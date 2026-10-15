Иво Карамански във "Фермата": Не съм спал толкова до Антоанет, откакто сме заедно

Иво Карамански-младши направи изненадваща реплика за отношенията си с Антоанет Пепе още при влизането на семейната двойка във „Фермата: Кръвта вода не става“. Докато двамата изпробваха легло от сено, Карамански каза: „Поне ще се гушкаме! Аз толкова време не съм спал до теб, откакто сме заедно – колкото ще спя тук“.
Антоанет Пепе реагира с въпроса „В смисъл? Що?“, след което разговорът беше прекъснат.
Реплика, но не и доказателство за раздяла
Казаното от Карамански може да бъде разбрано по различни начини, но само по себе си не доказва, че бракът му с Пепе е фиктивен или че двамата са прекратили отношенията си. В публично достъпната информация по темата няма посочено изявление от някого от тях за раздяла.
Антоанет Пепе и Иво Карамански имат едно общо дете. Пепе е майка на общо четири деца от трима партньори, а за Карамански това е първи брак и първо дете. Гражданският им брак е сключен през есента на 2024 г.
Семейството влезе с имунитет
Двамата се присъединиха към участниците във „Фермата“ след отпадането на Мира и Сузи. При влизането си получиха едноседмичен имунитет, който ги предпазва от участие в ратайство или дуел през първата седмица.
Иво Карамански е син на Нели Сано и Иво Карамански. През 2021 г. той губи част от лявата си ръка при тежка катастрофа. В предишни публични изказвания е определял Антоанет като човек, който му е помогнал в труден период.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре възпитан син на
За него се носят легенди като умен, добър като човек и на много хора помагат в ония времена
Коментиран от #2, #3, #5
13:19 15.10.2026
2 Бай Иван
До коментар #1 от "Добре възпитан син на":Носят се всякакви легенди но истината е че беше изключителен селянин от Дупница , но модерно облечен с анцунг и официални обувки както и цялата му свита кравари и овчари от дупнишкия край възползвайки се от пробитата държава в тези години!
13:25 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Питане
13:32 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.