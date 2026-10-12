Дженифър Лопес и Кийт Ърбан поддържат чести контакти и може да са се срещали тайно

Дженифър Лопес и Кийт Ърбан са в центъра на нови слухове за близки отношения след разводите си. Според анонимен източник на RadarOnline.com двамата поддържат чести контакти, разговарят за личния си живот и се чувстват спокойни един с друг.

Източникът твърди още, че Лопес и Ърбан може да са се срещали тайно. Според него това било лесно за организиране, тъй като двамата често се намирали в един и същи град. Твърдението обаче не е подкрепено с публични снимки, официални изявления или друго независимо потвърждение.

„Те си имат доверие и се чувстват комфортно да споделят личните си ситуации и дори несигурностите си“, твърди анонимният източник, цитиран от RadarOnline.com.

Лопес и Ърбан се познават от 2014 г., когато бяха съдии заедно в музикалното риалити American Idol. Тогава кънтри певецът беше женен за Никол Кидман, а Лопес имаше връзка с танцьора Каспър Смарт. Според същия източник още по време на работата им в предаването двамата се разбирали добре, но не предприели нищо, тъй като били в сериозни отношения.

И двамата са приключили браковете си

Дженифър Лопес подаде молба за развод с Бен Афлек през август 2024 г. Разводът влезе в сила на 21 февруари 2025 г., след като съдия от Върховния съд на Лос Анджелис одобри споразумението между бившите съпрузи. Афлек и Лопес сключиха брак през юли 2022 г.

Разводът на Кийт Ърбан и Никол Кидман беше финализиран на 6 януари 2026 г. Двамата бяха женени 19 години и имат две дъщери. И при тях раздялата беше отразена като приключила по съдебен ред, но това само по себе си не потвърждава твърденията за отношения между Ърбан и Лопес.

Слухове без официално потвърждение

Повод за публикацията на RadarOnline.com са твърденията на неизвестен източник, а не изявление на някой от двамата изпълнители. Лопес е говорила публично за предишните си връзки, включително в разговор с Хауърд Стърн, когато заяви, че бившите ѝ партньори са ѝ давали „къщите, пръстените, брака, всичко“, но не и усещане за истинска любов.

Според източника общата страст към музиката е една от причините Лопес и Ърбан да намират общ език. Той твърди и че по-спокойният характер на кънтри звездата би подхождал на Лопес. Това са оценки на анонимния източник, а не потвърдени факти от самите артисти.

Към момента нито Дженифър Лопес, нито Кийт Ърбан е потвърдил романтична връзка. Затова твърденията за тайни срещи и възможно сближаване остават на ниво слухове.

Източник: radaronline.com