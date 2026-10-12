Къде да държим кошчето за боклук

Понякога най-обикновеният предмет в дома се оказва и най-спорният. Гост, който търси къде да изхвърли салфетка или опаковка, може да се окаже в стая без нито едно кошче. Именно този ежедневен проблем разпали дискусия във Великобритания за това къде трябва да стои кошчето за боклук.

Британската риалити звезда Лорън Гуджър заяви, че никой в нейното обкръжение няма кошче за боклук в кухнята. Сафрон Лемприер също сподели, че не харесва боклукът да остава в стаята и предпочита да пълни малка торбичка, която изнася всеки ден. Темата продължи и в Reddit, където потребители разказват за домове без кошчета в банята или с кошчета, скрити в отдалечени помещения.

Кухнята и банята са изключенията

Според интериорния експерт Джош Браниган от Bedkingdom причината за подобни навици е популярността на чистия минималистичен интериор. В този стил битовите предмети трябва да останат извън полезрението, но това не винаги е удобно.

„Ключът е в баланса между визията и функционалността – домът трябва да изглежда добре, но и да е удобен за живеене“, обяснява Браниган.

Кухнята е сред помещенията, в които кошчето е необходимо. Там се събират хранителни остатъци и опаковки, затова липсата му затруднява както готвенето, така и почистването. За по-изчистен вид експертите препоръчват кошче с изтеглящ механизъм, вградено в кухненски шкаф, или метален модел с педал, съобразен с обзавеждането.

В банята кошчето също е практична необходимост. Там ежедневно се изхвърлят памучни тампони, конци за зъби и хигиенни материали. Подходящият модел е малък, с капак и педал, за да не се докосва с ръце. Най-подходящите места са до тоалетната чиния или под мивката, а материалът трябва да издържа на влага.

Какво да правим във всекидневната и спалнята

Във всекидневната кошчето може да бъде избегнато, особено когато кухнята е наблизо и отпадъците лесно се пренасят до нея. Ако все пак е необходимо, препоръката е да се избере декоративна кошничка от ратан или дърво, вместо обикновен пластмасов съд.

В спалнята малък кош може да бъде полезен за кърпички и дребни опаковки, особено ако помещението се използва за гримиране, работа или четене. Най-дискретното място е до тоалетката или под бюрото, а цветът е добре да бъде неутрален.

За домашния офис е достатъчна поставка за хартия под бюрото. На терасата или в градината пък кошчето трябва да има плътен капак и да е устойчиво на атмосферни влияния. Така отпадъците са защитени от дъжд и животни по време на хранене на открито.

Източник: vesti.bg