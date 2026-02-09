Бруклин Бекъм заличи татуировките и на останалите членове на семейството си (СНИМКИ)

За Бруклин Бекъм очевидно няма връщане назад. 26-годишният кулинар и предприемач е прикрил татуировките с имената на братята и сестра си – Ромео, Круз и Харпър – на фона на продължаващия публичен конфликт в семейството.
До неотдавна Бруклин имаше татуирани имената на своите братя и сестра върху пръстите си. Те бяха ясно видими в негово кулинарно видео от 29 януари, но впоследствие са заличени и покрити с черно-бял абстрактен дизайн, наподобяващ облаци, който обхваща ръката и пръстите му. За разлика от тях, множеството татуировки, посветени на съпругата му Никола Пелц Бекъм, остават непокътнати и ясно видими.
brooklyn beckham also covered up the tattoos of his siblings' names romeo, harper & cruz pic.twitter.com/85UwZGj2dm— 𝓕avs (@favspopculture) February 7, 2026
Новият дизайн обаче беше забелязан публично на 5 февруари, когато той се появи с Никола. По време на излизането си Бруклин привлече внимание и с облеклото си – бяла тениска с логото на Ford и надпис „Good Brothers“, която според наблюдатели може да се тълкува като иронично или демонстративно послание към братята му Ромео и Круз. Той допълни визията си с бейзболна шапка Nike и дънки.
Промените не се ограничават само до татуировките, свързани с братята и сестра му. По-рано стана ясно, че Бруклин е прикрил и татуировката, посветена на баща му Дейвид Бекъм. Досега на дясната му ръка се виждаше котва с надпис „DAD“, която вече е заменена с композиция, наподобяваща морска звезда и два спасителни пояса. Според източник на Daily Mail инфлуенсърът е преминал и през лазерно третиране за промяна на татуировката.
Brooklyn Beckham Erases Tribute Tattoo to His Father Amid Ongoing Drama💔 pic.twitter.com/OQ8PQYS4Sx— Aorla (@Aorla3) February 6, 2026
Всички тези действия следват острата публична позиция на Бруклин Бекъм от миналия месец, когато той заяви, че не желае помирение със семейството си. В дълго послание, публикувано в сторита в Инстаграм, той обвини родителите си Дейвид и Виктория Бекъм, че са разпространявали „безброй лъжи“ и са се опитвали да „саботират“ брака му с 31-годишната Никола Пелц. В изявлението си Бруклин твърди още, че Виктория е анулирала изработката на сватбената рокля на Никола в последния момент и се е държала „неподобаващо“ по време на сватбеното тържество през 2022 г.
1 Майна
Явно се плаща да се идиотизира населението
15:01 09.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Татусите са използвани за първи път
Коментиран от #6
15:37 09.02.2026
5 Удри с лопатата
15:39 09.02.2026
6 Брачед
До коментар #4 от "Татусите са използвани за първи път":Грешиш, всичко произлиза от Македония 🤣🤣🤣
Коментиран от #8
15:41 09.02.2026
7 Див селянин
15:44 09.02.2026
8 Изобщо не греша,
До коментар #6 от "Брачед":защото Македония е историческа област от стара Ария (екзоним Тракия), сиреч Блъг-Ария, Пелгария (Пеларгия), населявана с мизи (месечини) - българи (пелгари), покорили всички тирси (траси - траки) с тевкрите преди троянската война, познати тевкри (текри) с истинското си име Тджекер (Tjeker) - морски народ пеласгийци, сиреч Цекер, Секер от Сакар (секира) планина по същия бог Арис (арилъ - орелъ) - Ария, споменат в Мортагоновия родъ като Сакар-Арис, Цакар-Арис (Tzakar-Aris) - секира орел. Майката на Александър Велики с истинско име Сикандар, е от родъ на скита (маса-гет, мизо-гет) - Ахил (Аки-реу от линеар Б, яко реещ), който води мирмидоните българи (пелгари - пеларги), познати от Симеоновия превод за Илиада като миръМИдонесъ (светлина ми донесе). И онези и днешни масе-дони (мизо-долиони) са все българи (пелгари - пеларги).
16:01 09.02.2026