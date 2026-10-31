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ДАРА пуска първа нова песен след победата на „Евровизия 2026“
  Тема: Известни личности

ДАРА пуска първа нова песен след победата на „Евровизия 2026“

31 Октомври, 2026 05:13 405 1

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Новият англоезичен сингъл е първата песен на певицата след историческия триумф на България в конкурса

ДАРА пуска първа нова песен след победата на „Евровизия 2026“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

ДАРА пусна новия си англоезичен сингъл „Bad Idea“ – първата ѝ песен след историческата победа на България на „Евровизия 2026“. Певицата спечели конкурса с „Bangaranga“, а новото парче поставя началото на следващ етап в музикалната ѝ кариера.

„Bad Idea“ е замислена като експеримент, в който се срещат различни стилове, които ДАРА харесва. „Смятам, че е смел избор за песен след Евровизия и всичко, което се случи. Искрено се надявам публиката да я харесва“, казва певицата пред Българската национална телевизия.

Песен с различна емоция

По думите на ДАРА в изпълнението има силна емоционална линия, която не повтаря директно смисъла на текста. „Много от сърце е изпято цялото нещо, което е много интересно, защото текстът е един, а болката в изпяването на вокалите е съвсем различна. Това е нещо специално“, казва тя.


Новият сингъл е и първата песен от предстоящ изцяло англоезичен албум. Издаването му е планирано за началото на 2027 г. ДАРА описва проекта като по-електронен, отколкото поп, и го свързва с музика за танцуване и освобождаване от натрупан товар.

„Целият ми нов албум е с малко по-електронно звучене, отколкото поп. Така че хората, които тепърва ще се наслаждават на песните ми, са хора, които искат да танцуват“, казва ДАРА.

Първо изпълнение на живо в София

„Bad Idea“ ще прозвучи за първи път пред публика на концерт на ДАРА в София. В програмата са включени и всички песни от последния ѝ албум „ADHDARA“. Така новият сингъл ще бъде представен непосредствено пред слушателите, за които певицата подготвя и следващия си голям проект.

ДАРА беше избрана от Българската национална телевизия да представя страната на „Евровизия 2026“. С победата си с „Bangaranga“ България спечели конкурса за първи път, а певицата се завръща към авторската си музика с песен, която по думите ѝ съзнателно търси различно звучене след големия успех.

Източници: bntnews.bg, eurovision.com


София / България
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