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Срам: Приятелката на Винс Нийл е арестувана за домашно насилие срещу него
  Тема: Известни личности

Срам: Приятелката на Винс Нийл е арестувана за домашно насилие срещу него

6 Ноември, 2026 18:06 713 4

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Рейн Хана Андреани е освободена срещу гаранция от 5000 долара. Съдебното заседание по случая е насрочено за 3 декември

Срам: Приятелката на Винс Нийл е арестувана за домашно насилие срещу него - 1
Снимка: Yahoo
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приятелката на вокалиста на Mötley Crüe Винс Нийл е арестувана в Тенеси по обвинение за нападение, свързано с домашен конфликт. Рейн Хана Андреани, известна публично като Рейн Хана, е била задържана на 1 ноември в окръг Уилямсън, показват данни за ареста, цитирани от Us Weekly и USA Today.

Андреани е освободена на следващия ден, след като е внесла гаранция от 5000 долара. Първото ѝ съдебно заседание е насрочено за 3 декември от 13:00 часа местно време. Към момента обвинението не е доказано, а арестът сам по себе си не установява вина.

Твърденията за спора

Според TMZ арестът е последвал спор между Андреани и Нийл. Източник на медията твърди, че по време на конфликта тя е започнала да поврежда вещи в дома на музиканта и го е нападнала. Не са публикувани подробности за предполагаемите наранявания, нито за конкретните щети по имуществото.

Нито Андреани, нито Нийл са направили публичен коментар по случая. Us Weekly е потърсил представител на певеца, но в публикацията не е посочен отговор от негова страна.

Предишният инцидент със самолета

Арестът идва около година и половина след инцидент с частния самолет на Нийл. През февруари 2025 г. машината се е отклонила при кацане на летището в Скотсдейл, Аризона, и се е ударила в паркиран самолет. На борда е била Андреани, която е получила пет счупени ребра, а пилотът е загинал. Нийл не е пътувал със самолета.

„На борда на самолета на г-н Нийл не е бил той“,

се казваше в изявление на негов представител, разпространено след катастрофата.

Винс Нийл е на 65 години. Той и Андреани са партньори от 2011 г. През 2025 г. се появиха съобщения за раздяла между двамата, но последвалото развитие на отношенията им не е потвърдено официално. Следващата конкретна дата по настоящия случай е съдебното заседание на 3 декември.

Източници: usmagazine.com, tmz.com, malaysia.news.yahoo.com


САЩ
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  • 1 Евгени от Алфапласт

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    Боце е същият безхарактерник. Затова и отказва ДНК теста.😂

    18:08 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Фен ХМ!

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    Какво става с тези рокаджии? Те бяха мъжагите на своето време, а сега жените им ги бият. Бях огромен фен на Мотли Крю.

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