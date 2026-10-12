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Защо скандинавците нямат универсална дума за „моля“

Защо скандинавците нямат универсална дума за „моля“

12 Октомври, 2026 23:22 720 13

  • скандинавски езици-
  • учтивост-
  • дума за моля-
  • дания-
  • швеция

В Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финландия учтивостта често се предава чрез тон, формулировка, благодарност и жестове

Защо скандинавците нямат универсална дума за „моля“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В пекарна в Копенхаген най-трудната дума за чужденеца може да се окаже не названието на сладкиша, а „моля“. В датския, шведския, норвежкия, исландския и финландския няма универсална дума, която да изпълнява същата функция като английското „please“. Това обаче не означава, че хората в региона пренебрегват учтивостта.

Темата е разгледана от Лора Хол в материал за Би Би Си, публикуван от bTV. В него се посочва, че скандинавската учтивост често се изразява по начин, който посетителите не разпознават веднага – чрез избора на фраза, интонацията, усмивката или езика на тялото.

Молбата звучи директно, но не непременно грубо

В Дания човек може да поръча сладкиш с израза må jeg bede om, който означава „мога ли да попитам“. Така молбата получава учтива форма, без да се използва отделна дума със значението на „моля“.

В Швеция често се добавя tack – „благодаря“ – към самата молба. В Норвегия пък учтивото отношение може да бъде изразено с повдигане на ръка, усмивка и подходящ тон. Даниела Хумелгрен, учителка по датски език, обяснява разликата с особеностите на местната комуникация:

„Ефективността се цени тук и общуването като цяло е директно.“

Според Хумелгрен прекалената учтивост може да бъде възприета като досадна, ако забавя разговора или обслужването. Затова кратката и ясна молба не се приема автоматично като невъзпитана.

Равенството променя езика на учтивостта

Лингвистът д-р Джеймс Пуховски от Нюнорск Културсентрум – Норвежкия музей на писмената култура – свързва тази особеност с ценността на равенството в скандинавските общества. В ежедневната реч се поставя по-малък акцент върху титлите, дистанцията и демонстрацията на обществен статус.

По-формалните обръщения като „господин“ и „госпожо“ до голяма степен са излезли от обичайната употреба. Тази промяна се свързва и със Закона на Янте – скандинавската идея, че никой не трябва да се поставя над останалите или да се смята за по-специален.

„Езикът е повече от думи. Въпросът е и как представяш една идея“, казва Пуховски. Затова в региона учтивостта може да зависи повече от начина, по който е отправена молбата, отколкото от наличието на специална дума.

Как да се държат туристите

За посетителите най-сигурният ориентир са местните хора и конкретната ситуация. Хумелгрен препоръчва да се наблюдават тонът, жестовете и начинът, по който жителите се обръщат към обслужващия персонал и непознатите.

Думите за благодарност също имат важно място: tak на датски, takk на норвежки и исландски и kiitos на финландски. Изследванията върху шведското tack го свързват по-скоро с равенството и взаимността, отколкото с подчертаването на подчинение или по-висок статус.

Затова турист, който поръча кафе без отделна дума за „моля“, едва ли ще бъде възприет като груб. В скандинавските страни добрият тон не изчезва – просто невинаги се побира в една дума.

Източници: btvnovinite.bg


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  • 4 Много успешно

    0 0 Отговор
    Начало на статията!🥴

    23:40 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гхйй

    3 0 Отговор
    Не, това не е истина! ККво искате да ни кажете - не разбирам нищо. Преписали и превели от английски, защото се сравнява с please, като че сме специалисти по английски.

    23:43 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Щото са простаци

    23:47 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ХАХАХА😂

    0 0 Отговор
    Ганич, питах любимия ти работен Чат ДжиПиТи: "не е вярно, че в шведския няма еквивалент на „моля“. Има, но в ежедневната реч шведите често използват други конструкции, вместо отделна дума при всяка молба".

    00:12 13.10.2026

  • 13 6135

    0 0 Отговор
    "Защо скандинавците нямат универсална дума за „моля“"

    Защото скандинавките не чакат да ги молят!

    00:41 13.10.2026