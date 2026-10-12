Учени създадоха татуировка, която се включва и изключва

Представете си татуировка, която не се налага да бъде премахвана, за да изчезне от поглед. Учени от Университета на Колорадо разработват фотохромно мастило, което може да се „включва“ с ултравиолетова светлина и да се прави почти невидимо с ярка видима светлина.

Технологията е наречена PhotoTat. Според Карсън Брунс, един от изследователите, промяната може да се повтаря многократно. „Татуировката е постоянна, но външният ѝ вид – не“, обяснява той.

Самият Брунс вече носи такава татуировка под формата на рибени люспи. Тя е на кожата му повече от две години, като той не е забелязал очевидно избледняване или известни странични ефекти. „Когато не искате да я виждате, просто я изключвате“, казва ученият.

Как работи фотохромното мастило

PhotoTat използва фотохромни бои – вещества, които променят цвета си при попадане на светлина с определена дължина на вълната. Ултравиолетовата светлина активира пигмента, а ярката видима светлина го връща в почти прозрачно състояние.

Механизмът на поставяне е сходен с този при обикновените татуировки. Частиците пигмент се въвеждат с игла в дермата и остават там трайно. Основната разлика е в самия пигмент, а не в машините или техниката на татуиране. До момента технологията е демонстрирана и върху силиконови материали.

Разработката предлага 16 различими цвята, от които могат да се получат най-малко 300 нюанса. Бяло мастило засега липсва, тъй като белият цвят отразява светлината, вместо да я поглъща. Изследователите все още не са постигнали и истински циан цвят.

Възможно приложение при лъчетерапия

Една от потенциалните медицински употреби е свързана с маркировките, които лекарите поставят върху кожата на пациенти, за да насочват лъчите при лъчетерапия. При PhotoTat подобни знаци биха могли да бъдат скривани, когато вече не са необходими, вместо да остават постоянни.

Технологията обаче има ограничения. Сините мастила могат постепенно да придобият устойчив виолетов оттенък след многократно излагане на светлина. Освен това хората с такава татуировка ще трябва да използват слънцезащитен крем, за да не се активира изображението от слънчевите лъчи.

Полимерът, в който са поставени боите, е нетоксичен и отдавна се използва в постоянни биомедицински импланти. Токсичността на самите фотохромни бои обаче все още не е изяснена.

Сигне Бедстед Клеменсен от Университета на Южна Дания предупреждава, че мастилото остава чуждо вещество в организма, независимо дали се вижда постоянно. Според нея опасенията за здравето, свързани с традиционните татуировки, вероятно се отнасят и за невидимите мастила. Преди PhotoTat да стане широко достъпна, са нужни допълнителни изследвания за безопасност.