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Арестуваха бразилка на Бали с 3,6 кг течен кокаин

Арестуваха бразилка на Бали с 3,6 кг течен кокаин

12 Октомври, 2026 22:00 602 4

  • бали-
  • индонезия-
  • течен кокаин-
  • наркотрафик-
  • арест

Наркотикът е бил скрит в седем опаковки от шампоан и друга козметика. При доказване на вина жената може да получи доживотен затвор

Арестуваха бразилка на Бали с 3,6 кг течен кокаин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

36-годишна бразилска гражданка е задържана на остров Бали с над 3,6 килограма течен кокаин, скрит в козметични продукти. Арестът е извършен от полицаи и митнически служители малко след пристигането ѝ с полет от Бразилия.

Според полицията наркотикът е бил разпределен в седем опаковки, представени като шампоан и други продукти за лична хигиена. Случаят е установен при проверка на багажа на жената.

„Твърдо решени сме да гарантираме, че няма място за незаконен трафик на наркотици в региона на Бали“, заяви говорителят на полицията Ариасанди. По думите на полицията това е една от най-големите пратки течен кокаин, залавяни на острова.

Пред разследващите бразилката заявила, че неин сънародник ѝ е поръчал да достави наркотика на човек в Бали срещу 50 000 долара. Твърдението е част от разследването и не представлява установен факт за ролята на други лица.

При доказване на вина жената може да получи доживотен затвор. Индонезия прилага едни от най-строгите наказателни режими за престъпления, свързани с наркотрафик, включително смъртно наказание. Последните екзекуции за наркопрестъпления в страната са извършени през 2016 г., когато са били екзекутирани един индонезиец и трима нигерийци.

Случаят идва на фона на други разследвания за трафик на наркотици в Индонезия. През юли малайзийски пилот беше арестуван по подозрение за контрабанда на над 70 000 таблетки екстази, както и за управление на самолет под въздействието на метамфетамин, MDMA и кокаин.

Източници: nova.bg


Индонезия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    6 0 Отговор
    Познавам доста хора които се занимават с наркотици и всички са прости и бавноразвиващи. Ще ви кажа защо. Може да имаш късмета да изкараш и голями суми. Изпирането в ес е почти невъзможно. Ако те хванат ти взимат всичко на куп даже и глоби ще плащаш. Докато обаче ако си я караш легалната с един среден бизнес и да ти работи мозъка можеш да изградиш империя. Познавам няколко човека с нелегален кеш, всичките са болни. Една хиперинфлация и отиваш в първи клас , фиатните валути не са защита от катаклизми. Пари които са с платени данъци и осигуровки = златна среда. Всичките които се занимават с кокаин хероин и тем подобни схеми са бавноразвиващи.

    22:14 12.10.2026

  • 2 Запознат

    4 1 Отговор
    Твърдението на прости хора че с наркотици най много пари се изкарвало е демодирано и глупаво. Малък среден и голям бизнес , всичко легално , плащаш ск данъците нямаш проблем, уважаван от всички, полезен за обществото и спиш спокойно.

    22:18 12.10.2026

  • 3 хмм

    2 0 Отговор
    Хората, които ходят на почивка, си носят малки опаковки от козметични продукти, а тази умница тръгнала с цял козметиметичен щанд.

    22:23 12.10.2026

  • 4 Запознат

    3 0 Отговор
    И при една инфлация с парите от наркотици си оставаш един прошляк с едни измити камъни жени около теб. Мога да предскажа живота ви 5 години напред.

    22:30 12.10.2026