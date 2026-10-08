Миа Гот поиска развод с Шая Лабъф след почти 10 години брак

Британската актриса Миа Гот подаде молба за развод с американския актьор Шая Лабъф след близо десет години брак и продължителна връзка, белязана от раздели и помирения. Според съдебните документи двамата живеят отделно от юли 2025 г.

32-годишната Миа Гот е внесла документите във Върховния съд на окръг Лос Анджелис във вторник, 6 октомври. Като причина за прекратяването на брака са посочени „непримирими различия“. Гот иска основната юридическа и физическа опека над 4-годишната им дъщеря, като 40-годишният Шая Лабъф получи право на посещения. Актрисата е поискала още съдът да не присъжда съпружеска издръжка на нито един от двамата.

Миа Гот и Шая Лабъф се запознават през 2012 г. по време на снимките на „Нимфоманка: Част II“ на режисьора Ларс фон Триер. Двамата сключват брак през октомври 2016 г., но две години по-късно обявяват раздялата си. До официален развод тогава не се стига. Те се събират отново през 2020 г., а през 2022 г. се ражда дъщеря им.

Нито Миа Гот, нито Шая Лабъф са коментирали публично новата молба за развод към момента на първоначалното съобщение, а представители на двамата не са отговорили на запитванията на Associated Press.

Молбата идва след поредица от правни проблеми за Шая Лабъф

Разводът съвпада с приключването на друг съдебен спор около Шая Лабъф. Само ден по-рано британската певица и актриса FKA Twigs, чието истинско име е Талия Барнет, поиска прекратяване на последното си дело срещу актьора, след като той се съгласи клаузите за поверителност от предишното им споразумение да бъдат анулирани.

FKA Twigs първоначално заведе дело срещу Шая Лабъф през 2020 г., обвинявайки бившия си партньор във физическо и емоционално насилие по време на връзката им. Двамата се запознават покрай работата по полуавтобиографичния филм „Honey Boy“, написан от Лабъф. Актьорът публично е признавал, че се срамува от част от поведението си в миналото, но в съдебния процес оспори обвиненията. Първият спор приключи със споразумение през 2025 г.

През март 2026 г. FKA Twigs заведе ново дело, този път срещу клаузите за неразкриване на информация в споразумението. Спорът приключи през октомври, след като Шая Лабъф се съгласи тези разпоредби да бъдат обявени за прекратени и невалидни.

Актьорът имаше и отделен наказателен случай през 2026 г. През юни Шая Лабъф се призна за виновен по три обвинения за лека телесна повреда след инцидент пред бар в Ню Орлиънс по време на Марди Гра. Съдът му наложи две години пробация и условни шестмесечни присъди по всяко от трите обвинения.