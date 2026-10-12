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Хари и Меган ще посетят Нотингам на 15 октомври
  Тема: Известни личности

Хари и Меган ще посетят Нотингам на 15 октомври

12 Октомври, 2026 05:27 549 3

  • принц хари-
  • меган-
  • нотингам-
  • британското кралско семейство-
  • бъкингамският дворец

Това ще бъде първият им съвместен публичен ангажимент във Великобритания, откакто се върнаха с двете си деца след шест години в САЩ

Хари и Меган ще посетят Нотингам на 15 октомври - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Принц Хари и съпругата му Меган ще посетят Нотингам на 15 октомври за първия си съвместен публичен ангажимент във Великобритания, откакто се върнаха в страната с двете си деца след шест години, прекарани в САЩ.

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще посетят три местни организации, които работят с млади хора чрез музика, кино и спорт. Част от дейността им е насочена и към подпомагане на хора, засегнати от бедност.

Нотингам има специално значение за двойката

Градът е свързан с един от важните моменти в отношенията им. През 2017 г. именно там Хари и Меган направиха първата си публична поява заедно след обявяването на годежа им.

След завръщането си във Великобритания двойката остана сравнително дискретна. Хари обаче участва в няколко публични ангажимента за благотворителни организации, които подкрепя или на които е патрон. Меган продължава дейността на своята марка за продукти.

В навечерието на посещението Меган публикува снимка, на която пие чай с носителката на Нобелова награда за мир Малала Юсафзай. Поводът беше Международният ден на момичето.

Ангажиментите ще бъдат в лично качество

Хари и Меган напуснаха Великобритания през 2020 г. на фона на напрежение с кралското семейство. По-късно те заявиха, че не искат да бъдат активни членове на кралското семейство.

След завръщането им Бъкингамският дворец припомни, че евентуалните благотворителни инициативи, които организират, ще бъдат провеждани „в лично качество“. Това означава, че посещението в Нотингам не е част от официалната програма на работещи членове на кралското семейство.

Според близък до Хари и Меган източник двойката няма да бъде поканена на традиционното коледно събиране на кралското семейство в резиденцията на крал Чарлз Трети в Сандрингам. Вместо това те се очаква да заминат за Калифорния за празниците в края на годината.

Източници: bta.bg


Великобритания
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  • 1 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    ДВЕ ШУШУМИГИ

    05:57 12.10.2026

  • 2 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    Мале, тие съм ги пропущил у патакламата.

    06:12 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.