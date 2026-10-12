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Пи Диди е откаран в болница с травма на главата
  Тема: Известни личности

Пи Диди е откаран в болница с травма на главата

12 Октомври, 2026 22:21 692 3

  • пи диди-
  • шон комбс-
  • травма на главата-
  • форт дикс-
  • федерален затвор

Рапърът е бил върнат във федералния затвор преди изгрев слънце. Обстоятелствата около нараняването му остават неизвестни

Пи Диди е откаран в болница с травма на главата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пи Диди е бил изведен с линейка от федералния затвор „Форт Дикс“ в Ню Джърси заради травма на главата. Инцидентът е станал в ранните часове на 10 октомври, а рапърът е бил върнат в затвора преди изгрев слънце.

Според TMZ линейката е напуснала затворническия комплекс около 1 часа през нощта. Не е потвърдено в коя болница е бил откаран Шон Комбс, но медията съобщава, че травмата не е изглеждала животозастрашаваща. При връщането си в затвора той е бил в съзнание и е разговарял. „Бил е в съзнание и е разговарял“, посочва TMZ. Как е получил нараняването, все още не е изяснено.

Рапърът изтърпява 50-месечна присъда

Шон Комбс, известен с артистичните имена Пи Диди и Диди, изтърпява присъда във федералния затвор „Форт Дикс“. В началото на октомври 2025 г. той беше осъден на 50 месеца затвор, след като съдебни заседатели го признаха за виновен по два епизода за превоз на хора с цел въвличането им в проституция.

По останалите тежки обвинения Комбс беше оправдан. Съдебните заседатели не го признаха за виновен по обвинението в рекет и по два епизода за насилствено преместване с цел сексуална експлоатация.

Преди това беше преместен в специален блок

Новината за травмата идва след публикации за условията, в които рапърът е изтърпявал наказанието си. В материала се твърди, че Комбс е имал помощ от други затворници за почистване, готвене и масажи, както и достъп до телефон, таблет и алкохол. Според цитираното в публикацията на NBC News той е харчил хиляди долари месечно, за да поддържа по-висок стандарт на живот зад решетките.

След скандала Комбс е бил преместен в специален блок за временно изолирано настаняване. Новите данни за извеждането му с линейка не дават информация дали инцидентът е свързан с предишните твърдения или с друго събитие в затвора.

Източници: tmz.com


САЩ
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