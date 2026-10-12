Арестуваха бразилка на Бали с 3,6 кг течен кокаин

36-годишна бразилска гражданка е задържана на остров Бали с над 3,6 килограма течен кокаин, скрит в козметични продукти. Арестът е извършен от полицаи и митнически служители малко след пристигането ѝ с полет от Бразилия.
Според полицията наркотикът е бил разпределен в седем опаковки, представени като шампоан и други продукти за лична хигиена. Случаят е установен при проверка на багажа на жената.
„Твърдо решени сме да гарантираме, че няма място за незаконен трафик на наркотици в региона на Бали“, заяви говорителят на полицията Ариасанди. По думите на полицията това е една от най-големите пратки течен кокаин, залавяни на острова.
Пред разследващите бразилката заявила, че неин сънародник ѝ е поръчал да достави наркотика на човек в Бали срещу 50 000 долара. Твърдението е част от разследването и не представлява установен факт за ролята на други лица.
При доказване на вина жената може да получи доживотен затвор. Индонезия прилага едни от най-строгите наказателни режими за престъпления, свързани с наркотрафик, включително смъртно наказание. Последните екзекуции за наркопрестъпления в страната са извършени през 2016 г., когато са били екзекутирани един индонезиец и трима нигерийци.
Случаят идва на фона на други разследвания за трафик на наркотици в Индонезия. През юли малайзийски пилот беше арестуван по подозрение за контрабанда на над 70 000 таблетки екстази, както и за управление на самолет под въздействието на метамфетамин, MDMA и кокаин.
Източници: nova.bg
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