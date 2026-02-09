Новини
Бруклин Бекъм заличи татуировките и на останалите членове на семейството си (СНИМКИ)

9 Февруари, 2026 14:58

Имената на братята и сестра му вече не са татуирани на пръстите на ръцете му

Бруклин Бекъм заличи татуировките и на останалите членове на семейството си (СНИМКИ) - 1
Снимкa: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

За Бруклин Бекъм очевидно няма връщане назад. 26-годишният кулинар и предприемач е прикрил татуировките с имената на братята и сестра си – Ромео, Круз и Харпър – на фона на продължаващия публичен конфликт в семейството.

До неотдавна Бруклин имаше татуирани имената на своите братя и сестра върху пръстите си. Те бяха ясно видими в негово кулинарно видео от 29 януари, но впоследствие са заличени и покрити с черно-бял абстрактен дизайн, наподобяващ облаци, който обхваща ръката и пръстите му. За разлика от тях, множеството татуировки, посветени на съпругата му Никола Пелц Бекъм, остават непокътнати и ясно видими.

Новият дизайн обаче беше забелязан публично на 5 февруари, когато той се появи с Никола. По време на излизането си Бруклин привлече внимание и с облеклото си – бяла тениска с логото на Ford и надпис „Good Brothers“, която според наблюдатели може да се тълкува като иронично или демонстративно послание към братята му Ромео и Круз. Той допълни визията си с бейзболна шапка Nike и дънки.

Промените не се ограничават само до татуировките, свързани с братята и сестра му. По-рано стана ясно, че Бруклин е прикрил и татуировката, посветена на баща му Дейвид Бекъм. Досега на дясната му ръка се виждаше котва с надпис „DAD“, която вече е заменена с композиция, наподобяваща морска звезда и два спасителни пояса. Според източник на Daily Mail инфлуенсърът е преминал и през лазерно третиране за промяна на татуировката.

Всички тези действия следват острата публична позиция на Бруклин Бекъм от миналия месец, когато той заяви, че не желае помирение със семейството си. В дълго послание, публикувано в сторита в Инстаграм, той обвини родителите си Дейвид и Виктория Бекъм, че са разпространявали „безброй лъжи“ и са се опитвали да „саботират“ брака му с 31-годишната Никола Пелц. В изявлението си Бруклин твърди още, че Виктория е анулирала изработката на сватбената рокля на Никола в последния момент и се е държала „неподобаващо“ по време на сватбеното тържество през 2022 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    Вие наред ли сте да ни занимавате с това?
    Явно се плаща да се идиотизира населението

    15:01 09.02.2026

  • 4 Татусите са използвани за първи път

    от българите, наричани пеларги с разместен данайски словоред от пелгари, пулгари, палхари, а в последствие ги изпозват и мизите с истинско кападокийско име мосочени (mosocheni), сиреч българи месечини, познати като морския народ мешуеш (meshwesh) от месеч, асирийско мешеч (meshech). Амазонките са същите амазиги (amaziges) - месеч, мазики (mazices) със столица в Анатолия - Мазака (Mazaca).

    15:37 09.02.2026

  • 5 Удри с лопатата

    До това водят глезотиите към децата,на богатите и известни мама и тате. Сега ще си го търпите

    15:39 09.02.2026

  • 6 Брачед

    До коментар #4 от "Татусите са използвани за първи път":

    Грешиш, всичко произлиза от Македония 🤣🤣🤣

    15:41 09.02.2026

  • 7 Див селянин

    Ако бяхте го накарали да работи като шлосер или общ работник на строеж да му дойде акъла, сега нямаше да ни занимавате със срамотиите си.

    15:44 09.02.2026

  • 8 Изобщо не греша,

    До коментар #6 от "Брачед":

    защото Македония е историческа област от стара Ария (екзоним Тракия), сиреч Блъг-Ария, Пелгария (Пеларгия), населявана с мизи (месечини) - българи (пелгари), покорили всички тирси (траси - траки) с тевкрите преди троянската война, познати тевкри (текри) с истинското си име Тджекер (Tjeker) - морски народ пеласгийци, сиреч Цекер, Секер от Сакар (секира) планина по същия бог Арис (арилъ - орелъ) - Ария, споменат в Мортагоновия родъ като Сакар-Арис, Цакар-Арис (Tzakar-Aris) - секира орел. Майката на Александър Велики с истинско име Сикандар, е от родъ на скита (маса-гет, мизо-гет) - Ахил (Аки-реу от линеар Б, яко реещ), който води мирмидоните българи (пелгари - пеларги), познати от Симеоновия превод за Илиада като миръМИдонесъ (светлина ми донесе). И онези и днешни масе-дони (мизо-долиони) са все българи (пелгари - пеларги).

    16:01 09.02.2026