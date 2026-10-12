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Как Хрушчов размаха обувката си в ООН през 1960 г
  Тема: Известни личности

Как Хрушчов размаха обувката си в ООН през 1960 г

12 Октомври, 2026 17:27 806 7

  • никита хрушчов-
  • лоренсо сумулонг-
  • оон-
  • студена война-
  • съветски съюз

Съветският ръководител реагира остро на обвинение от филипинския делегат Лоренсо Сумулонг за съветската доминация в Източна Европа. Дали действително е ударил масата с обувката, остава спорно

Как Хрушчов размаха обувката си в ООН през 1960 г - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обувката на Никита Хрушчов се превръща в символ на студената война след напрегнато заседание на Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 12 октомври 1960 г. Поводът е реч на филипинския делегат Лоренсо Сумулонг, който атакува съветското представяне на Москва като защитник на свободата и независимостта.

Дебатът е посветен на съветско предложение за обсъждане на декларация за независимост на колониалните страни и народи. Хрушчов защитава идеята пред 15-ата сесия на Общото събрание, но Сумулонг настоява, че принципът трябва да се прилага не само към териториите под западно колониално управление.

„Народите от Източна Европа и другаде са били лишени от свободното упражняване на гражданските и политическите си права и са били погълнати, така да се каже, от Съветския съюз“, заявява Сумулонг.

Тези думи предизвикват остра реакция. Хрушчов се намесва по процедурен въпрос, а председателят на Общото събрание Фредерик Боланд го връща на мястото му. Според разказа на „Ню Йорк таймс“ съветският ръководител след това сваля дясната си обувка, размахва я към филипинския делегат и я използва, за да удря по масата. Той блъска по нея и с юмруци.

Какво е потвърдено и какво остава спорно

Официалният запис на заседанието потвърждава словесния сблъсък между Хрушчов и Сумулонг, както и последвалите намеси на други делегации. Документите на Държавния департамент на САЩ, обобщаващи съвременните публикации, също описват обувката и ударите по масата.

Самото удряне с обувката обаче не е безспорно установено. Историкът Уилям Таубман, който разговаря с очевидци за биографията си на Хрушчов, посочва противоречиви свидетелства. Кореспондентът на „Ню Йорк таймс“ Джеймс Ферън твърди, че Хрушчов е свалил обувката, размахал я и я е оставил на масата, но не я е ударил. Фоторедакторът на списание „Лайф“ Джон Лонгард също заявява, че фотографите са очаквали да уловят такъв момент, но той не се е случил.

„Тайм“ представя друга версия, според която Хрушчов първо блъска по масата с юмруци, а след това удря по нея и с обувката. Изданието изрично отбелязва, че случилото се е предмет на исторически спор. Няма снимка, която без съмнение да доказва удара с обувката, а прочутият фотос, разпространяван като изображение на сцената, е определян като манипулиран.

Заседанието завършва с нов скандал

Напрежението не приключва с размяната между Хрушчов и Сумулонг. По-късно съветският ръководител отново размахва обувката си по време на изказване на американския представител Франсис Уилкокс. Румънският делегат Йон Мезинческу също прекъсва заседанието, а Боланд удря с чукчето си толкова силно, че главата му отхвръква. След това заседанието е прекратено.

Така една процедура по дневния ред на ООН остава в историята заради необичайния жест на Хрушчов. Независимо дали обувката действително е ударила масата, словесната схватка показва колко остро се сблъскват през 1960 г. съветската антиколониална реторика и обвиненията в контрол над Източна Европа.

Източници: content.time.com, api.politifact.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    4 4 Отговор
    Преди това размаха цар бомба и краваря се кротна

    Коментиран от #4

    17:32 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ми той си

    4 1 Отговор
    Беше прозд
    След него , разпад

    17:52 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ......па

    1 0 Отговор
    Така са били и са ,,другарите,,родени в село учили недоучили и се набутали в партия хранилница.Сега вече и фалшиви дипломи за висшО си купуват но и крадат с пълни сили.

    18:12 12.10.2026