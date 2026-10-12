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Илия Загоров призна: Глория е права за грешките ми
  Тема: Известни личности

Илия Загоров призна: Глория е права за грешките ми

12 Октомври, 2026 13:17 1 093 2

  • илия загоров-
  • глория-
  • симона загорова-
  • българска музика-
  • кръчмарю дай

Композиторът говори за миналото си, а през последните месеци отново работи активно с дъщеря си Симона

Илия Загоров призна: Глория е права за грешките ми - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След години живот в Швеция Илия Загоров отново заема по-видимо място в живота на дъщеря си Симона. Композиторът, когото публиката познава и като певец, през последните месеци по-често е в България и работи с нея по нови музикални проекти. Двамата са поддържали връзка и преди, но предимно от разстояние.

През юли Загоров създаде музиката към песента „Налей“. Симона Загорова я изпълни в дует с Мартин Светломиров, а текстът е на Мариета Ангелова. При представянето на проекта Симона определи таланта на баща си като безкраен в създаването на запомнящи се мелодии и благодари на майка си Глория за подкрепата.

На 30 септември Симона възроди и хита „Кръчмарю дай“. Илия Загоров е автор на музиката и текста, а в новия клип пее заедно с дъщеря си. Така съвместната им работа вече включва както нова песен, така и обновена версия на едно от познатите му заглавия.

Глория разказа за трудния период

В началото на август Глория публично коментира отношенията си с бившия си партньор. Тя заяви, че Загоров е напуснал семейството, когато Симона е била на 10 години, и че в този период тя е прекъснала временно кариерата си, за да се грижи за дъщеря им.

По думите на Глория Илия Загоров е заминал за Швеция. Тя обясни, че тогава е продължила да живее в България и сама е отглеждала Симона, като същевременно призна таланта на композитора и изрази надежда той да помага на дъщеря си с нови мелодии.

Твърденията са на Глория и са свързани с личния живот на двамата. Загоров не отрече напълно разказа ѝ, но отказа да обсъжда подробности пред медиите.

„Горе-долу е права. Постъпвал съм неособено разумно през годините“, заяви Илия Загоров.

Той добави, че е казал всичко необходимо лично на Глория и Симона и че се стреми да гледа напред. Загоров уточни, че няма да се извинява публично чрез медиите.

Отново заедно около Симона

Въпреки острите думи за миналото, Глория и Илия Загоров поддържат добри отношения и не избягват съвместни сценични изяви. Присъстват заедно и на важни събития в живота на дъщеря си.

Двамата са били заедно и на партито по повод 30-ия рожден ден на Симона Загорова. Междувременно новите песни показват, че връзката между баща и дъщеря вече има и ясно музикално измерение.

Източници: plovdiv24.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али

    1 0 Отговор
    Глория, винаги е права !

    Коментиран от #2

    14:03 12.10.2026

  • 2 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Али":

    Как може да остави такава красива жена?

    14:11 12.10.2026