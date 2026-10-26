Арестуваха мъж с нож на снимачната площадка на „Miami Vice ’85“

Снимачният процес на „Miami Vice ’85“ в Бруклин е била прекъснат, след като мъж размахвал нож около членове на екипа. Нюйоркската полиция е задържала 23-годишния Алекс Перес около 23:00 часа в петък близо до гробището „Вашингтон“.

Перес, който е от Бруклин, е обвинен в отправяне на заплахи и незаконно притежание на оръжие. Няма съобщения за пострадали при инцидента.

Кадри, публикувани първоначално от TMZ, показват как мъжът е закопчан с белезници, а полицейски служител изважда голям кухненски нож от джоба на блузата му. По данни на TMZ Перес има пет предишни ареста, сред които за предполагаема връзка с банди, нападение с огнестрелно оръжие и кражба. Тези твърдения не представляват доказана вина.

Some real-life drama played out on the set of the new movie "Miami Vice '85" as a man was arrested in Brooklyn after allegedly threatening a member of the production crew with a large knife. ABC News' Sophie Flay reports. https://t.co/nh6unqs36W https://t.co/rWsSTHgK7Q — ABC News (@ABC) October 26, 2026

Майкъл Б. Джордан и Остин Бътлър възкресяват класиката

„Miami Vice ’85“ е пълнометражен римейк на популярния телевизионен сериал „Полицаите от Маями“. Майкъл Б. Джордан ще играе Рикардо „Рико“ Тъбс, а Остин Бътлър ще бъде в ролята на Джеймс „Сони“ Крокет.

Режисьор на продукцията е Джоузеф Косински, а сценарият е написан от Дан Гилрой. Историята е вдъхновена от пилотния епизод и първия сезон на сериала, създаден от Антъни Йеркович.

„Блясъкът и корупцията на Маями в средата на 80-те“: Това е част от официалното описание на сюжета, който поставя действието в епохата, превърнала оригиналния сериал в културен феномен и повлияла на модата и филмовия стил.

Снимките на филма започнаха този месец в района на Ню Йорк. Първите кадри с Джордан и Бътлър в образите на Тъбс и Крокет бяха публикувани по-рано през октомври.

Премиерата на „Miami Vice ’85“ е насрочена за 6 август 2027 г.

First look at Michael B. Jordan as Rico Tubbs and Austin Butler as Crockett on the set of 'Miami Vice '85. https://t.co/yTzUZZZVhh — Chaos Crave (@ChaosCrave_) October 23, 2026