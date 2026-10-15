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Иво Карамански във "Фермата": Не съм спал толкова до Антоанет, откакто сме заедно
  Тема: Известни личности

Иво Карамански във "Фермата": Не съм спал толкова до Антоанет, откакто сме заедно

15 Октомври, 2026 13:14 630 5

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  • известни личности

Репликата прозвуча при влизането на семейната двойка във „Фермата“

Иво Карамански във "Фермата": Не съм спал толкова до Антоанет, откакто сме заедно - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иво Карамански-младши направи изненадваща реплика за отношенията си с Антоанет Пепе още при влизането на семейната двойка във „Фермата: Кръвта вода не става“. Докато двамата изпробваха легло от сено, Карамански каза: „Поне ще се гушкаме! Аз толкова време не съм спал до теб, откакто сме заедно – колкото ще спя тук“.

Антоанет Пепе реагира с въпроса „В смисъл? Що?“, след което разговорът беше прекъснат.

Реплика, но не и доказателство за раздяла

Казаното от Карамански може да бъде разбрано по различни начини, но само по себе си не доказва, че бракът му с Пепе е фиктивен или че двамата са прекратили отношенията си. В публично достъпната информация по темата няма посочено изявление от някого от тях за раздяла.

Антоанет Пепе и Иво Карамански имат едно общо дете. Пепе е майка на общо четири деца от трима партньори, а за Карамански това е първи брак и първо дете. Гражданският им брак е сключен през есента на 2024 г.

Семейството влезе с имунитет

Двамата се присъединиха към участниците във „Фермата“ след отпадането на Мира и Сузи. При влизането си получиха едноседмичен имунитет, който ги предпазва от участие в ратайство или дуел през първата седмица.

Иво Карамански е син на Нели Сано и Иво Карамански. През 2021 г. той губи част от лявата си ръка при тежка катастрофа. В предишни публични изказвания е определял Антоанет като човек, който му е помогнал в труден период.

Източник: hotarena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре възпитан син на

    4 6 Отговор
    Карамански
    За него се носят легенди като умен, добър като човек и на много хора помагат в ония времена

    Коментиран от #2, #3, #5

    13:19 15.10.2026

  • 2 Бай Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Добре възпитан син на":

    Носят се всякакви легенди но истината е че беше изключителен селянин от Дупница , но модерно облечен с анцунг и официални обувки както и цялата му свита кравари и овчари от дупнишкия край възползвайки се от пробитата държава в тези години!

    13:25 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Питане

    0 0 Отговор
    До кога мутрите и комунистите в България ще са вип-персоните ???

    13:32 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.