Иво Карамански във "Фермата": Не съм спал толкова до Антоанет, откакто сме заедно

Иво Карамански-младши направи изненадваща реплика за отношенията си с Антоанет Пепе още при влизането на семейната двойка във „Фермата: Кръвта вода не става“. Докато двамата изпробваха легло от сено, Карамански каза: „Поне ще се гушкаме! Аз толкова време не съм спал до теб, откакто сме заедно – колкото ще спя тук“.

Антоанет Пепе реагира с въпроса „В смисъл? Що?“, след което разговорът беше прекъснат.

Реплика, но не и доказателство за раздяла

Казаното от Карамански може да бъде разбрано по различни начини, но само по себе си не доказва, че бракът му с Пепе е фиктивен или че двамата са прекратили отношенията си. В публично достъпната информация по темата няма посочено изявление от някого от тях за раздяла.

Антоанет Пепе и Иво Карамански имат едно общо дете. Пепе е майка на общо четири деца от трима партньори, а за Карамански това е първи брак и първо дете. Гражданският им брак е сключен през есента на 2024 г.

Семейството влезе с имунитет

Двамата се присъединиха към участниците във „Фермата“ след отпадането на Мира и Сузи. При влизането си получиха едноседмичен имунитет, който ги предпазва от участие в ратайство или дуел през първата седмица.

Иво Карамански е син на Нели Сано и Иво Карамански. През 2021 г. той губи част от лявата си ръка при тежка катастрофа. В предишни публични изказвания е определял Антоанет като човек, който му е помогнал в труден период.

Източник: hotarena.net