важна част от поддържането на връзката.

Понякога дори съвсем кратко признание може да има силно въздействие.

Да кажем на партньора си, че се чувстваме спокойни в негово присъствие, че ни е приятно да го прегърнем или че сме благодарни за подкрепата му, може да засили усещането за близост.

Според терапевта е полезно хората да обръщат внимание и на собствените си телесни реакции – топлината, спокойствието или вълнението, които изпитват, когато мислят за любимия човек.

Изразяването на тези преживявания помага на другия да се почувства ценен и желан.

Какво всъщност поддържа един брак?

Основното послание на д-р Тами Нелсън е, че дългогодишната връзка не може да се поддържа единствено благодарение на любовта, която е съществувала в началото.

С времето хората се променят, а заедно с тях се променят и отношенията им.

Затова успешният брак изисква постоянна готовност партньорите да се опознават отново, да разговарят за трудностите и да показват признателност един към друг.

Не става дума за непрекъснати романтични жестове или за идеални отношения без конфликти, а за съзнателно внимание към човека, с когото споделяме живота си.

Понякога най-важната промяна започва не с голямо решение, а с обикновен въпрос: „Как се чувстваш напоследък?“.