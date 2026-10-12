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Къде да държим кошчето за боклук

Къде да държим кошчето за боклук

12 Октомври, 2026 09:17 929 8

  • кошче за боклук-
  • интериор-
  • минимализъм-
  • обзавеждане-
  • съвети за дома

Интериорен експерт препоръчва кошчето да остане в кухнята и банята, но да бъде по-дискретно в спалнята и домашния офис

Къде да държим кошчето за боклук - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Понякога най-обикновеният предмет в дома се оказва и най-спорният. Гост, който търси къде да изхвърли салфетка или опаковка, може да се окаже в стая без нито едно кошче. Именно този ежедневен проблем разпали дискусия във Великобритания за това къде трябва да стои кошчето за боклук.

Британската риалити звезда Лорън Гуджър заяви, че никой в нейното обкръжение няма кошче за боклук в кухнята. Сафрон Лемприер също сподели, че не харесва боклукът да остава в стаята и предпочита да пълни малка торбичка, която изнася всеки ден. Темата продължи и в Reddit, където потребители разказват за домове без кошчета в банята или с кошчета, скрити в отдалечени помещения.

Кухнята и банята са изключенията

Според интериорния експерт Джош Браниган от Bedkingdom причината за подобни навици е популярността на чистия минималистичен интериор. В този стил битовите предмети трябва да останат извън полезрението, но това не винаги е удобно.

„Ключът е в баланса между визията и функционалността – домът трябва да изглежда добре, но и да е удобен за живеене“, обяснява Браниган.

Кухнята е сред помещенията, в които кошчето е необходимо. Там се събират хранителни остатъци и опаковки, затова липсата му затруднява както готвенето, така и почистването. За по-изчистен вид експертите препоръчват кошче с изтеглящ механизъм, вградено в кухненски шкаф, или метален модел с педал, съобразен с обзавеждането.

В банята кошчето също е практична необходимост. Там ежедневно се изхвърлят памучни тампони, конци за зъби и хигиенни материали. Подходящият модел е малък, с капак и педал, за да не се докосва с ръце. Най-подходящите места са до тоалетната чиния или под мивката, а материалът трябва да издържа на влага.

Какво да правим във всекидневната и спалнята

Във всекидневната кошчето може да бъде избегнато, особено когато кухнята е наблизо и отпадъците лесно се пренасят до нея. Ако все пак е необходимо, препоръката е да се избере декоративна кошничка от ратан или дърво, вместо обикновен пластмасов съд.

В спалнята малък кош може да бъде полезен за кърпички и дребни опаковки, особено ако помещението се използва за гримиране, работа или четене. Най-дискретното място е до тоалетката или под бюрото, а цветът е добре да бъде неутрален.

За домашния офис е достатъчна поставка за хартия под бюрото. На терасата или в градината пък кошчето трябва да има плътен капак и да е устойчиво на атмосферни влияния. Така отпадъците са защитени от дъжд и животни по време на хранене на открито.

Източник: vesti.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Студент

    5 1 Отговор
    Ние в студентки град мятаме през прозореца.

    09:19 12.10.2026

  • 2 Промяната

    5 0 Отговор
    Да ви имам проблема! В кухнята и в тоалетната, разбира се!

    09:20 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 в кратце

    2 0 Отговор
    Отпадъците си ги слагам по джобовете.Така отпадъците са защитени от дъжд и животни по време на хранене на открито.

    09:40 12.10.2026

  • 5 Стара чанта

    2 0 Отговор
    Аз на моето съм написал ,,Народно събрание" !

    09:45 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Точното място

    3 0 Отговор
    ...е край Парламента!

    10:10 12.10.2026

  • 8 На главата ти

    0 0 Отговор
    Диан

    10:53 12.10.2026