Как Хрушчов размаха обувката си в ООН през 1960 г

Обувката на Никита Хрушчов се превръща в символ на студената война след напрегнато заседание на Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 12 октомври 1960 г. Поводът е реч на филипинския делегат Лоренсо Сумулонг, който атакува съветското представяне на Москва като защитник на свободата и независимостта.

Дебатът е посветен на съветско предложение за обсъждане на декларация за независимост на колониалните страни и народи. Хрушчов защитава идеята пред 15-ата сесия на Общото събрание, но Сумулонг настоява, че принципът трябва да се прилага не само към териториите под западно колониално управление.

„Народите от Източна Европа и другаде са били лишени от свободното упражняване на гражданските и политическите си права и са били погълнати, така да се каже, от Съветския съюз“, заявява Сумулонг.

Тези думи предизвикват остра реакция. Хрушчов се намесва по процедурен въпрос, а председателят на Общото събрание Фредерик Боланд го връща на мястото му. Според разказа на „Ню Йорк таймс“ съветският ръководител след това сваля дясната си обувка, размахва я към филипинския делегат и я използва, за да удря по масата. Той блъска по нея и с юмруци.

Какво е потвърдено и какво остава спорно

Официалният запис на заседанието потвърждава словесния сблъсък между Хрушчов и Сумулонг, както и последвалите намеси на други делегации. Документите на Държавния департамент на САЩ, обобщаващи съвременните публикации, също описват обувката и ударите по масата.

Самото удряне с обувката обаче не е безспорно установено. Историкът Уилям Таубман, който разговаря с очевидци за биографията си на Хрушчов, посочва противоречиви свидетелства. Кореспондентът на „Ню Йорк таймс“ Джеймс Ферън твърди, че Хрушчов е свалил обувката, размахал я и я е оставил на масата, но не я е ударил. Фоторедакторът на списание „Лайф“ Джон Лонгард също заявява, че фотографите са очаквали да уловят такъв момент, но той не се е случил.

„Тайм“ представя друга версия, според която Хрушчов първо блъска по масата с юмруци, а след това удря по нея и с обувката. Изданието изрично отбелязва, че случилото се е предмет на исторически спор. Няма снимка, която без съмнение да доказва удара с обувката, а прочутият фотос, разпространяван като изображение на сцената, е определян като манипулиран.

Заседанието завършва с нов скандал

Напрежението не приключва с размяната между Хрушчов и Сумулонг. По-късно съветският ръководител отново размахва обувката си по време на изказване на американския представител Франсис Уилкокс. Румънският делегат Йон Мезинческу също прекъсва заседанието, а Боланд удря с чукчето си толкова силно, че главата му отхвръква. След това заседанието е прекратено.

Така една процедура по дневния ред на ООН остава в историята заради необичайния жест на Хрушчов. Независимо дали обувката действително е ударила масата, словесната схватка показва колко остро се сблъскват през 1960 г. съветската антиколониална реторика и обвиненията в контрол над Източна Европа.

Източници: content.time.com, api.politifact.com