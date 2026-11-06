Срам: Приятелката на Винс Нийл е арестувана за домашно насилие срещу него

Приятелката на вокалиста на Mötley Crüe Винс Нийл е арестувана в Тенеси по обвинение за нападение, свързано с домашен конфликт. Рейн Хана Андреани, известна публично като Рейн Хана, е била задържана на 1 ноември в окръг Уилямсън, показват данни за ареста, цитирани от Us Weekly и USA Today.
Андреани е освободена на следващия ден, след като е внесла гаранция от 5000 долара. Първото ѝ съдебно заседание е насрочено за 3 декември от 13:00 часа местно време. Към момента обвинението не е доказано, а арестът сам по себе си не установява вина.
Твърденията за спора
Според TMZ арестът е последвал спор между Андреани и Нийл. Източник на медията твърди, че по време на конфликта тя е започнала да поврежда вещи в дома на музиканта и го е нападнала. Не са публикувани подробности за предполагаемите наранявания, нито за конкретните щети по имуществото.
Нито Андреани, нито Нийл са направили публичен коментар по случая. Us Weekly е потърсил представител на певеца, но в публикацията не е посочен отговор от негова страна.
Предишният инцидент със самолета
Арестът идва около година и половина след инцидент с частния самолет на Нийл. През февруари 2025 г. машината се е отклонила при кацане на летището в Скотсдейл, Аризона, и се е ударила в паркиран самолет. На борда е била Андреани, която е получила пет счупени ребра, а пилотът е загинал. Нийл не е пътувал със самолета.„На борда на самолета на г-н Нийл не е бил той“,
се казваше в изявление на негов представител, разпространено след катастрофата.
Винс Нийл е на 65 години. Той и Андреани са партньори от 2011 г. През 2025 г. се появиха съобщения за раздяла между двамата, но последвалото развитие на отношенията им не е потвърдено официално. Следващата конкретна дата по настоящия случай е съдебното заседание на 3 декември.
Източници: usmagazine.com, tmz.com, malaysia.news.yahoo.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
18:08 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Интересно
18:18 06.11.2026
4 Фен ХМ!
Никога не съм си мислил, че ще доживея да видя това.
18:49 06.11.2026